Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 12 a 18 de junho

A semana que começa com a segunda-feira mais romântica do ano, celebrada em 12 de junho – Dia dos Namorados – engata, com o passar do tempo, um astral mais introspectivo, em pique de Lua Minguante. Com a Lua Nova acontecendo somente no próximo domingo, dia 18, o céu evoca calma para agir e reflexão para pavimentar as próximas etapas na senda da vida.

Adornando as noites estreladas com sua beleza complementar, Vênus e Marte seguem se aproximando, de forma a intensificar o simbolismo que favorece as parcerias e os encontros sociais. É hora de valorizar tudo o que pode e deve ser feito em parceria, desde sejam respeitadas as individualidades e o brilho pessoal de cada um, já que ambos estão no solar e expressivo signo de Leão. Aliás, vale tentar observar esse casal planetário, já que ambos poderão ser vistos próximos ao horizonte Oeste, desde o pôr do Sol até por volta das 21h.

Nesse meio tempo, os dois planetas regentes dos grandes ciclos de tempo, na astrologia – Júpiter e Saturno -, ficam em harmonia, formando um ângulo de 60° entre si. Entretanto, Saturno já se prepara para mudar sua direção aparente no céu, ficando retrógrado a partir do próximo sábado, dia 17. Com isso, o astral abre oportunidade para que se façam os ajustes necessários nos planos e projetos de longo prazo. Quais os seus objetivos? E o que precisa ser aprimorado para que você consiga chegar lá? Com essa disposição, é hora de arrumar os detalhes daquilo que pode não estar funcionando como deveria.

Para ajudar com bons insights, a Lua Nova unirá os dois luminares astrológicos no signo de Gêmeos, inspirando novas ideias e experiências. Assim, o Sol e a Lua se abraçam neste signo Mutável do elemento Ar, na mesma longitude de Saiph, a estrela Kappa da Constelação de Órion. Essa bela estrela azulada está alinhada à espada do gigante caçador imortalizado no céu e, assim, reflete a força aliada ao pensamento. Dessa maneira, o clima geral é de revisão para mudar ideias e planos, mas não de qualquer forma: é preciso elaborar os pensamentos para somar os esforços na direção certa!

Uma semana de muita clareza de ideias para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 12 a 18 de junho de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries

Você está cheio de ideias e com a criatividade em alta, ariano. Importante, então, é que você organize tudo isso de maneira prática e bem fundamentada para poder transmitir isso tudo às pessoas.

Touro

É hora de ser mais seletivo em relação aos ambientes e pessoas, taurino. Mais do que isso, é preciso também saber em quais projetos apostar, respeitando sempre a sua identificação pessoal.

Gêmeos

Pense e repense planos, geminiano. É fundamental que você foque na sua carreira, fomentando boas relações com figuras de prestígio social e autoridade para que você consiga colocar em prática os seus planos.

Câncer





O astral está bastante introspectivo para você, canceriano. Concentre-se na sua espiritualidade, preste atenção nos seus sonhos e busque ampliar o aprendizado e o autoconhecimento.

Leão

Esteja aberto às mudanças de planos, sabendo adaptar-se ao que for prioridade, leonino. Aliás, busque se aconselhar com as pessoas próximas, que possam contribuir com sugestões e novas ideias.

Virgem

É preciso se entender melhor para saber onde você pode chegar, virginiano. Aproveite esta semana para ter conversas profundas e produtivas com quem pode ajudá-lo a construir o futuro.

Libra

É hora de aprender com os outros e atuar em conjunto, libriano. Mantenha o foco no dia a dia e busque as parcerias que agregam sabedoria e conhecimento à sua vida.

Escorpião

O astral está cheio de sedução e mistério, escorpiano. Use bem a sua intuição para perceber melhor as intenções alheias, aproveitando também esse momento para expressar os seus desejos.

Sagitário

Esteja mais aberto às pessoas que estão sempre presentes na sua intimidade, sagitariano. Resolva questões domésticas e familiares com diálogo e associações sinceras.

Capricórnio





É hora de manter o foco para poder fazer a semana render, capricorniano. Busque direcionar os seus esforços em algo realmente produtivo e que possa trazer algo novo para você.

Aquário

Use os recursos que você tem para chegar onde você quer, aquariano. É importante saber usar os seus talentos e aplicar aquilo que você tem de bom, evitando excessos e desperdícios.

Peixes

Invista no autoconhecimento e também na autoconfiança, pisciano. É arrumar o seu mundo interno para que você possa manifestar melhor todo o seu potencial para crescer e se desenvolver.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias