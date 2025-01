Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 06 a 12 de janeiro

Chegou a hora de voltar à rotina com tudo e fazer 2025 acontecer de verdade! Parece imperativo? Pois é, não adianta fazer drama, pois o céu quer mesmo mais ação e menos enrolação. Aliás, é para ser prático, mas sem deixar a sensibilidade de lado. Então, prepare-se para uma semana que promete novos começos e fortes emoções!

Nos próximos dias, a Lua Nova – que aconteceu no último dia 30 de dezembro de 2024 – ganhará corpo como Lua Crescente, dando o tom do astral de toda a semana. Como a Lua Cheia acontece somente na outra segunda-feira, dia 13, então é como se esse período que marca a volta ao trabalho, depois do recesso de final de ano, ganhasse essa injeção de ânimo para que as promessas do Ano Novo comecem logo a acontecer. E é assim que a dança dos planetas inspira mais ação!

Logo na segunda-feira, dia 6, o planeta regente da iniciativa, Marte, retorna ao signo de Câncer, já que o planeta vermelho segue em movimento retrógrado aparente. Ainda engatado em uma tensa oposição com Plutão, em Aquário, e também prestes a formar um harmônico trígono com Netuno, em Peixes – cujo aspecto exato acontece no próximo domingo, dia 12 – Marte desenha uma configuração celeste para lá de emocional. Por isso, é importante dar vazão aos sentimentos para não acabar exagerando no exercício da autoridade ou sucumbindo à confusão mental.

Para temperar tudo isso e promover o foco em meio ao clima de início de ano, o regente do pensamento, da ação prática e também da comunicação, o pequeno planeta Mercúrio, ingressa no ambicioso signo de Capricórnio, na quarta-feira, dia 8. Assim, ficará mais fácil eleger prioridades para tornar os sonhos realidade, fazendo com que promessas ganhem corpo e possam ser implementadas ao longo do ano.

E, assim, o pontapé inicial de 2025 está dado! Vamos em frente para fazer o futuro acontecer desde já? Com a mente serena, o coração leve e a empatia em ação, é só avançar com disciplina e otimismo!

Uma semana de muitos sonhos e novidades para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período 6 a 12 de janeiro de 2025.

Áries: O céu está cheio de sensibilidade para você, ariano. Vá em frente, mas tome cuidado com o excesso de expectativa, mantendo a mente serena e sem apelo ao drama!

Touro: A sua intuição e também a sua imaginação estão em alta, taurino. Aproveite o momento para estimular a criatividade, buscando também cuidar da sua saúde em um nível amplo.

Gêmeos: O astral abre espaço para você fazer contato, conhecer pessoas e não deixar de interagir com quem você gosta. Só é importante também notar em quem vale a pena confiar, evitando falar demais.

Câncer: É hora de fazer planos e ser ambicioso na medida certa, canceriano. O momento pede mais estratégia para traçar os seus objetivos e foco para realizar os seus desejos.

Leão: Amplie os seus horizontes, leonino. O astral favorece o seu crescimento, mas desde que você esteja aberto a novos aprendizados, ouvindo quem tem mais experiência.

Virgem: Use a sua intuição de forma produtiva, virginiano. É preciso desapegar de ideias que não fazem mais sentido para que o novo possa ganhar espaço na sua vida. Esteja com as pessoas certas.

Libra: Estabeleça laços mais sólidos, libriano. Você está bastante sensível e com tendência à idealização, então é preciso estar atento às suas parcerias, sabendo estabelecer limites nas suas relações.

Escorpião: É hora de fazer acontecer, escorpiano. Esteja atento ao seu dia a dia e também à sua saúde. É fundamental que você dê atenção ao seu trabalho e rotina para poder alcançar os seus objetivos.

Sagitário: Use o seu poder de persuasão para chegar onde quer, sagitariano. O céu pede mais direcionamento da sua energia, mas sem tensões e mantendo o bom humor.

Capricórnio: Em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, o céu pede mais atenção à sua intimidade e bem-estar emocional, capricorniano. Procure dialogar com as pessoas mais próximas.

Aquário: Use a sua capacidade de expressão para se aproximar das pessoas certas, aquariano. O céu ajuda você a trocar experiências, ampliando a sua percepção da realidade.

Peixes: Equilibre as suas finanças e os seus recursos pessoais para chegar onde você quer, pisciano. O céu pede mais concentração e foco para você poder materializar os seus planos.