Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 25 e 26 de maio

O fim de semana chega sobre os ombros de gigantes! É para buscar mais entendimento, sabedoria e exercício carismático da autoridade. E também é para expandir conhecimento, buscar inspiração e até experimentar novas formas de lidar com a espiritualidade. Isso porque, neste sábado, dia 25, o planeta Júpiter muda de signo no céu, marcando um dos acontecimentos astrológicos mais importantes do ano.

O maioral dos planetas do Sistema Solar, grande em seu brilho na esfera celeste e gigante em sua massa formada essencialmente por gases, deixa o signo de Touro, onde esteve desde maio do ano passado. Ao ingressar no signo de Gêmeos, Júpiter levará toda a sua capacidade de expandir horizontes para os domínios da mente, do aprendizado e da comunicação humana.

Com um ciclo que leva, em média, 12 anos para percorrer todo o zodíaco, Júpiter fica até 13 meses em um mesmo signo. Em Gêmeos, o gigante gasoso ficará até junho de 2025, ampliando a necessidade de diálogo ao passo que reforça a possibilidade dos mais variados intercâmbios de conhecimento. Individualmente, a casa astrológica regida por Gêmeos no mapa astral indicará a área da vida na qual haverá mais oportunidades para crescimento.

No âmbito coletivo, Júpiter mostrou a necessidade de uma ampla revisão de valores ao longo do último ano, dada a sua passagem por Touro. Formando uma conjunção com o inovador Urano nesse meio tempo, o planeta patrono da expansão na astrologia adicionou toda a sua força à revisão da relação humana com a tecnologia.

Agora, ao ingressar no signo da troca acelerada de informação e do dinamismo do elemento Ar, Júpiter ampliará, ainda mais, o ritmo no qual as notícias se disseminam. Por isso, é preciso também evocar a sua sabedoria para que se possa discernir o que é falso do que é verdadeiro, buscando outra atribuição também bem jupiteriana: a credibilidade.

E tudo isso acontece sob uma cintilante Lua Cheia, que passa o fim de semana no signo de Capricórnio. Dessa maneira, o descanso semanal está excelente para planejar o futuro. Com um toque de responsabilidade, a rainha da noite parece querer reforçar o recado de Júpiter. O que você quer conhecer mais? Lembre-se: a vida é um eterno aprendizado!

Observe: a Lua Cheia estará com pouco mais de 90% e 80% do corpo iluminado, na noite do sábado, dia 25, e do domingo, dia 26, respectivamente. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o amanhecer do dia seguinte.

Áries: é hora de pegar leve e se planejar, ariano. Esteja atento às pessoas à sua volta e procure agir com responsabilidade.

Touro: o céu pede para você prestar mais atenção nas oportunidades para crescimento pessoal, taurino. Veja e reveja as suas crenças.

Gêmeos: esteja aberto às novidades e mudanças, geminiano. O céu pede que você esteja mais preparado para abraçar oportunidades futuras.

Câncer: esteja em boa companhia e valorize as pessoas certas, canceriano. Só cuidado com possíveis cobranças excessivas.

Leão: cuide-se neste fim de semana, leonino. É hora de buscar hábitos mais saudáveis e prazerosos ao mesmo tempo.

Virgem: seja criativo, virginiano. O fim de semana promete bons momentos e muita diversão, então aproveite.

Libra: é hora de estar com a família e com as pessoas que você gosta, libriano. O céu pede mais atenção às suas questões mais íntimas.

Escorpião: a sua mente está acelerada, escorpiano. É importante que você esteja com as pessoas certas para trocar conhecimento.

Sagitário: é hora de se divertir gastando pouco, sagitariano. O momento pede para que você encontre prazer nas pequenas coisas.

Capricórnio: use a intuição e a sensibilidade ao seu favor, capricorniano. O céu pede que você aja mais com o coração do que com a razão.

Aquário: descanse, aquariano. É importante estar com a mente livre e o equilíbrio interno bem estabelecido.

Peixes: o fim de semana favorece as suas atividades sociais, pisciano. É importante estar com pessoas que incentivam o seus sonhos e possibilidades de crescimento.