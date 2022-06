Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 13 a 19 de junho

O astral ganha intensidade e promove a boa comunicação. Vamos entender melhor uns aos outros? O Horóscopo Semanal chega com o pensamento acelerado e muita vontade de entender até os temas mais complexos!

Nesta segunda-feira, dia 13, o mental e comunicativo planeta Mercúrio ingressa no signo de Gêmeos, onde se sente em casa. Quem puxar na memória lembrará que foi nesse local da roda zodiacal que o mensageiro dos deuses estava quando ficou retrógrado, em 10 de maio. Agora, em movimento direto e depois de ter feito uma incursão rápida pelo signo de Touro, Mercúrio segue de vento em popa para favorecer o aprendizado e a troca de conhecimentos. Assim, esse pequeno planeta que está sempre próximo ao Sol compartilhará novamente o mesmo signo por onde atualmente transita o nosso astro-rei.





E é com esse pique que os estudos e as atividades intelectuais estarão favorecidas. Para trazer ainda mais ânimo para pensar sobre questões filosóficas complexas, a Lua Cheia acontece na próxima terça-feira, dia 14. Com o Sol no signo de Gêmeos, a Lua chegará ao seu ápice no signo de Sagitário, em conjunção com Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação de Serpentário. Na astrologia, as estrelas também são divididas pelos diferentes signos zodiacais e considera-se uma conjunção quando temos um astro na mesma longitude que algum desses pontos brilhantes. Na prática, é como se os diferentes signos dividissem a esfera celeste em 12 gomos, como os de uma laranja, a partir dos pólos celestes Norte e Sul.

Enquanto os domínios do signo de Sagitário evocam temas ideológicos e filosóficos, a estrela de Rasalhague simboliza a inteligência e a pesquisa científica. Ela marca na cabeça do mítico Esculápio, o patrono da medicina que está eternizado no céu nesse conjunto estelar que o representa como encantador de serpentes.

O alerta da semana, porém, fica a cargo do aspecto exato da tensão entre o relacional planeta Vênus e o estruturado Saturno, no próximo sábado, dia 18, cobrando responsabilidade afetiva e compromisso emocional. Porém, para contrabalançar tudo isso, Vênus também acena positivamente para o idealista e romântico Netuno, logo no dia seguinte, domingo, dia 19. Assim, vale a dica: cuidado com o excesso de expectativas!

Em suma, o céu está inspirando altos papos e muitas reflexões. Porém vale tomar cuidado com as discussões acaloradas e as discordâncias ideológicas, ok?

Uma semana de muita inspiração para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 13 a 19 de junho de 2022.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Áries

É hora de sonhar, mas com os pés no chão, ariano. Amplie conhecimentos, seja mais você e não deixe de ouvir as opiniões de outras pessoas. É hora de expandir horizontes sem perder o referencial no hoje.

Touro

Tenha jogo de cintura, taurino. É importante buscar adaptar-se às situações que surgirem, virando páginas quando necessário. Aproveite para abrir mão do que não serve mais, usando a intuição como guia.

Gêmeos

O momento favorece o diálogo, a troca com diferentes pessoas e a capacidade de nutrir relacionamentos, geminiano. Mantenha as portas abertas para a conversa e não deixe de estar com as pessoas que são importantes na sua vida.

Câncer

A semana pede mais foco e organização para produzir em equipe, canceriano. Procure administrar bem a sua agenda e não deixe de cuidar da sua saúde. Aproveite também para compartilhar conhecimento no cotidiano.

Leão

Use a abuse da criatividade, lançando ideias e ousando nas suas iniciativas, leonino. É hora também de buscar algo que seja prazeroso e que você possa fazer cotidianamente. Esteja atento às paqueras.

Virgem

A semana ajuda a buscar harmonia dentro de casa e em família, virginiano. A semana favorece o diálogo com as pessoas mais íntimas. Aproveite esse período para estar perto de quem você mais gosta.

Libra

Você está com a mente agitada, mas um tanto dispersivo, libriano. É preciso ter foco e se engajar nas suas atividades. Tenha cuidado com a sua comunicação e evite dar muitas opiniões sobre o que não conhece bem.

Escorpião

Cuide do que é importante e do que é seu, escorpiano. O momento pede que você se organize em relação aos seus valores e saiba estabelecer prioridades para construir o futuro.

Sagitário

Aproveite o momento de carisma em alta para fazer as coisas do seu jeito, sagitariano. Use a intuição, cuide da sua saúde e não deixe de usar a criatividade para iniciar novos empreendimentos de vida.

Capricórnio

O céu inspira o autoconhecimento e a reflexão, capricorniano. É hora de você estar atento às suas necessidades, evitando tentar agradar a tudo e a todos. Durma bem e preste atenção nos seus sonhos.

Aquário

Você está mais sociável do que nunca, aquariano. Aproveite o momento para estar com as pessoas que acrescentam boas ideias à sua vida. Pense nos seus projetos futuros sem esquecer do presente.

Peixes

Pense no longo prazo e use o carisma para exercer a liderança de forma sábia, pisciano. É fundamental que você esteja inspirado para ter iniciativa, envolvendo os outros nos seus projetos.