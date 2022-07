Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 11 a 17 de julho

Conforme adentramos o mês de julho, o astral se enche de sensibilidade e magia. Nesta semana, o céu nos ajuda a perceber quais são os vínculos emocionais que nos dão base e que, assim, servem como estrutura para a nossa vida.

No céu, veremos a Lua Crescente ganhar corpo, dia após dia, chegando à fase Cheia na quarta-feira, dia 13, quando o nosso satélite natural chegará ao seu ápice. Como em toda Lua Cheia, o Sol e a Lua estarão opostos no céu. Assim, nosso astro-rei estará iluminando a nossa vida, em meio ao signo de Câncer, com a rainha da noite atingindo a sua iluminação máxima no signo de Capricórnio. Na mesma longitude do aspecto exato da Lua Cheia está Sulaphat, a estrela Gama da Constelação da Lira. Representando o instrumento feito por Hermes e que, depois, foi dado de presente por Apolo e seu protegido Orfeu, a Constelação da Lira evoca as artes, a beleza e o conforto em sua mais sonhadora manifestação.

Com essa combinação de elementos, o astral se enche de sensibilidade, lembrando também da necessidade da responsabilidade afetiva em todos os tipos de relacionamento. Até porque, também nesta semana, teremos o planeta Vênus, regente dos relacionamentos, chegando ao aspecto exato de uma harmonia com o estruturado planeta Saturno ao mesmo tempo em que ficará em tensão com o sonhador Netuno. Assim, seremos convidados a nos cuidar e cuidar dos outros, conciliando a entrega aos sentimentos com a estabilidade que buscamos em conjunto.

Afinal, é preciso saber quem é mesmo capaz de nos apoiar com real espírito de parceria. Pois amar precisa estar junto com o verbo confiar!

Tenhamos todos uma semana de muito amor!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 11 a 17 de julho de 2022.

Áries

É importante fazer as coisas com cautela e estrutura, ariano. Divida-se bem entre a vida pessoal e a carreira para dar conta de tudo e não ficar em falta com ninguém.

Touro

Invista no conhecimento, na cultura e no aprendizado, taurino. Nesta semana, também aproveite para pensar sobre os seus valores fundamentais, investimento mais em você.

Gêmeos

Vire páginas com cautela, geminiano. É importante que você consiga considerar as necessidades das pessoas de forma ampla. Cuide das suas finanças, pensando no longo prazo.

Câncer

É hora de cultivar os relacionamentos, canceriano. O momento pede para você manter boas parcerias e dar atenção aos seus pares. Só tenha cuidado com a tendência ao mau humor.

Leão

Organize-se, leonino. A semana promete ser produtiva, mas você precisa ser bastante sistemático, tomando cuidado com possíveis dispersões. Procure dormir bem para estar descansado o suficiente.

Virgem

Invista na sua criatividade e nos seus talentos, virginiano. Aproveite também para cultivar o amor próprio, fazendo algo que possa fazer você se sentir mais firme e confiante na hora de seduzir.

Libra

Seja diplomático em meio à família, libriano. O momento favorece diálogos frutíferos em meio ao ambiente doméstico. Aproveite também para apaziguar situações difíceis com bastante responsabilidade.

Escorpião

Esteja atento à sua comunicação, escorpiano. A semana favorece as boas relações, os contatos e o diálogo. Evite os exageros e o excesso de exposição, pensando no que pode ser mais produtivo.

Sagitário

Cuide das finanças e de tudo que é de valor, sagitariano. O céu ajuda você a pensar nos investimentos, não só os que envolvem dinheiro, mas também os que demandam tempo.

Capricórnio

Você está bastante intuitivo e com o magnetismo em alta, capricorniano. Aproveite a semana para cuidar do visual e da saúde. É hora também de expressar sentimentos e falar sobre expectativas nas relações.

Aquário

Você está mais introspectivo nesta semana, aquariano. Aproveite para cuidar da sua espiritualidade, prestando atenção nos sonhos e nas sincronicidades que a vida trouxer.

Peixes

Dê atenção para quem realmente vale a pena, pisciano. É hora de evitar as conversas desnecessárias. O astral também ajuda você a perceber melhor quem são os verdadeiros aliados.