Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 13 a 19 de maio

Os próximos dias inspiram sabedoria, renovação de ideias e valores! É hora de buscar riqueza no que for realmente importante, valorizar o conhecimento, a generosidade e expandir horizontes, tanto pessoais como coletivos. Prepare-se: o céu aponta a direção para quem quer entender melhor a si mesmo e, com isso, atuar de maneira mais consciente no mundo.

No céu, a Lua Nova da última quarta-feira, dia 8, que uniu o Sol e a Lua, no signo de Touro, e na mesma longitude de Rucha, a estrela Delta da boreal Constelação de Cassiopéia, ganhará corpo gradualmente, tornando-se Lua Crescente, na manhã da próxima quarta-feira, dia 15. Assim, o astral dá espaço para que se possa digerir os últimos acontecimentos, evocando especialmente a simplicidade e a necessidade de se rever pontos de vista. O que é mais importante na sua vida? Será que as suas prioridades estão em consonância com a sua real essência?

Sob esse contexto, o Sol taurino se unirá a Urano, na segunda-feira, dia 13, e também a Júpiter, no sábado, dia 18. Com isso, o astro-rei formará uma conjunção exata com essa dupla de planetas que, embora já estejam gradualmente se distanciando no céu, ainda estão unidos em um dos eventos astrológicos de maior relevância em 2024. Por isso, o astral tem trazido tantos acontecimentos marcantes, que suscitam a reflexão e exigem mudanças. Unidos no signo de Touro, o planeta regente da sabedoria e o patrono da ciência pedem mais racionalidade para decidir e compaixão para agir. E isso significa, necessariamente, um olhar mais apurado sobre a forma como a espécie humana vem lidando com a natureza e as pessoas, aqui na Terra.

E isso tudo acontece pouco antes de Júpiter deixar o território taurino para adentrar, no próximo dia 25, no signo de Gêmeos, onde levará ainda mais atenção à comunicação e às trocas sociais. Por isso, nesta semana, o céu também pede mais cuidado com a informação para que a desinformação seja evitada. E, para dar uma mãozinha nesse processo, o pequeno planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, deixa o ansioso signo de Áries para ingressar nos concretos territórios taurinos. Assim, o universo também manda o recado de que é preciso buscar fundamento no que se consome e se compartilha.

Afinal, se a vida é um grande aprendizado, é preciso informar-se por meio de fontes confiáveis para que cada um possa fazer o seu melhor, para si, para os outros e para o mundo!

Que você tenha uma semana de muita sabedoria!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 13 a 19 de maio de 2024.

Áries

O céu incentiva a sua criatividade e espontaneidade, ariano. É importante que você consiga se posicionar, usar bem o seu poder de persuasão e, com isso, chegar mais perto dos seus objetivos.

Touro

Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você está mais introspectivo, taurino. Dê atenção à sua intimidade, vida pessoal e familiar, mesmo que a rotina esteja bastante corrida.

Gêmeos

É importante estar mais consciente sobre o que você fala, geminiano. O céu pede também mais concentração e exercício da escuta para que você consiga tomar decisões melhores.

Câncer

Entenda as suas prioridades para investir o seu tempo nas coisas certas, canceriano. É fundamental que você lide com os seus recursos, de tempo e até de dinheiro, de maneira mais racional.

Leão

Você está mais sensível e com a intuição aflorada, leonino. O momento pede mais cuidado com o seu corpo, incentivando que você também invista mais no autocuidado.

Virgem

Diminua o ritmo, virginiano. A rotina pode estar demandando muito, mas é preciso também dar atenção às suas questões internas. Procure dormir bem para estar com a mente descansada.

Libra

Dê atenção às pessoas e aos ambientes certos, libriano. Você está bastante sociável, mas precisa ser mais seletivo, pois nem sempre quantidade significa qualidade.

Escorpião

É hora de pensar na sua carreira de maneira bem consciente, escorpiano. Há oportunidade para crescer, mas é preciso saber fazer as associações certas para que você se desenvolva de forma concreta.

Sagitário

O céu pede mais reflexão e aprendizado, sagitariano. Esteja aberto a novos conhecimento e não deixe de rever ideias que podem, em princípio, parecer muito boas, mas que, na prática, talvez não sejam tanto assim.

Capricórnio

O astral está profundo e transformador para você, capricorniano. É hora de você investir nas associações corretas, buscar apoio e, com isso, conseguir virar páginas sem medo.

Aquário

O céu destaca os seus relacionamentos, aquariano. É preciso dizer o que precisa ser dito, mas sem deixar a compaixão e a empatia de lado. Procure estabelecer laços com base na sinceridade.

Peixes

O momento pede mais foco e concentração, pisciano. É hora de se concentrar e ser bastante produtivo, então procure trabalhar bem em equipe e não deixe de cuidar da sua saúde.