Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 6 e 7 de julho

Virginia Gaia 05/07/2024 - 21:51

O fim de semana chega sensível, otimista e louco para estar junto e misturado. Tem espaço para a reflexão, mas também para as trocas conjuntas, os encontros e as reuniões de diferentes tamanhos. Aliás, para quem quiser conhecer alguém novo, o astral também embala novas emoções ao lado de boas companhias. Pois é, definitivamente, este fim de semana, dias 6 e 7 de julho, chega submerso no complexo e apaixonante universo das relações humanas.

Então, mergulhe nas águas da Lua Nova canceriana, que embala o clima dos próximos dias, ainda que a rainha da noite avance para desbravar-se, a partir do domingo, pelo signo de Leão. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ganha corpo, ainda de forma tímida e gradual, ficando cada vez mais iluminado pelo Sol. Em harmonia com a dupla de planetas retrógrados – Saturno e Netuno – no signo de Peixes, a Lua está realmente inspirada e inspiradora, abrindo os mares da percepção sobre quem é quem nessa vida.

Será que as pessoas entram na nossa vida por acaso ou talvez exista algo determinado? Bem, o fato é que qualquer certeza nesse sentido é equivocada. Se, do ponto de vista científico, nem o tempo conseguimos explicar pelas leis da física, então a dicotomia entre determinismo e livre-arbítrio segue como uma pergunta em aberto. E é aí que esse tipo de dúvida ganha contornos místico-religiosos que só a metafísica pode ajudar a elaborar.

No universo sensível das experiências sensoriais, não é incomum a sensação de que certos encontros não parecem ser fruto do acaso. Ou, então, há aquela sensação de familiaridade ou um conjunto de circunstâncias tão significativas que não parecem ser apenas coincidência. Se isso tudo é fruto do cérebro tentando pregar peças cognitivas ou se há realmente algo mais profundo por trás, fica a dúvida.

Mas, ainda assim, vale aproveitar o friozinho na barriga, típico de quando essas coisas acontecem, para alimentar os sentimentos. Então, prepare-se para se deixar render… Os próximos dias prometem encontros bastante especiais, nem que sejam, em última instância, somente consigo mesmo!

E que a Lua Nova sirva de guia…

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará ausente do céu noturno durante o fim de semana, já que cruzará a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao Sol. Próxima ao horizonte Oeste depois do ocaso solar e com menos de 5% de iluminação, será praticamente impossível visualizá-la. Dentre os planetas visíveis a olho nu, o que fica mais tempo no céu é Saturno, que ascende ao Leste depois das 22h, em meio à Constelação de Aquário. Marte, por sua vez, aponta no horizonte pouco antes das 3h da manhã, nas dependências da Constelação de Áries.

Áries: renove a intimidade, ariano. É hora de estar com os poucos e bons, tendo calma nas aproximações sociais.

Touro: aproveite o fim de semana para sair, ver gente e circular, taurino. Só tome cuidado com um possível excesso de exposição.

Gêmeos: é hora de ter foco e ir com calma nas coisas, geminiano. Invista mais no seu bem-estar.

Câncer: cuide de você, do seu corpo e mantenha a autoestima lá no alto, canceriano. O céu pede mais calma para que você avance com mais assertividade.

Leão: aproveite o fim de semana para colocar o sono em dia, leonino. O céu pede mais calma para que você invista no bem-estar.

Virgem: você está sociável, virginiano, mas mesmo assim deve evitar as conversas atravessadas, virginiano. Certifique-se bem dos fatos.

Libra: é hora de pensar no futuro, libriano. Esteja com quem incentiva o seu crescimento para que você chegue mais longe.

Escorpião: concentre-se e aproveite o astral renovado para se desenvolver, escorpiano. O momento ajuda você a expandir conhecimento.

Sagitário: aproveite o descanso semanal para virar páginas e renovar as energias, sagitariano. Aliás, aproveite para explorar temas ocultos e estimular a intuição.

Capricórnio: é hora de estar em boa companhia, capricorniano. O céu pede mais atenção às pessoas e às parcerias que você tem para a vida.

Aquário: cuide da sua saúde, aquariano. O céu pede mais atenção à rotina e à sua alimentação. Estabeleça novos hábitos!

Peixes: o fim de semana incentiva o lazer e as trocas com as pessoas, pisciano. Esteja mais próximo de quem estimula você.