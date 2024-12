Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 7 e 8 de dezembro

Virginia Gaia 06/12/2024 - 21:43 Para compartilhar:

O fim de semana embala a reflexão, o cuidado com a espiritualidade e o olhar para os aspectos mais sutis da experiência humana no Universo. Parece abstrato demais para você? Bem, nenhuma metafísica é demais quando o simbolismo de Netuno entra em jogo. Neste sábado, dia 7, o gigante gasoso – que é também patrono astrológico da fé e da psicologia – muda sua direção aparente no céu.

Em movimento retrógrado aparente, desde o início de julho deste ano, o mais azul dos planetas do Sistema Solar voltará a se movimentar na mesma direção da sequência natural de constelações e signos zodiacais. Com isso, o céu pede mais clareza e consciência sobre as próprias crenças ao passo em que também evoca mais respeito e tolerância à fé alheia. Pois diante dos mistérios da vida, é quase inevitável buscar conforto em algum tipo de metafísica, religião ou misticismo.

O momento não poderia ser mais oportuno! Afinal, já estamos no último mês do ano, quando o clima de contagem regressiva para o Natal e a recepção do Ano Novo contagia a tudo e a todos, indiscriminadamente. Dos mais céticos aos mais crentes e esotéricos, essa época é realmente fértil para acomodar as mais variadas práticas mágicas em algum nível.

Seja por meio do poder da oração, da recitação de mantras ou das palavras mágicas proferidas em feitiços e encantamentos, todo mundo busca conforto para as inúmeras questões em aberto sobre a natureza. E quem falar que tem certeza de tudo é porque, no fundo, não sabe de nada! E é com esse espírito, bem fundamentado na filosofia daquele que reconhece suas limitações e diz “só sei que nada sei”, que o astral também lembra que é, sim, não somente possível como desejável que a experiência religiosa seja plural.

Nesse contexto tão mágico quanto filosófico, a Lua Nova passará a ser Lua Crescente, nas dependências do mediúnico signo de Peixes, embalando também o ingresso do relacional planeta Vênus, no signo da diversidade, Aquário. Por isso, o recado dos astros é bem claro: todo mundo tem alguma pontinha de crença nessa vida. Então, respeitar essa variedade de deuses, deusas, anjos, avatares e orixás significa honrar a riqueza da vida humana aqui na Terra.

Neste fim de semana lembre-se: namastê para quem é do namastê, axé para quem é do axé e amém para quem gosta de dizer amém!

Observe: passando dos 50% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Ao longo do fim de semana, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Aquário, ficando visível até aproximadamente a meia-noite do dia seguinte. Bem próxima ao planeta Saturno, também em meio às estrelas do mítico aguadeiro celeste, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação de Pisces Austrinus (“O Peixe do Sul”).

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: aproveite o fim de semana para descansar a mente, ariano. É preciso diminuir o ritmo e dar mais tempo ao tempo.

Touro: esteja em boa companhia, taurino. O céu favorece os encontros sociais, só pedindo paa você também tomar cuidado com possíveis excessos.

Gêmeos: pense no seu futuro, geminiano. O astral pede mais planejamento e responsabilidade para lidar com as pessoas.

Câncer: você está reflexivo e bastante filosófico neste fim de semana, canceriano. Aproveite o momento para investir em conhecimento.

Leão: esteja aberto às mudanças de direção, leonino. Aliás, aproveite o momento para usar o seu sexto sentido aflorado.

Virgem: é hora de investir no diálogo para ter relações mais profundas, virginiano. Só cuidado o tom mais dramático.

Libra: é hora de dar atenção à sua vida prática, libriano. Oganize a sua agenda e seja racional na hora de lidar com as pesssoas.

Escorpião: seja mais criativo para dar vazão ao que você tem de melhor, escorpiano. O céu também favorece a sedução e o prazer, então aproveite.

Sagitário: é hora de dar atenção à sua vida particular, sagitariano. Esteja mais próximo à sua família e cuide da sua intimidade.

Capricórnio: use as palavras com mais inteligência e empatia, capricorniano. É hora de ter conversas profundas e produtivas.

Aquário: tenha senso de prioridade para realizar mais, aquariano. O céu pede mais planejamento em relação aos seus recursos materiais.

Peixes: você está sensível e cheio de energia, pisciano. Aproveite o fim de semana para cuidar de você e do seu corpo, elevando assim o seu humor.