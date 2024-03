Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 11 a 17 de março

Virginia Gaia 10/03/2024 - 15:13 Para compartilhar:

Uma semana para expressar o que vem lá do fundo da alma! Quer falar algo que está engasgado ou precisa ouvir algum conselho importante? Pois preste atenção nos detalhes, conecte-se melhor consigo mesmo e com o universo, que o céu está cheio de oportunidade para entendimento.

A Lua Nova do domingo, dia 10, dá o tom praticamente da semana toda, já que a Lua Crescente chega somente no próximo domingo, dia 17. Nesse novo ciclo lunar, o Sol e a Lua ficam alinhados a Fum Al Samakah, a estrela localizada na boca de um dos peixes da famosa Constelação de Peixes. Nesse pedaço do céu, esses dois animais aquáticos estão ligados por uma corda, como se estivessem eternamente enlaçados para nadarem juntos pela vida. Há diversas versões para o mito presente nesse conjunto estelar, entre elas a de que representam dois peixes que salvaram a deusa do amor, Vênus, e seu filho Cupido (Afrodite e Eros, entre os gregos), depois de eles terem se jogado ao mar para fugir da ira do monstro das profundezas, Tifão. Por isso, a influência astrológica dessa Lua Nova remete à comunicação do amor, da proteção e dos desejos ocultos.

Ainda ao longo da semana, o Sol se aproximará, cada vez mais, de Netuno, chegando a uma conjunção exata com o gigante gasoso, patrono astrológico do inconsciente e da fé, no próximo fim de semana. Então, o clima favorece a compaixão, a generosidade e a sensibilidade aos temas místicos, espirituais e até artísticos. Por isso, é hora de colocar para fora os sentimentos mais sutis que a experiência humana permite, seja por meio de declarações sinceras e diretas ou de forma mais delicada, recorrendo à inspiração para dar forma à arte e à manifestação da beleza que vem da alma.

Para tornar a fala e todas as trocas intelectuais mais diretas, o planeta Mercúrio avançará pelo signo de Áries, já que o mensageiro dos deuses está neste pioneiro signo zodiacal desde a madrugada de domingo, dia 10. Por fim, para encher o céu de romantismo, o planeta regente da beleza e do amor, Vênus, ingressa em Peixes, na segunda-feira, dia 11. Assim, o astral da semana pede mais clareza para falar e mais sensibilidade para entender, pois afinal ninguém vive sozinho no mundo e é por meio das relações que o ser humano tem as melhores oportunidades para evoluir.

Pois é, a semana é mesmo inspiradora! Então, seja sincero com você e com os outros, equilibrando a coragem para dizer o que pensa com a sensibilidade para agir com mais empatia.

Uma semana de muito amor para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 11 a 17 de março de 2023.

Áries

Dê ouvidos à sua intuição e siga os seus instintos, ariano. Aliás, a semana pede mais cuidado com a sua saúde em um nível amplo; então, procure dormir bem, respeitando o seu ritmo para as coisas.

Touro

A sua vida social está favorecida, taurino. Esteja com as pessoas certas e não deixe de frequentar os mais variados ambientes, só tomando cuidado para não se desgastar à toa.

Gêmeos

Pense nos seus planos e projetos para o futuro, geminiano. É hora de ser mais direto e buscar aquilo que você quer, desde que de maneira bem planejada e ordenada.





Câncer

Esteja aberto aos aprendizados, especialmente aqueles que vierem das trocas com as pessoas, canceriano. É hora de você dar mais atenção aos mais velhos e também aos mais experientes.

Leão

Esteja preparado para as mudanças, leonino. É importante perceber o que precisa entrar de novo na sua vida, sem deixar de lado as companhias que sempre ajudam você nessas horas.

Virgem

A semana pede comunicação mais direta e contato com as pessoas mais próximas, virginiano. Só vale tomar cuidado para não exagerar na força e no conteúdo das palavras.

Libra

Você está com a criatividade em alta, libriano. No entanto, é preciso que você também saiba como direcionar tudo isso no dia a dia para não acabar ficando dispersivo.

Escorpião

Cuide mais de você, escorpiano. A semana pede mais atenção às suas necessidades pessoais, favorecendo também a sua expressão e a manifestação dos seus desejos.

Sagitário

É hora de ter mais sabedoria interna, sagitariano. Esteja mais próximo da família e dos assuntos domésticos, procurando mediar conflitos e resolver questões práticas.





Capricórnio

Esteja atento às oportunidades para conhecer pessoas e trocar ideias produtivas, capricorniano. É hora de você aprender por meio das trocas intelectuais, abrindo espaço para novos conhecimentos.

Aquário

Tenha senso de prioridade, aquariano. É fundamental que você saiba onde deve concentrar a sua atenção, organizando melhor as finanças e os seus recursos para poder crescer de forma consistente.

Peixes

A Lua Nova dá uma injeção de ânimo e renova as suas energias, pisciano. Cuide de você e procure cercar-se das pessoas que sabem valorizar aquilo que você tem de melhor.

