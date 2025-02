Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 8 e 9 de fevereiro

Pode preparar a macarronada para reunir a família, que este fim de semana promete embalar bons encontros com quem é íntimo o suficiente para entrar, sem pedir licença! Este sábado, dia 8, e domingo, dia 9, conta com Lua Crescente no signo de Câncer para abençoar casa cheia, com direito a recepções calorosas e abraços com muita sinceridade.

Afinal, tem coisa melhor que um cantinho confortável para esticar os pés e relaxar a mente? Além da passagem da já bem iluminada rainha da noite pelo signo do qual é regente, o astral inspira aquele senso de familiaridade capaz de aquecer até os corações mais gelados. Ao longo do intervalo para descanso semanal, o espontâneo Sol e o comunicativo Mercúrio se abraçam, no signo de Aquário, para fazer emergir as mais sinceras confissões entre amigos e familiares.

Junta-se a tudo isso o fato de que o energético Marte ainda engata um harmonioso trígono com o planejador Saturno e temos uma bela combinação celeste para construir ou reforçar laços sólidos. Sabe aquele amigo de longa data? Ou o companheiro para todas as horas? Então, é preciso valorizar essas relações que se nutrem constantemente e com o tempo. Pois ter estabilidade emocional, com a ajuda de alguém próximo, é bom e todo mundo gosta!

Nada mal para uma semana cheia de altos e baixos e um contexto astrológico que segue cheio de desafios aqui e ali. Assim, o fim de semana chega como um alento e uma oportunidade para quem quer colocar a cabeça em ordem, seja relaxando em clima caseiro ou reunindo gente em passeios com gosto de quero mais.

Então, para ser direto e reto: entre e fique à vontade! Não é para ser a “casa da mãe Joana”, mas é para receber de braços abertos e com a alegria de um vira-lata caramelo ao encontrar um tutor para chamar de seu. Aliás, quer saber de uma coisa? Traga os parentes, os bichos e os amigos para curtir juntinho. O espírito da festa está na alegria daqueles que valorizam a riqueza de estar com tudo junto e misturado.

Observe: chegando aos 90% de iluminação ao longo do fim de semana, a Lua Crescente nos fará companhia no céu até a manhã do dia seguinte. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite passará da Constelação de Auriga à Constelação de Gêmeos. Ao longo desse período, o nosso satélite natural terá alinhadas, ao Sul, Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior, e também Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: curta mais a sua intimidade e descanse a sua mente, ariano. É preciso estar com a saúde e disposição em dia.

Touro: saiba o que você pode esperar das pessoas e evite alimentar expectativas em excesso, taurino. É preciso saber observar para agir com inteligência.

Gêmeos: procure se divertir sem gastar muito, geminiano. Lembre-se de que as melhores coisas da vida são de graça.

Câncer: aproveite o descanso semanal para cuidar do seu corpo, canceriano. O céu pede mais investimento em você.

Leão: cuide da sua saúde e do seu bem-estar emocional em um nível amplo, leonino. Aliás, aproveite o momento para colocar o sono em dia.

Virgem: reúna as pessoas mais próximas e os amigos mais íntimos para fazer algo prazeroso, virginiano. Valorize os vínculos.

Libra: planeje o seu futuro de forma a encontrar a sensação de conforto que você tanto almeja, libriano. Não esqueça de valorizar as pessoas certas.

Escorpião: invista em conhecimento e cultura, escorpiano. O céu favorece as boas leituras e as atividades que enriqueçam o seu repertório sutil.

Sagitário: estreite vínculos com quem você confia, sagitariano. Aliás, use bem a intuição para perceber quem é quem ao seu lado.

Capricórnio: seja justo e procure estabelecer parcerias, capricorniano. O céu pede mais estabilidade a longo prazo.

Aquário: cuide da sua rotina e não deixe de investir na alimentação, aquariano. O céu pede mais cuidado com as suas questões práticas.

Peixes: busque estar mais à vontade para poder curtir os bons momentos ao máximo, pisciano. É hora de se permitir ter mais prazer.