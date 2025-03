Confira o horóscopo para todos os signos na semana de 03 a 09 de março

O astral está sensível, mas quer movimento nesta semana que, no Brasil, começa em ritmo de folia carnavalesca. Bem, então é bom que cada um possa aproveitar ao máximo o período da festa popular, seja para rasgar a fantasia ou para descansar profundamente, pois a volta ao trabalho, na Quarta-feira de Cinzas, promete demandar bastante!

No céu, a Lua Nova ganha corpo gradualmente, chegando à fase Crescente na quinta-feira, dia 6. Vale lembrar que, neste mês de março, haverá a primeira temporada de eclipses de 2025, já que a Lua Cheia, do próximo dia 14, será também um Eclipse Lunar Total . Dessa maneira, o astral ao longo do mês parece levar questões ao limite, trazendo soluções radicais e notáveis mudanças de direção.

Esse caráter afeito às decisões abruptas, que tendem a levar tudo ao extremo e ao pé da letra, já está dando as caras desde o início da semana. Isso porque o planeta Vênus engatou o movimento retrógrado aparente desde o último sábado, dia 2, e assim seguirá até meados de abril . Em um ciclo conhecido desde a Antiguidade por conta de sua geometria que desenha um pentagrama no céu, as retrogradações de Vênus também fazem com que o planeta mude de fase.

Na prática, isso significa que o planeta mais brilhante deixará de aparecer próximo ao horizonte Oeste, depois do ocaso solar, para surgir rente ao horizonte Leste, antes do nascer do Sol. Então, ao unir o simbolismo da mudança de direção aparente ao fato de que ficará alguns dias ausente do céu noturno, esse fenômeno astronômico foi interpretado culturalmente como prenúncio de mudanças na diplomacia, na economia e até nas relações pessoais. Por isso, o céu da semana está para lá de agitado.

E ainda tem mais! Nos próximos dias, o Sol engata uma tensa quadratura com Júpiter, combinada a um harmônico trígono com Marte, enquanto avança para formar uma conjunção com Saturno. Jargões astrológicos à parte, essa combinação de ângulos entre astros pesos-pesados promete dar o que falar, trazendo definições de longo prazo para temas coletivos. Por isso, é preciso aproveitar bem o expurgo carnavalesco, pois a volta ao trabalho promete ser tão rígida quanto produtiva.

Sob esse contexto, ganha aquele que souber se comunicar de forma direta e eficaz. Quem dá esse tom é o planeta mensageiro dos deuses, Mercúrio, que ingressa no signo de Áries, logo na segunda-feira, dia 3. Dando coragem para as declarações mais ousadas, esse aspecto também pede cautela com as frases mal colocadas.

No fim, fica aquela mensagem de que, na vida, é fundamental saber lidar com as pessoas. Por isso, seja firme em suas convicções, mas não esqueça jamais de saber se colocar no logar do outro!

Uma semana repleta de sabedoria para todos nós!

Confira abaixo as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 3 a 9 de março de 2025.

Áries: cheio de energia de realização, você precisa ter mais foco, ariano. Procure planejar mais para poder fazer as coisas com mais direcionamento.

Touro: organize os seus recursos, taurino. É hora de ser mais prático para que você possa expandir materialmente, mas sem se desgastar emocionalmente.

Gêmeos: o céu promete mais sabedoria e intuição também afiada, geminiano. Então, aproveite os próximos dias para investir em conhecimento.

Câncer: o céu está sensível e inspirador para você, canceriano. O momento é bastante favorável para você olhar para dentro e investir no seu autoconhecimento.

Leão: o céu favorece os encontros e as reuniões com as pessoas, leonino. Só tome cuidado para não acabar confiando demais em quem não deve.

Virgem: é hora de pensar no futuro e agir com mais responsabilidade, virginiano. Não descuide da sua carreira e projetos de longo prazo.

Libra: o astral evoca uma completa revisão de valores, libriano. É hora de crescer ouvindo diferentes opiniões, procurando se posicionar de forma sábia.

Escorpião: o clima geral é de profundidade e transformação, escorpiano. Esteja atento ao seu sexto sentido, vença os seus medos e siga em frente com mais confiança.

Sagitário: divida melhor as suas questões com as pessoas, sagitariano. É hora de compartilhar responsabilidades, unindo-se sabiamente em relações confiáveis.

Capricórnio: esteja atento às oportunidades de melhoria na sua vida prática, capricorniano. É preciso estar atento ao seu trabalho e rotina.

Aquário: seja criativo para fazer as coisas do seu jeito, aquariano. É possível ousar mais desde que você esteja consciente dos possíveis desfechos.

Peixes: aproveite esta semana para ver e rever as pessoas mais íntimas, pisciano. É hora de cuidar da sua casa e dar mais atenção à família.