Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 29 e 30 de junho

É fim de semana, fim de mês e Lua Minguante. Se essa combinação já não fosse o suficiente para estimular a reflexão e a renovação das energias, o céu ainda adiciona uma movimentação bastante significativa para mexer nas estruturas. Neste sábado, dia 29, o planeta regente dos planos e projetos de longo prazo, Saturno, muda sua direção aparente no céu .

Como é o membro mais distante do Sistema Solar que pode ser visto a olho nu, esse gigante gasoso, famoso pelos seus anéis, é tão amado quanto temido. Na Antiguidade, o seu brilho acinzentado e diminuto em relação ao maioral Júpiter, além da observação do lento caminhar pelo zodíaco, fez com que Saturno traduzisse a morte e as grandes transformações da vida.

Na Idade Média, essa má fama foi intensificada. Apelidado de “grande maléfico”, sua imagem foi associada aos mitos que retratam o “grande ceifador”, ou seja, a própria cara da morte. Em uma época na qual a expectativa de vida era muito mais curta do que na atualidade, não era raro que o famoso “retorno de Saturno” significasse, de fato, o fim da vida ou um sério adoecimento. Esse evento , que ocorre a cada 30 anos – o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol – é sinônimo de renovação profunda até hoje, mesmo com as pessoas tendo a oportunidade de viver, às vezes, até três ciclos de Saturno.

Por isso, o senhor dos anéis da astronomia segue sendo referencial de tempo na astrologia. O signo pelo qual passa e a casa astrológica onde está no mapa astral indicam como essa influência é sentida. Dessa forma, se você sabe qual área da sua vida que é regida pelo signo de Peixes – onde está Saturno atualmente -, é a partir dela que será possível ajustar os ponteiros para seguir crescendo de forma ampla e abrangente.

Para além do âmbito pessoal, coletivamente Saturno também marca períodos simbólicos medidos desde os primórdios da civilização. As suas mudanças de signo zodiacal e também o ciclo de conjunções que faz com Júpiter dão o ritmo do grande relógio cósmico que rege a vida aqui na Terra.

Então, aproveite o intervalo de descanso semanal para repensar: como você está usando o seu tempo? A Lua Minguante, de passagem pelos signos de Áries e Touro, inspira ritmo mais lento e muita autoanálise!

Observe: a Lua Minguante ascende ao Leste somente de madrugada, estando ainda na porção oriental do céu ao amanhecer. Na noite do sábado (29) para domingo (30) e também de domingo (30) para segunda-feira (1°), a rainha da noite terá aproximadamente 40% e 30% de iluminação, respectivamente. Passando dos domínios da Constelação de Peixes para a Constelação de Áries, o nosso satélite natural se aproxima gradualmente da longitude de Menkar, a estrela Alfa da Constelação de Cetus.

Áries: cuide de você, ariano. O céu pede mais investimento no seu bem-estar e também no seu equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

Touro: aproveite o intervalo de descanso para dormir bem e colocar o sono em dia, taurino. É hora de você buscar serenidade.

Gêmeos: pense no futuro, geminiano. É importante que você faça planos concretos, mas sem desprezar o uso da intuição.

Câncer: estabeleça metas concretas para você, canceriano. É hora de você buscar uma maneira de ter mais controle da sua vida.

Leão: é hora de investir em cultura e buscar mais conhecimento, leonino. Esteja mais aberto às ideias novas e sugestões construtivas.

Virgem: busque as parcerias certas para poder se abrir, virginiano. Se quiser falar mais sobre questões íntimas, é preciso ter confiança.

Libra: estabeleça vínculos mais sólidos e procure mais qualidade do que quantidade, libriano. O céu pede mais atenção aos temas relacionais.

Escorpião: o fim de semana promete ser agitado, mas é preciso saber priorizar as companhias certas, escorpiano. Seja mais seletivo em relação aos seus compromissos.

Sagitário: divirta-se do seu jeito, sagitariano. É hora de buscar as atividades que sejam tão agradáveis quanto úteis e produtivas.

Capricórnio: valorize as pessoas mais próximas e separe um tempo para cuidar da sua intimidade, capricorniano. É hora de acertar a sua vida.

Aquário: estabeleça bem as prioridades para dar conta de tudo o que você quer fazer, aquariano. Busque as boas conversas, mas evite falar demais.

Peixes: invista em você e procure atividades agradáveis, mas sem gastar demais, pisciano. O momento pede também mais concentração.