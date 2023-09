Confira o horóscopo para todos os signos entre os dias 11 e 17 de setembro

É hora de renovar o pensamento, as rotinas diárias e fazer acontecer de maneira mais alinhada ao que de fato se é. E também de identificar a medida certa entre considerar o que falam por aí e desconsiderar opiniões que não merecem a atenção.

Nesta semana, a Lua Minguante torna-se Lua Nova na quinta-feira, dia 14, trazendo mudanças de direção que surgem a partir das pequenas coisas do cotidiano, mas que fazem toda a diferença. Unindo o Sol e a Lua no signo de Virgem, o novo ciclo lunar chega influenciando também por Denebola, a estrela Beta da Constelação de Leão. Assim, além do simbolismo tipicamente virginiano, que evoca o foco e a disciplina cotidianos – teremos também o destaque da estrela que ilumina a cauda do mítico felino estelar.

Como um dos doze conjuntos estelares que ajudaram a batizar os nomes dos signos zodiacais, a Constelação de Leão representa um animal retratado em diversas mitologias desde os primórdios da civilização. Ao chegar na cultura greco-romana, berço da astrologia ocidental, esse felino notável foi interpretado como o Leão de Neméia, a fera que representou uma das tarefas dadas ao mítico guerreiro Hércules. No céu, Denebola marca a cauda do animal, o seu ponto fraco, que permitiu ao incansável Hércules a vitória sobre a força instintiva do rei da selva.

Assim, o astral desta semana pede uma completa – e bastante virginiana – renovação de hábitos, levando foco ao trabalho cotidiano, ao esforço diário e à boa aplicação das forças naturais e instintivas presentes dentro de cada indivíduo. Tudo isso porque, ao fazer referência ao ponto fraco do famoso leão, Denebola lembra que é preciso saber lidar com as ideias e opiniões alheias, tendo sabedoria para discernir as que são construtivas das que não são.

E ainda tem mais: a Lua Nova virginiana acontece em harmonia com a conjunção entre os planetas Júpiter e Urano, no signo de Touro, e também com Plutão, em Capricórnio. Formando um triângulo virtuoso no céu, essa formação astrológica promete abrir espaço para que novas iniciativas saiam do plano das ideias e ganhem corpo na prática, especialmente para tudo o que estiver relacionado ao trabalho, à saúde e ao cotidiano.

Por fim, na sexta-feira, dia 15, o planeta Mercúrio fica direto, encerrando o período no qual esteve em movimento retrógrado aparente no céu. Assim, o astral realmente reforça a ideia de que há sempre espaço e oportunidade para colocar tudo em seu devido lugar, desde que se faça com coragem para começar e persistência para materializar na prática!

Uma semana de muita organização interna para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 11 a 17 de setembro de 2023.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: Esteja atento ao trabalho e à sua rotina, ariano. É fundamental que você encontre o seu ponto de equilíbrio na prática, dando espaço para a adaptação do seu cotidiano.

Touro: É hora de materializar, na prática, aquilo que você sabe fazer bem, taurino. Esteja aberto a novos conhecimentos e possibilidades para materializar os seus sonhos e talentos.

Gêmeos: Organize-se internamente, geminiano. É hora de dar atenção à sua família e também aos assuntos domésticos. Esteja aberto ao diálogo e dê prioridade à sua intimidade.

Câncer: Ouça antes de falar, canceriano. O céu pede menos exposição e mais ação baseada no entendimento mútuo. Converse com as pessoas para saber o que elas esperam e aja de maneira cuidadosa.

Leão: Valorize as coisas simples e evite gastar com temas supérfluos, leonino. É hora de você dar atenção às suas finanças e também de se organizar nas coisas práticas, mantendo o foco no que é essencial.





Virgem: Com a Lua Nova acontecendo no seu signo e o seu planeta regente ficando direto no céu, é tempo de renovar-se, virginiano. Celebre o seu aniversário em alto estilo, colocando tudo em seu devido lugar.

Libra: O astral traz insights poderosos para você, libriano. É hora de cuidar da sua espiritualidade e bem-estar em um sentido amplo. Por isso, não deixe de dormir bem e prestar atenção nos seus sonhos.

Escorpião: Pense no futuro e faça planos, mas não abra mão do foco no presente, escorpiano. É preciso também estar atento às suas amizades e aos grupos sociais que realmente fazem diferença na sua vida.

Sagitário: O astral abre oportunidade para você pensar no seu futuro e dar foco na sua carreira, sagitariano. É hora de você exercer sua liderança com sabedoria, também fomentando boas relações com pessoas de influência.

Capricórnio: Tenha foco nos estudos e cresça a partir de novos conhecimentos, capricorniano. É hora de você estar aberto a diferentes pontos de vista, também aproveitando o momento para expandir seus horizontes intelectuais.

Aquário: Não tenha medo de ousar e de virar páginas, aquariano. Confie na sua intuição e, caso precise de mais orientação, divida suas ideias com quem você pode compartilhar a sua intimidade.

Peixes: É hora de dar atenção aos seus relacionamentos e abrir espaço para pessoas novas, pisciano. Ouça para ser ouvido, sendo sempre sincero sobre os seus sentimentos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias