Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 14 a 20 de abril

O tempo não para, parece acelerado, mas mesmo assim o astral pede mais consistência nos passos pela vida! Nesta semana, na qual a Lua Cheia dá o tom do astral até o próximo domingo, dia 20, a sensação de que há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo contrasta com a necessidade de manter a calma e a serenidade.

O clima favorável ao sentimento de que o tempo passa cada vez mais rápido se dá por conta do ingresso de Mercúrio no signo de Áries, onde o planeta mensageiro dos deuses tem encontro marcado com Netuno, também nos domínios arianos. Acontecendo entre a quarta-feira, dia 16, e a quinta-feira, dia 17, essa mudança zodiacal seguida de conjunção entre planetas de naturezas tão distintas promete trazer revelações tão práticas quanto místicas.

Unida em Áries, essa dupla pede por novas atitudes coletivas diante de temas como a saúde mental, a religião e a psicologia. E também requer mais diálogo sobre temas como imigração e fenômenos de união de pessoas em massa. Na vida pessoal de cada indivíduo, fomentam um novo olhar sobre crenças pessoais, compaixão e solidariedade. Por isso, é bom lembrar o quanto a vida em sociedade demanda entendimento em um sentido amplo!

Na sexta-feira, dia 18, será a vez do planeta Marte deixar as emocionais águas do signo de Câncer para ingressar nos domínios do signo de Leão. Mais forte e vaidoso do que nunca, o planeta vermelho, patrono do desejo sexual e da guerra, formará uma tensa oposição ao poderoso Plutão, no signo de Aquário. Por isso, o céu pede cuidado com decisões egóicas e a vontade de agir por capricho, de forma autoritária ou impulsiva! Então, vale para todo mundo: cuidado com desejos muito intensos e ações impensadas!

Para contrabalançar esse astral de ritmo frenético, o Universo dá uma forcinha simbólica para lembrar que os grandes avanços acontecem a passos firmes. Assim, a geometria celeste também conta com a chegada do período do ano marcado pelo ápice da primavera, no Hemisfério Norte, e do outono, no Hemisfério Sul, a partir do próximo sábado, dia 19. Com isso, o Sol ingressa no signo de Touro e está dada a temporada do solo fértil para aqueles que sabem caminhar com mais firmeza.

E é dessa forma que o astral acelerado abre, aos poucos, espaço para a adoção de um ritmo mais compassado. Nesse embalo, no próximo domingo, dia 20, com a chegada da Lua Minguante, será hora de respirar fundo para digerir os acontecimentos que certamente chegarão em ritmo frenético nos próximos dias!

Uma semana cheia de força e magia para você!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 14 a 20 de abril de 2025.

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 14 a 20 de abril de 2025.

DICA DA ASTRÓLOGA: complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente. Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Áries: a semana promete ritmo acelerado, ariano. Tenha foco e só tomar cuidado para não acabar se precipitando em decisões.

Touro: receba o Sol no seu signo com bastante otimismo e empolgação, taurino. É hora de você se planejar e pensar no futuro.

Gêmeos: o momento pede que você honre a sua essência e siga em frente, geminiano. É importante explorar novas ideias e conhecimentos.

Câncer: o céu está bastante intenso e introspectivo para você, canceriano. Lembre-se de ser seletivo e só dividir as suas questões pessoais com quem vale a pena.

Leão: é hora de fazer acontecer, mas é preciso saber agir com diplomacia, leonino. Tenha atitude, mas saiba negociar e dialogar com as pessoas.

Virgem: controle a ansiedade e tenha foco, virginiano. Evite querer resolver tudo ao mesmo tempo para que sua ação seja mais direcionada.

Libra: a sua criatividade está em alta, libriano. Contudo, é preciso saber direcionar tudo isso de maneira produtiva.

Escorpião: planeje-se, escorpiano. É preciso saber onde você quer chegar, pois o céu pede senso de prioridade para seguir em frente.

Sagitário: é hora de se comunicar de forma mais efetiva, sagitariano. Não tenha medo de abordar as pessoas certas, só evitando o excesso de exposição.

Capricórnio: organize os seus recursos, capricorniano. O céu pede mais direcionamento para o seu tempo e até para o seu dinheiro.

Aquário: faça bom uso da sua intuição e tenha mais atitude, aquariano. Só cuidado para não se deixar levar pela ansiedade.

Peixes: procure olhar para dentro e agir de forma emocionalmente confortável para você, pisciano. O céu pede mais serenidade para fazer acontecer.