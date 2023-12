Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 11 a 17

Virginia Gaia 10/12/2023 - 14:56 Para compartilhar:

O último mês do ano se aprofunda e então estamos cada vez mais próximos ao Natal e à virada para 2024. No céu, a dança dos astros traz algumas tensões, mas também abre espaço para o novo, especialmente porque evoca novas ideias e cura psíquica. Que tal pensar sobre o que você precisa renovar dentro de si para deixar ilusões e pensamentos tóxicos para trás?

A semana começa sob influência do finalzinho da Lua Minguante, a última do ano-calendário de 2023. Na terça-feira, dia 12, a Lua Nova acontece no signo de Sagitário, apontando o futuro de maneira a incentivar a fé, ainda que isso venha acompanhado de uma dose necessária de razão. Junto ao encontro do Sol e da Lua, o planeta Marte reforça ainda mais a vontade de ousar ao passo em que também pode gerar um pouco de ansiedade nesse período que é naturalmente marcado por muitas atividades e compromissos. Na mesma longitude da Lua Nova, estará Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação do Serpentário, que marca a cabeça do mítico encantador de serpentes.

Como uma das mais fascinantes constelações a brilhar no céu noturno, as estrelas que formam a Constelação de Serpentário dão vida a Esculápio, o sábio curador que podia transformar o veneno em remédio. Ao iluminar a cabeça desse mítico médico estelar, a Lua Nova sagitariana – que, naturalmente, é afeita às paixões religiosas, idealistas e ideológicas – exigirá a sua cota de planejamento e inteligência para que as celebrações de final de ano possam ser vividas em sua intensidade, mas sem que a capacidade de discernimento seja deixada de lado. Por isso, vale curtir, mas é sempre válido evitar os excessos até porque o Sol sagitariano logo engata uma tensão com o exagerado Netuno, em uma quadratura que chegará ao seu ápice no domingo que vem, dia 17.

Nesse meio tempo, o famoso e temido Mercúrio retrógrado dá as caras a partir da quarta-feira, dia 13. Sem motivo para alardes ou desespero, o planeta regente da comunicação, dos transportes e do cotidiano muda sua direção aparente no signo de Capricórnio. Dessa maneira, o astral ajuda a ver e rever planos e projetos de longo prazo, o que acaba sendo um exercício bastante saudável, especialmente nesse período de festas e celebração anual.

Uma semana repleta de renovação e festa para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 11 a 17 de dezembro de 2023.

Áries: Seja tolerante e abra-se a novas ideias, ariano. A semana ajuda você a fazer planos de viagens e também a pensar sobre o que ainda é necessário aprender e estudar para crescer.

Touro: O astral traz muita intensidade para você, taurino. Por isso, esteja atento aos seus relacionamentos de todos os tipos. Estreite laços com quem vale a pena, mas evite exigir demais das pessoas.

Gêmeos: O momento requer mais atenção à sua comunicação e às trocas com as pessoas à sua volta, geminiano. Fale o que você sente, seja sincero, mas evite também um tom muito duro com quem é importante para você.

Câncer: A semana pede mais atenção com a sua rotina e organização, canceriano. Evite assumir mais compromissos do que dá conta de realizar, lembrando também de cuidar da sua saúde no dia a dia.

Leão: Cheio de energia e com a criatividade em alta, você está mais popular e sedutor do que nunca, leonino. Aproveite para se expressar e seduzir, mas evite ser ou parecer muito autocentrado.

Virgem: Dê atenção às pessoas mais próximas, virginiano. O céu pede mais cuidado com a família e os assuntos domésticos. É importante que você consiga ouvir mais, dando apoio a quem precisa.

Libra: Tome cuidado com o excesso de pensamentos, libriano. É preciso evitar o excesso de apego a ideias, procurando também organizar a sua agenda para poder estar em diversos lugares, mas sem sucumbir à ansiedade.





Escorpião: É hora de você abrir espaço para novos valores, escorpiano. Aliás, aproveite a semana para organizar as finanças e fazer planos para o futuro de maneira mais racional.

Sagitário: A Lua Nova traz renovação para todas as áreas da sua vida, sagitariano. Celebre mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo cuidando do seu corpo e da sua saúde.

Capricórnio: O céu traz muita reflexão para você, capricorniano. Procure manter a mente serena, dormindo o suficiente para prestar atenção nos seus sonhos. Aliás, cuide do seu bem-estar em um sentido amplo.

Aquário: O astral evoca o contato com as pessoas mais variadas e os programas com amigos, aquariano. Só tenha o cuidado para que isso não acabe gerando dispersão, pois você não deve perder o foco.

Peixes: A semana promete muito trabalho e também muita responsabilidade, pisciano. É importante que você tenha atitude e exerça a liderança, mas sem acabar gerando conflitos com as pessoas.

