Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 10 a 16 de julho

Em uma semana marcada pela Lua Minguante, o céu está agitado e cheio de movimentos astrológicos importantes. Com a Lua Nova acontecendo só na segunda-feira da semana que vem, dia 17, o astral pede mais olhar aos detalhes. Entretanto, ainda que seja necessário diminuir o ritmo para algumas coisas, é preciso agir com destreza.

Logo nesta segunda-feira, dia 10, o planeta Marte muda de signo, deixando Leão para ingressar no sistemático signo de Virgem. Com o regente da ação e do senso de individualidade nos domínios virginianos, o astral pede mais prática e também mais simplicidade na hora de resolver aquilo que precisa ser feito. Além, é claro, de tornar as conquistas afetivas mais despojadas e diretas ao ponto. Até porque Marte, a partir de agora, engatará uma tensa oposição a Saturno, que está atualmente em movimento retrógrado aparente, no signo de Peixes. Com isso, o momento pede abordagens mais sinceras, consistentes e realistas.

Na terça-feira, dia 11, o mental planeta Mercúrio ingressa no signo de Leão. Desfazendo gradualmente a atual harmonia com o psíquico planeta Netuno, em Peixes, o planeta mensageiro dos deuses adentra os domínios leoninos de forma a favorecer os bons insights sobre si, a autoimagem e as questões ligadas à identidade. Assim, vale aproveitar esse aspecto para, ao longo da semana, conectar-se melhor com o que se é o que se deseja ser nessa vida, tomando ações práticas mais conscientes e condizentes com a própria essência.

Dessa forma, o céu aponta caminhos e abre possibilidades para quem souber onde quer chegar, dando espaço para que a criatividade flua de maneira autêntica e verdadeira. Afinal, é preciso conhecer a si mesmo para que se faça escolhas melhores.

E é assim que a Lua Minguante chegará gradualmente mais tarde no céu, cada dia menos iluminada, abrindo espaço para a Lua Nova que marcará um novo período cheio de renovação, a partir do dia 17.

Uma semana de ações muito conscientes para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 10 a 16 de julho de 2023.

Áries

Cheio de energia, você precisa ter senso prático, ariano. É necessário direcionar tudo isso, sem cometer excessos, de forma encontrar o caminho concreto para a realização dos seus projetos.

Touro

O céu favorece a reflexão e o olhar para dentro, taurino. A sua criatividade também está em alta, então aproveite para dar forma às novas ideias, desde que elas reflitam seus desejos mais profundos.

Gêmeos

É hora de trocar ideias, conversar com as mais diversas pessoas, mas sem perder de vista o que é realmente importante para você, geminiano. Aproveite esse momento sociável para perceber com quem você realmente se identifica.





Câncer

É hora de pensar no longo prazo e dar vida aos seus planos, canceriano. O momento pede para você realizar de maneira bem planejada e sistemática, organizando também os seus pensamentos.

Leão

O astral ajuda você a desbravar novos conteúdos e conhecimentos, leonino. Aproveite a semana para ler, se informar e até rever algumas opiniões. Aventure-se, mas calcule os riscos.

Virgem

O astral ajuda você a mudar e a resolver muitas coisas, virginiano. Seja prático, mas não deixe também de olhar as coisas com a profundidade devida. Realize em conjunto.

Libra

O astral pede mais equilíbrio nas suas relações, libriano. É preciso saber se posicionar e até perceber o que eventualmente pode estar falhando nesse sentido.

Escorpião

Concentre-se, escorpiano. A semana promete ser produtiva, mas você precisa saber como e por onde começar as coisas. Cuide também da sua saúde e das questões mais mundanas.

Sagitário

O astral pede mais autenticidade e independência, sagitariano. É hora de você honrar mais os seus desejos e fazer as coisas do seu jeito. Seduza sendo mais você.





Capricórnio

Dê atenção à sua intimidade, capricorniano. É preciso cuidar do bem-estar em família e também dos assuntos domésticos. Só tenha cuidado para não acabar sendo duro demais com as pessoas.

Aquário

Veja e reveja a forma com a qual você se comunica, aquariano. O momento pede também para você organizar os pensamentos para, assim, evitar ser pego pela ansiedade.

Peixes

É hora de ter foco e ser mais prático, pisciano. Não perca tempo com pessoas e relacionamentos que não ajudem você a ter mais clareza sobre sentimentos e prioridades até na vida material.

