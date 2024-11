Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 23 e 24 de novembro

Virginia Gaia 22/11/2024 - 21:25 Para compartilhar:

É o primeiro fim de semana sob o Sol sagitariano, de forma que o astral realmente incentiva novas experiências, encontros e reencontros. Contudo, com a Lua Minguante avançando pelo metódico signo de Virgem, o astral abre espaço para as experiências simples e produtivas, que acrescentem e ajudem a pensar no futuro.

Então, neste sábado, dia 23, e domingo, dia 24, use a sua criatividade para expandir horizontes, mas sem perder de vista que o penúltimo mês do ano, daqui a pouco, chegará ao fim. Com isso, é preciso já começar a se organizar para o final de ano, mas sem desespero, tá? Até porque, ainda neste intervalo para descanso semanal, é preciso ter os pés no chão e ser realista.

Já reparou como, na chegada do final do ano, muita gente parece que está prestes a ter um infarto de tanta ansiedade por fazer mil coisas? Das confraternizações em diversos círculos sociais, passando pelo obrigatório amigo secreto e até chegar às festas de Natal e Réveillon, há quem se desespere desde já. E é nesse contexto que a experiência sagitariana precisa ser melhor interpretada.

Pensar no que está por vir sempre é bom, mas sofrer por antecipação quase nunca ajuda. Nesse contexto, ainda tem a febre de consumo que afeta mais gente do que deveria, independente da condição econômica. Os apelos para aproveitar promoções como a Black Friday aparecem em proporção onipresente, fazendo com que muita gente acabe o ano ainda mais enroscado com as finanças do que deveria.

Por isso, a Lua Minguante virginiana forma um harmonioso aspeto com o planeta do prazer, Vênus, que atualmente avança pelo signo de Capricórnio. É para lembrar que, no final do ano como em qualquer período do calendário, há prazeres que não são caros ou até nem custam nada. E é aí que residem algumas das maiores jóias da experiência humana.

Então, já sabe: neste fim de semana, mergulhe na sabedoria e no espírito aventureiro sagitarianos para experimentar algo simples e que faça você sentir-se rico de verdade. O céu lembra que as boas companhias não cobram para estar ao seu lado!

Observe: chegando aos cerca de 30% de iluminação ao longo do fim de semana, a Lua Minguante ascende ao Leste somente de madrugada. Visível até o amanhecer do dia seguinte, a rainha da noite passará da Constelação de Leão à Constelação de Virgem. Na madrugada do domingo para a segunda-feira, dia 25, o nosso satélite natural alcançará a longitude de Alkes, a estrela Alfa da Constelação de Crater.

Áries: descanse para organizar a mente, ariano. Aproveite o fim de semana para cuidar da sua saúde e também do seu bem-estar.

Touro: faça algo simples e prazeroso, taurino. É possível se divertir sem, no entanto, gastar muito.

Gêmeos: invista nas suas coisas de ordem prática, mas não deixe de dar atenção à sua intimidade, geminiano. O momento pede mais cuidado com quem está mais próximo.

Câncer: aproveite a sensibilidade em alta para manter conversas confortantes, canceriano. Esteja em boa companhia e estimule a sua mente.

Leão: cuide da sua vida financeira, investindo em você, mas sem gastar demais, leonino. É hora de se organizar de forma prática.

Virgem: o seu nível de energia está em alta, virginiano. Aproveite para nutrir o seu corpo e fazer algo para manter a autoconfiança elevada.

Libra: é hora de descansar, libriano. Separe um tempo para você, coloque o seu sono em dia e não deixe de investir na espiritualidade.

Escorpião: pense no futuro, mas tenha cuidado com a ansiedade, escorpiano. É hora de valorizar os lugares e as pessoas que mais fazem sentido para você.

Sagitário: olhe para o futuro e seja otimista, sagitariano. É hora de você se planejar de forma bem estruturada.

Capricórnio: invista em cultura e aproveite para reciclar conhecimentos, capricorniano. O céu pede mais flexibilidade para aprender.

Aquário: esteja aberto à transformação, aquariano. O momento pede mais vínculos produtivos e mudanças de visão de mundo.

Peixes: invista nos bons encontros e nas manifestações de afeto, pisciano. O céu pede mais equilíbrio nas suas relações pessoais.

https://apod.nasa.gov/apod/ap190201.html

O par de galáxias espirais NGC 4567 e NGC 4568 compartilham esta imagem com a solitária galáxia elíptica NGC 4564. Todos são membros do aglomerado de galáxias de Virgem, localizado na Constelação de Virgem. Com seus braços espirais clássicos, faixas de poeira e aglomerados de estrelas, as galáxias gêmeas espirais estão bem próximas e, por isso, não parecem muito distorcidas pelas marés gravitacionais. Contudo, sabe-se que suas nuvens moleculares estão colidindo e formando aglomerados estelares massivos. NGC 4567 e NGC 4568 estão a cerca de 52 milhões de anos-luz de distância da Terra