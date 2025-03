Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 8 e 9 de março

Depois do Carnaval, o fim de semana de bota-fora da folia tem clima familiar e traz vontade de curtir mais intimidade perto de quem se gosta. Neste sábado, dia 8, e domingo, dia 9, o astral já deixa saudades ao passo em que pede aconchego e descanso! Sim, pois é hora de revigorar-se e, com isso, já entrar na contagem regressiva para o Eclipse Lunar Total , que acontece na próxima sexta-feira, dia 14.

Até lá, quando a rainha da noite será totalmente encoberta pela sombra da Terra, as emoções tendem a ganhar mais força, dominando as interações humanas sob o céu cheio de aspectos astrológicos de destaque. Deixando de receber a luz solar por alguns instantes, o nosso satélite natural ficará vermelho sangue, o que certamente reflete algumas interações astrológicas bem tensas que andam dando o tom da vida, aqui na Terra, ultimamente.

Com forte inclinação dramática, Saturno e Netuno estão cada vez mais próximos no céu. Atualmente no signo de Peixes, os dois gigantes gasosos estão testando os limites da tolerância entre as pessoas e suas diferentes culturas. Engatando um ângulo de 90° com Júpiter, em Gêmeos, essa dupla requer mais diálogo para que as pessoas saibam lidar umas com as outras, respeitando a sabedoria que existe na diversidade e na variedade de visões de mundo.

E é com esse espírito que o Sol, nosso astro-rei e patrono simbólico da consciência, forma um aspecto harmônico com o guerreiro Marte. Com esse contato – chamado de trígono, na metafísica astrológica – o Universo pede mais sanidade nos impulsos, evocando ações mais francas e nobres para estarem à altura da estrela central do Sistema Solar.

E é assim, com um súbito choque de realidade na geometria celeste combinado ao calor confortante da Lua Crescente, passando entre os signos de Câncer e Leão, que o fim de semana inspira conforto, familiaridade e autenticidade. Dessa maneira, será possível restabelecer as reservas de energia para começar a próxima semana, quando o ano realmente começa no Brasil, com o vigor lá em cima!

Observe: com cerca de 70% e 80% de iluminação, nas noites de sábado (8) e domingo (9), respectivamente, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Na noite de sábado, a rainha da noite estará nas dependências da Constelação de Gêmeos, ao lado do planeta Marte e bem próxima a Castor e Pollux, as estrelas Alfa e Beta do conjunto estelar dedicado aos míticos irmãos celestes. Já na noite do domingo, o nosso satélite natural poderá ser visto em meio às estrelas da Constelação de Câncer. Em ambos os dias, a Lua se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até passar na linha do horizonte, durante a madrugada.

DICA DA ASTRÓLOGA : complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente . Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados ! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida .

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: cuide melhor de você e das suas questões mais íntimas, ariano. Lembre-se de que é importante compartilhar somente o necessário, com quem você confia.

Touro: troque mais com as pessoas, taurino. É fundamental que você saiba medir as palavras e até os seus contatos sociais.

Gêmeos: é hora de fazer algo prazeroso, mas sem gastar muito, geminiano. Procure encontrar o que faz bem a você e siga em frente.

Câncer: use a sua intuição e sexto sentido para eleger prioridades e fazer o que deve ser feito, canceriano. Você está cheio de energia!

Leão: invista na sua espiritualidade e bem-estar, leonino. O céu pede mais cuidado com você e suas questões mais sutis.

Virgem: procure estar entre amigos e pessoas em quem você pode confiar, virginiano. É hora de compartilhar com as pessoas certas.

Libra: planeje o que está por vir e pense no longo prazo, libriano. Seja criterioso e procure também lidar com as pessoas de forma diplomática.

Escorpião: aproveite o fim de semana para estudar, investir em programas culturais ou até refletir, escorpiano. O céu pede mais atenção com os seus valores fundamentais.

Sagitário: encerre ciclos em grande estilo, sagitariano. É hora de evitar a teimosia e buscar novos espaços para você se desenvolver.

Capricórnio: seja mais tolerante e esteja ao lado das pessoas mais importantes, capricorniano. O céu pede mais espírito de parceria.

Aquário: aproveite o fim de semana para cuidar melhor de você, aquariano. Invista na sua saúde e rotina.

Peixes: divirta-se na dose certa, pisciano. É hora de paquerar, pegar leve e ver pessoas, só tomando cuidado com possíveis exageros.