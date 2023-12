Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 1 a 7 de janeiro

Virginia Gaia 31/12/2023 - 18:03 Para compartilhar:

O ano de 2024 começa em plena segunda-feira, dia da Lua, segundo os magos caldeus, idealizadores da semana de sete dias para homenagear os astros visíveis a olho nu, aqui na Terra. Assim, o ano começa com a habitual preguiça, mas também com um toque de magia.

A Lua Cheia ainda está presente no céu, ficando gradualmente menos iluminada até que, na quinta-feira, dia 4, a rainha da noite chegará à fase Minguante. Dessa maneira, o astral do início da semana ainda está influenciado pelo ápice lunar, que aconteceu no último dia 26 de dezembro. No signo de Câncer, a Lua ficou alinhada – ou, em linguagem mais técnica, na mesma longitude – de Propus, a estrela Eta da Constelação de Gêmeos. Sinalizando o pé de Castor, o irmão mortal do imortal Pollux, Propus tem simbolismo atrelado à habilidade de comunicar-se de maneira sábia.

Na terça-feira, dia 2, para facilitar o fluxo das palavras que transbordam a alma, Mercúrio, o mensageiro dos deuses, finaliza o seu ciclo em movimento retrógrado aparente, no signo de Sagitário. Então, ainda dá tempo de fazer aquela revisão de valores e crenças para iniciar o novo ciclo com mais disposição para novas experiências. Afinal, o ano está só começando e ainda tem muita coisa para fazer diferente!

Para guiar os passos mais firmes, o guerreiro Marte ingressa no planejador signo de Capricórnio também na quinta-feira, dia 4, pouco depois do aspecto exato da Lua Minguante. Dessa maneira, a primeira semana do ano parece evocar mais introspecção e foco, na medida em que os dias forem avançando e o ano também der as caras de que começou de verdade. Nos domínios capricornianos, Marte manifesta sua face mais afeita ao exercício da liderança e da autoridade, de forma que 2024 já começa pedindo mais responsabilidade, foco e direcionamento para que os votos feitos na ocasião da virada possam se realizar ao longo do ano.

E é dessa maneira que o ano dá as caras, trazendo 365 oportunidades – ou 366, já que o ano é bissexto – para novos sonhos, novas apostas e caminhos diante da vida!

Feliz ciclo novo para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 1° a 7 de janeiro de 2023.

Áries: Os seus relacionamentos estão em destaque, ariano. Fale o que sente e tome a iniciativa onde for necessário, buscando honrar as suas necessidades em equilíbrio com as dos outros.

Touro: Cuidado com os excessos, taurino. O céu pede mais organização para que você possa ser mais prático e assertivo em suas ações, então também não deixe de cuidar da sua saúde.

Gêmeos: É hora de dar o seu toque pessoal nas coisas, geminiano. No entanto, evite a tendência em deixar as demais pessoas de lado, procurando equilibrar as suas demandas com as dos outros.

Câncer: Você está mais caseiro e disposto aos eventos familiares nesta semana, canceriano. Esteja próximo de quem você mais gosta e não deixe de cultivar também o seu equilíbrio interno.

Leão: O céu incentiva a sua sociabilidade e a vontade de trocar com as pessoas, leonino. Aproveite esse momento para compartilhar com quem está próximo, só evitando palavras mal colocadas.

Virgem: Tenha foco, virginiano. É importante saber onde você quer chegar, evitando perder tempo e até dinheiro com itens supérfluos ou questões de menor importância.





Libra: Você está com o seu carisma em alta, libriano. Aproveite o momento para se expressar melhor e não deixe de usar a intuição a seu favor, medindo os seus passos.

Escorpião: O astral reforça o seu sexto sentido, escorpiano. Por outro lado, você também está cheio de vontade de fazer acontecer. Então, procure manter a mente equilibrada, investindo na espiritualidade.

Sagitário: A semana favorece os eventos e contatos sociais, sagitariano. É hora de você buscar ser mais seletivo, priorizando qualidade em vez de quantidade nos lugares que frequenta.

Capricórnio: Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, você está ainda mais estratégico, capricorniano. Tome somente cuidado para não acabar querendo controlar demais as coisas.

Aquário: Cheio de sonhos e planos, você está inspirado, aquariano. Procure então abrir-se para novas ideias, aprendendo com as pessoas ao seu redor e sendo mais ousado.

Peixes: Você está cheio de profundidade nesse momento, pisciano. É hora de vencer seus medos e também de dar passos mais enfáticos em direção ao que você quer realizar.

