Confira o horóscopo para todos os signos entre os dias 18 e 24

O céu inspira viradas e reviravoltas, de diversas naturezas, e ainda aponta novas direções nesta semana. Sem medo de inovar, o astral ajuda os que têm coragem!

Então, prepare o coração e siga em frente, pois o tempo não pára e o penúltimo mês de 2024 avança em ritmo frenético. Como a Lua Minguante chegará somente na próxima sexta-feira, dia 22, os próximos dias ainda acontecem sob influência da Lua Cheia poderosa que aconteceu na última sexta-feira, dia 15.

Com o Sol em Escorpião e a Lua Cheia no signo de Touro, o ápice lunar iluminou o revolucionário planeta Urano enquanto estava na mesma longitude de Zaurak, a estrela Gama da Constelação de Eridanus. Esse rico conjunto simbólico, que remete ao mundo dos sonhos e à vontade de materializar projetos ambiciosos, soma-se às importantes movimentações celestes desta semana, que incluem a incursão de Plutão pelo signo da inovação social, Aquário, na terça-feira, dia 19, e também o ingresso do Sol no idealista signo de Sagitário, na próxima quinta-feira, dia 21.

No caso de Plutão, esse pequeno notável que fica às margens do Sistema Solar, sua temporada aquariana se estenderá até 2044, marcando uma geração e uma era de renovação na dinâmica social, na ciência e no uso da tecnologia. Com ares futuristas, essa passagem promete reforçar ainda mais a sensação de tempo acelerado pela comunicação e pelo fluxo de informação. Como patrono do submundo, da sexualidade e do inconsciente na metafísica astrológica, Plutão tem movimento lento, gerando transformações profundas e reveladoras, que são sentidas especialmente no âmbito coletivo.

O Sol, por sua vez, aos poucos se despede do signo de Escorpião, dando espaço para a temporada sagitariana no céu. Então, será a hora de embarcar no espírito de preparação para as festas de final de ano, mas sem perder o bom humor! Por isso, vale a pena sonhar, mas sem perder de vista a necessidade de manter os pés no chão e, especialmente, sem perder a saúde em meio ao ritmo de encontros e reencontros que começa a ganhar força daqui para frente.

Uma semana de muito otimismo para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 18 a 24 de novembro de 2024.

Áries

Cuidado com o imediatismo, ariano. É hora de se concentrar e seguir em frente de forma mais pensada. Procure dividir decisões importantes com alguém que você confia.

Touro

Aplique a sua intuição de forma inteligente e produtiva, taurino. É preciso evitar a ansiedade e aproveitar as boas oportunidades que podem surgir nesse meio tempo.

Gêmeos

É hora de fazer tudo o que precisa ser feito, mas sem deixar de cuidar do seu bem-estar, geminiano. Esteja atento ao que for necessário para manter a sua saúde mental de forma plena.

Câncer

Esteja aberto às mudanças, canceriano. É preciso saber se adaptar, evitando os excessos de todos os tipos. Esteja com pessoas que agregam à sua vida íntima, mas sem se expor demais.

Leão

Sonhe com o futuro, mas não deixe de realizar no presente, leonino. É preciso ter foco e realizar com mais destreza para que você consiga dar conta de tudo de forma estruturada.

Virgem

É preciso ter jogo de cintura para lidar com diferentes pessoas e ideias, virginiano. O céu pede mais atenção às suas influências na hora de pensar e fazer planos.

Libra

É preciso saber deixar ir para que o novo entre na sua vida, libriano. O momento pede mais conexão interna e também mais disposição para virar páginas de vez na sua vida.

Escorpião

Nestes últimos dias da passagem do Sol pelo seu signo, você deve prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, escorpiano. Esteja aberto a ouvir, mas não deixe de se fazer ouvido.

Sagitário

O Sol ingressa no seu signo nesta semana, sagitariano. Esteja aberto para recebê-lo com olhar atento ao seu dia a dia. É preciso cuidar da sua rotina e dar atenção também à sua saúde.

Capricórnio

Esteja aberto às novidades e pegue leve na hora de lidar com desafios, capricorniano. O céu pede mais criatividade e inovação para resolver questões práticas.

Aquário

É preciso cuidar de você em um nível amplo, aquariano. É hora de perceber como está a sua vida íntima, dando atenção ao que aparece nas entrelinhas e nos pormenores das suas relações.

Peixes

Estabeleça boas relações e encontre espaço para poder se expressar, pisciano. O momento pede mais troca intelectual e abertura a novas ideias, lembrando também que é preciso tomar cuidado com as palavras.