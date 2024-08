Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 12 a 18 de agosto

Virginia Gaia 11/08/2024 - 15:28 Para compartilhar:

Com influência da Lua Crescente em todo o período, esta semana promete emoções fervilhando, além de apontar o que precisa ser superado para que os planos e projetos avancem de maneira harmônica. Mas é preciso ir com calma, pois, além do contexto favorável para grandes vitórias pessoais, o céu também promete elevar os ânimos, o que pode abrir espaço para radicalismos e ações brutas!

Isso acontece porque a agenda celeste está bastante agitada. O principal destaque é o encontro – em uma conjunção exata, na próxima quarta-feira, dia 14 – entre o planeta guerreiro, Marte, e o gigante gasoso que é o maioral do Sistema Solar, Júpiter. Ao se darem as mãos, o patrono simbólico da iniciativa e o regente astrológico da expansão dão aquele empurrão extra para tudo o que precisa sair do lugar. Acontecendo no signo de Gêmeos, essa conjunção promete abrir inúmeras possibilidades de realização, só trazendo o risco de dispersão. Então, esteja atento para aproveitar essa força toda de maneira produtiva, especialmente se você sabe qual a casa do seu mapa astral ou área da vida na qual Júpiter está passando atualmente.

Nesse mesmo dia, Mercúrio retorna ao signo de Leão. Como está atualmente em movimento retrógrado aparente no céu, o planeta rochoso mais próximo ao Sol deixará o signo de Virgem para adentrar os territórios de seu signo anterior. Como Mercúrio é o planeta regente dos domínios virginianos, eis aí uma excelente oportunidade para resolver, de uma vez por todas, o que ainda pode estar pendente. Esse pique de acerto e aprimoramento fica ainda mais acentuado no próximo domingo, dia 18, quando Mercúrio terá um encontro com o Sol, em uma conjunção exata.

Nesse meio tempo, na sexta-feira, dia 16, ainda haverá uma tensão entre Marte, ainda agarrado com Júpiter, e Saturno, no signo de Peixes. Com isso, o planeta vermelho – que também é considerado o grande ativador da astrologia – leva todo o seu simbolismo cheio de iniciativa para os planetas gigantes gasosos, patronos dos grandes ciclos de tempo, para destravar o que ainda precisa de um chacoalhão para caminhar. Com esse contexto astrológico, a semana realmente favorece a iniciativa daqueles que querem grandes mudanças e que precisam de uma dose extra de incentivo.

Então, mãos à obra, pois os próximos dias prometem muitas oportunidades para fazer diferente! É hora de ter senso estratégico para planejar e coragem para seguir em frente!

Uma semana luminosa para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 12 a 18 de agosto de 2024.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente.

Áries

Você está cheio de intensidade, mas precisa evitar os excessos, ariano. Pense no futuro e esteja junto às companhias certas, só evitando possíveis radicalismos ou a ansiedade.

Touro

É hora de saber lidar com as pessoas e fazer bons acordos, taurino. Esteja aberto ao diálogo e procure agir de forma harmônica, procurando equilíbrio em todas as áreas da sua vida

Gêmeos

Cuidado com os excessos, geminiano. É preciso saber agir com calma e com critério para que você não acabe ficando demasiadamente atarefado. Organize-se para evitar a sobrecarga.

Câncer

Seja mais você e evite se esforçar demais pelo que não vale a pena, canceriano. É preciso conquistar o seu espaço, mas de maneira empática e que respeite os seus limites.

Leão

O Sol avança pelo seu signo em mais esta semana, leonino. Esteja atento às suas questões mais íntimas. Aliás, aproveite para dar mais atenção à família e às pessoas que você mais gosta.

Virgem

É hora de manter o foco e investir os pensamentos no que vale à pena, virginiano. Evite o excesso de palavras e esteja atento ao seu entorno, ouvindo mais do que falando.

Libra

É hora de estabelecer prioridades, libriano. Procure ser mais racional em relação aos seus gastos, procurando dar atenção também à melhor gestão do seu tempo..

Escorpião

É hora de usar bem a intuição e encontrar o momento certo para agir, escorpiano. O céu pede mais cuidado pessoal e também mais investimento em você.

Sagitário

Olhe para dentro, sagitariano. O céu pede mais concentração às suas necessidades emocionais e ao seu bem-estar de forma ampla, o que inclui também que você se dedique mais à sua espiritualidade.

Capricórnio

Pense no longo prazo, capricorniano. O céu traz muitas oportunidades de expansão, mas você precisa se cercar das pessoas certas e estar nos ambientes que valem a pena.

Aquário

Cuide da sua carreira, aquariano. O astral abre espaço para que você cresça e se desenvolva, mas também é preciso ter objetivos claros e saber se relacionar com figuras de autoridade.

Peixes

Esteja aberto ao aprendizado e aos estudos, pisciano. O astral pede que você esteja atento às oportunidades para que você possa desenvolver melhor os seus talentos.