Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 26 e 27 de outubro

O fim de semana chega para quebrar a rotina e abre espaço para que cada um, do seu jeito, possa cuidar um pouco mais de si mesmo. Que tal investir em autocuidado para dar aquela elevada na autoestima e, então, entrar na próxima semana com o astral renovado? Neste sábado, dia 26, e domingo, dia 27, o céu incentiva hábitos saudáveis e o melhor: sem gastar muito!

Com a Lua Minguante avançando pelo signo de Virgem e o Sol brilhando nos poderosos territórios escorpianos, é hora de encontrar o que há de mais forte em si mesmo, lançando mão do que é simples e fácil de ser implementado. Que tal um banho mais demorado com direito a ativos de skincare mais elaborados? Ou simplesmente dar aquele trato em roupas e acessórios que podem estar mal acomodados no armário?

Depois, é só jogar tudo isso no corpo como forma de expressar o seu poder pessoal. Tem maior magia do que isso? Acredite: esse é um segredo guardado a sete chaves pelas bruxas mais preparadas e experientes, pois não existe feitiço mais difícil de ser superado do que a autoconfiança.

Contudo, também é preciso aceitar que nem todo mundo é assim esse poço de amor próprio. Na verdade, ninguém é assim o tempo todo. Às vezes, até as personalidades que parecem mais inabaláveis podem sofrer com oscilações, ter dias ruins ou, simplesmente, acordar com tendência à autodepreciação. O segredo para fazer a magia acontecer é achar o ponto e equilíbrio em tudo isso.

Assim, vale encontrar dentro de si aquele recurso que sempre ajuda a levantar o astral. E, diferentemente do que muita gente pensa, não é necessário recorrer a roupas de grife ou a qualquer tipo de ostentação. Aliás, os banhos mais poderosos entre as bruxas da beleza, geralmente, têm como ingrediente elementos simbólicos, como rosas ou mel.

Então, aproveite bem o fim de semana para se perceber melhor! Lembre-se: há sempre uma versão sua que é absolutamente irresistível!

Observe: já pouco iluminada, chegando aos 15% ao longo do fim de semana, a Lua Minguante aparece tarde no céu, acendendo ao Leste somente durante a madrugada. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, tendo ao Sul a Constelação de Crater e suas estrelas, como Alkes e Labrum – os elementos Alfa e Delta, respectivamente -, desse conjunto estelar.

Áries: faça do mínimo o máximo, ariano. O astral ajuda você a cuidar das pequenas coisas que podem tornar a sua rotina mais prazerosa.

Touro: use a criatividade para seduzir de forma bem espontânea, taurino. O céu pede mais prazer e liberdade.

Gêmeos: o fim de semana favorece os encontros mais íntimos e as atividades em família, geminiano. O céu pede mais conexões próximas.

Câncer: esteja com as pessoas e faça contatos interessantes, canceriano. Aliás, é hora de saber se expressar de forma direta e inteligente.

Leão: organize as suas finanças de forma a fazer muita coisa com pouco, leonino. O momento favorece o que é simples e gostoso.

Virgem: use a sua intuição e invista na sua espiritualidade, virginiano. O descanso semanal chega com muita sensibilidade para você.

Libra: olhe para dentro, libriano. O céu pede mais atenção com as suas questões mais fundamentais, favorecendo a reflexão.

Escorpião: veja as pessoas que são importantes para você, escorpiano. O fim de semana favorece os encontros sociais.

Sagitário: e hora de se planejar, sagitariano. Estabeleça prioridades e vá atrás do que é importante para você.

Capricórnio: invista em programas culturais, capricorniano. É preciso aprender com as pessoas e experiências da vida.

Aquário: é hora de prestar atenção nas entrelinhas, aquariano. Busque estar com quem você pode confiar.

Peixes: comunique-se com inteligência, pisciano. Use a sua sensibilidade para fazer bons acordos e parcerias.