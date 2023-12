Confira o horóscopo para todos os signos na semana 4 a 10 de dezembro

Virginia Gaia 03/12/2023 - 15:30 Para compartilhar:

Nesta semana, o céu está sensível, místico e mediúnico! E, nesse ensejo, aponta direções por meio da percepção sutil, revelando também quem está ou não ao nosso lado. Assim, as celebrações e confraternizações que antecedem as festas de final de ano ganham um ar mais intimista, ainda que a agenda esteja mais agitada do que nunca.

Para agregar intensidade aos sentimentos e encontros, a segunda-feira, dia 4, é marcada pelo ingresso do relacional planeta Vênus nas profundas águas do signo de Escorpião. Mais sedutor e misterioso do que propriamente aberto às trocas escancaradas e exaltadas de afetos, Vênus em Escorpião evoca mais intimidade e qualidade nos relacionamentos, trazendo também um toque de sensualidade para embalar os votos festivos típicos dessa época. Sob esse contexto, o planeta que também rege as finanças e tudo o que há de mais valioso logo forma uma harmonia com Saturno, o patrono da estrutura e dos planos de longo prazo. Com isso, o céu também aponta direções para o futuro, nas parcerias de todos os tipos e nos investimentos.

E é assim que a semana logo abre espaço para a Lua Minguante que acontece na terça-feira, dia 5. Trazendo consigo a fase mais introspectiva do mês, esta Lua Minguante ajuda a digerir as reflexões e revelações que aconteceram a partir da Lua Cheia do último dia 27 de novembro. Nela, o Sol em Sagitário, de mãos dadas com Marte, iluminou por completo a rainha da noite, no signo de Gêmeos, ao lado das Híades (Caldwell 41), o aglomerado estelar da beleza e dos prazeres, presente na Constelação de Touro.

Para evocar o astral de magia e reforçar o contexto onírico, o planeta Netuno encerra o seu período de retrogradação, ficando direto a partir da quarta-feira, dia 6. Como planeta regente da espiritualidade, do inconsciente e de todos os temas psíquicos, Netuno carrega o simbolismo daquele que legisla sobre as águas e os oceanos, evidenciando sua força no que é invisível.

Assim, a magia do fim do ciclo anual que se aproxima fica ainda mais evidenciada, lembrando também do quão importante é tornar tudo isso um exercício saudável, evitando os excessos e também lembrando que, mesmo diante da agenda apertada, é preciso sempre prezar pela serenidade e pela saúde mental.

Uma semana muito leve e cheia de sensibilidade para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 4 a 10 de dezembro de 2023.

Áries

Procure organizar-se para direcionar a sua energia da melhor maneira, ariano. A semana promete ser muito produtiva, mas é preciso que você esteja pronto para administrar tudo isso a seu favor.

Touro

Você está com o seu poder de persuasão em alta, taurino. Aproveite para seduzir e investir no que você gosta, só tomando cuidado para não querer controlar tudo à sua volta.

Gêmeos

O céu pede mais atenção às suas questões internas, geminiano. O momento requer mais investimento nos temas familiares e domésticos, de maneira que você consiga estar junto às pessoas mais próximas.





Câncer

É hora de ver e rever como você anda expressando os seus afetos e vontades, canceriano. Procure comunicar-se de maneira direta e franca, tomando somente o cuidado com possíveis exageros.

Leão

Eleja o que é prioridade e tenha foco, leonino. É preciso organizar os seus recursos e buscar uma maneira melhor de administrar valores para poder fazer as coisas com mais consciência.

Virgem

Invista na sensibilidade para perceber melhor o entorno, virginiano. Tome iniciativa, sabendo abrir os caminhos certos com base na sua intuição, que está aflorada.

Libra

O céu ajuda você a olhar para dentro e a entender melhor alguns padrões psíquicos, libriano. Invista no seu bem-estar de forma ampla e também não deixe de dormir bem esses dias.

Escorpião

Pense no futuro e tenha clareza para onde você deve ir, escorpiano. É preciso investir no futuro, mas sem deixar o presente de lado, evitando a ansiedade que pode dar as caras ao longo da semana.

Sagitário

Em meia esta semana da passagem do Sol pelo seu signo., é hora de você se planejar e rever prioridades, sagitariano. Aproveite para investir na carreira e ver o que precisa ser mudado nessa área da sua vida.





Capricórnio

Invista em conhecimento, capricorniano. É preciso dar atenção aos seu valores, honrando suas crenças mais profundas na hora de tomar decisões sobre temas cruciais na sua vida.

Aquário

Esteja aberto ao novo e aproveite o momento para desapegar do que não serve mais, aquariano. O momento pede que você saiba o que é prioridade e também quais são as pessoas que precisam estar mais próximas.

Peixes

O céu leva atenção aos seus relacionamentos, pisciano. Evite o excesso de expectativa e as ilusões, aproveitando também para esclarecer o que pode estar nebuloso sobre os seus sentimentos.

