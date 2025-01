Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 25 e 26 de janeiro

Um fim de semana para descansar e curtir a vida, para arejar a mente e pensar no futuro. É assim que este sábado, dia 25, e domingo, dia 26, incentivam a reflexão ao passo em que também dão uma mãozinha para os bons encontros, as novas experiências e até o planejamento da próxima semana.

No céu, a Lua Minguante avança a passos largos, ficando cada dia menos iluminada ao mesmo tempo que cruza a fronteira entre o aventureiro signo de Sagitário e o responsável signo de Capricórnio. Na dança dos planetas, o relacional planeta Vênus engata uma bela harmonia com o conquistador Marte e ainda acena com um sorriso aberto ao sociável Urano.

Quer mais? Bem, ainda tem o mental Mercúrio de bem com a vida, todo animado com o rei dos excessos e da curtição Netuno. Ufa! Com esse conjunto simbólico fica mais fácil encarar os percalços desse início de ano e manter o otimismo para avançar 2025 com muita fé no futuro. E o melhor é que o astral convida a fazer tudo na companhia de gente querida.

Para quem está na capital paulista, será ainda a hora de celebrar o aniversário da mais aquariana das cidades. Seja para dar uma volta descontraída pelas ruas de sampa, saborear “um chopps e dois pastel” – esse clássico paulistano – ou simplesmente para botar os pés para cima em casa, o que não vale é reclamar sem motivo!

Porque, sim, a vida não é fácil. A dos paulistanos, mais difícil ainda! Mas que a cidade que nasceu em um colégio fundado por jesuítas está sempre aprendendo a ser mais diversa e receptiva, isso é fato! E quem tem alguma coisa acontecendo no coração, quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João, sabe que a vida é um eterno aprendizado.

Então, deixe essa Lua Minguante chegar com tudo, mesmo com chuva, para lavar a alma! Do Oiapoque ao Chuí, os astros que cobrem o manto celeste em todo o globo terrestre querem mais interações sociais com gente diferente!

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado e perdendo iluminação a cada dia, a Lua Minguante ascende ao Leste somente de madrugada. A rainha da noite chega ao céu depois das 2h30 e das 3h30 da manhã, do domingo (26) e da segunda-feira (27), ficando depois visível até o amanhecer. Entre a área delimitada pela Constelação do Serpentário e a pela Constelação de Sagitário, a rainha da noite se aproximará das estrelas e objetos celestes brilhantes presentes na região do mítico arqueiro celeste.

Áries: planeje-se, ariano. O fim de semana abre espaço para intensificar a sua vida social, prometendo muitos encontros.

Touro: invista em cultura e explore novos lugares, taurino. É hora de explorar novas experiências.

Gêmeos: faça tudo em boa companhia, geminiano. O astral favorece as atividades feitas em parceria.

Câncer: é hora de valorizar as coisas simples e feitas em boa companhia, canceriano. Busque estar com quem é mais próximo e fiel a você.

Leão: seja criativo e faça algo prazeroso, leonino. O céu pede mais diversão e atividades saudáveis.

Virgem: é hora de estar com gente mais próxima e íntima, virginiano. Faça algo leve, de preferência, em casa ou perto da família.

Libra: invista em bons passeios e cuide também da sua casa, libriano. É hora de estar ao lado de quem sabe ouvir você.

Escorpião: é hora de sair, ver gente e se divertir com pouco, escorpiano. O momento pede mais reflexão por meio de conversas interessantes.

Sagitário: é hora de cuidar do que é seu e organizar as suas finanças, sagitariano. Separe tempo e dinheiro para investir no que você gosta.

Capricórnio: é hora de renovar as energias, capricorniano. Procure cuidar de você, da sua espiritualidade e da sua saúde em um nível amplo.

Aquário: procure dormir bem e manter a mente descansada, aquariano. O céu também favorece os eventos sociais, mas é preciso evitar excessos.

Peixes: é hora de pensar nos seus próximos passos, pisciano. O momento ajuda você a encontrar o caminho para os seus projetos.