Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 1° a 7 de agosto

O mês de agosto chega com sede de novidade e muita vontade de revolucionar. O céu parece mandar o recado de que a maior revolução é aquela que se faz de dentro para fora, mudando ideias e concepções pessoais. É hora de se reinventar!







Nesta semana, a Lua Nova da última quinta-feira, dia 28, ganhará corpo e, gradualmente, chegará à fase Crescente, na próxima sexta-feira, dia 5. Desde o início do ciclo de lunação no signo de Leão, com a união de Sol e Lua na mesma longitude de Al Tarf, a estrela Beta da Constelação de Câncer, o astral está inspirando a finalização de processos internos para fazer emanar o brilho da expressão pessoal. Agora, com a virada para o mês de agosto, essa dinâmica se intensifica, já que o céu desta semana está ainda mais criativo.

A começar pela conjunção do planeta Marte, regente da ação, com Urano, o grande inovador da astrologia, cujo aspecto exato acontece nesta segunda-feira, dia 1º. Unidos no signo de Touro, cujo simbolismo reflete os valores fundamentais, as finanças, o conforto e a estabilidade material, esses dois planetas prometem profundas viradas de situação. Até porque esse encontro ativa outro aspecto bem importante no céu, que é a tensão na forma de um ângulo reto – chamado de quadratura – entre o revolucionário Urano e o conservador Saturno, no reformista signo de Aquário. Eis um acontecimento astrológico marcante para a coletividade, com potencial para afetar os ânimos da sociedade como um todo, levando atenção especialmente para os temas econômicos e seus reflexos na esfera política.

O mais interessante é o fato de isso tudo acontecer com o Sol, nosso astro-rei, em harmonia com Júpiter retrógrado, no signo de Áries. E nesta semana ainda teremos outra harmonia bem auspiciosa entre o relacional planeta Vênus, no signo de Câncer, e Netuno, em Peixes. Tudo isso para inspirar a empatia, a compaixão e a solidariedade. E não apenas na teoria, mas especialmente na prática, já que o regente do cotidiano, Mercúrio, ingressa no pragmático signo de Virgem, na próxima quinta-feira, dia 4.

Pois, afinal, é preciso renovar para melhor. E isso precisa passar, necessariamente, por mais amor para todos!

Uma semana com muita luz, vida, amor e liberdade para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 1º a 7 de agosto de 2022.

Áries

Você está cheio de força para promover mudanças radicais e definitivas nesta semana, ariano. Só então tenha cuidado para não pecar pelos excessos e pelo radicalismo.

Touro

O astral está sensível e cheio de emoção, taurino. É hora de você estar atento aos seus relacionamentos e às pessoas à sua volta. Invista no diálogo e na compreensão.

Gêmeos

Organize-se, geminiano. É importante que você tenha foco, pois a semana promete ser muito produtiva. Trabalhe bem em equipe, dividindo tarefas de maneira justa.

Câncer

Você está ainda mais criativo nesta semana, canceriano. Invista em você e naquilo que você sabe fazer bem. O céu também abre espaço para as paqueras e a sedução, mas é preciso estar preparado para agir com maturidade.

Leão

Dê atenção à sua intimidade, leonino. É fundamental que você esteja próximo da sua família e das pessoas mais próximas. Não se omita dos bons conselhos e do diálogo em casa.

Virgem

A sua mente está acelerada e daí podem surgir boas ideias, virginiano. Invista nos estudos e nas conversas com papo cabeça para que você amplie conhecimentos.

Libra

Organize-se materialmente, libriano. É hora de eleger prioridades e ajudar as pessoas ao seu redor. O momento é bom para investimentos, mas é preciso tomar cuidado com possíveis excessos.

Escorpião

Você está com o carisma em alta, escorpiano. Cuide de você, elevando a autoestima e até aproveitando para dar uma repaginada no visual. Use a intuição a seu favor.

Sagitário

Você está inspirado e com o sexto sentido bastante em alta, sagitariano. Invista na espiritualidade e preste atenção aos sinais e sincronicidades. Procure também dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Capricórnio

O astral inspira a sua vida social, as amizades e o planejamento do futuro, capricorniano. Ouça as pessoas importantes para você, fazendo um filtro do que é dito para evitar aborrecimentos.

Aquário

É hora de pensar no longo prazo, aquariano. Faça planos para o trabalho e a carreira, usando o seu carisma e capacidade de liderança de maneira inteligente. Cultive também boas relações com superiores e pessoas de autoridade.

Peixes

Você está bastante reflexivo, pisciano. O céu pede então para você cultivar os temas ligados à educação e aos estudos. Aproveite também para rever suas crenças e valores, incluindo a maneira como você lida com a fé.