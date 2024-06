Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 22 e 23 de junho

Virginia Gaia 21/06/2024 - 19:06 Para compartilhar:

É o primeiro fim de semana com o Sol nas águas do intimista signo de Câncer e a Lua Cheia, grande matriarca da Terra, está cintilando ao máximo no céu! É assim que o próximo sábado, dia 22, e domingo, dia 23, prometem aquecer até os corações mais gelados.

Quem, afinal, não gosta de um aconchego? Pois o céu está repleto de conforto e muito mimo. Tem espaço para aquela velha macarronada e também tem lugar garantido para uma boa maratona no seu streaming favorito. Ah, e que tal um cineminha? Sim, também vale, especialmente se der para emendar com um brinde regado a um quentão caprichado, daqueles que só as quermesses mais badaladas oferecem.

Só é preciso tomar cuidado com possíveis excessos e cobranças. Sabe como é, né? Onde tem conforto tem também um tiquinho de carência. E daí pode aparecer aquele sentimento de quem nota a falta, pede mais atenção e requisita demonstrações de afeto. Aliás, fica o alerta: cuidado para não se prender demais às formalidades sociais e, com isso, acabar deixando de lado a espontaneidade.

É porque a Lua Cheia está nos domínios do signo de Capricórnio flertando com Marte, em Touro, o que favorece as atitudes mais diretas, mas pode também exacerbar o espírito autoritário daqueles que tendem a pedir demais. Então, procure destinar essa energia toda para si mesmo, cuidando do corpo com atividades que façam você se sentir mais forte e confiante.

No domingo, a Lua ainda sorri para o poderoso Saturno e dá uma piscadinha marota para Urano, ajudando a planejar o futuro de maneira mais confortável. O que você precisa estruturar na sua vida para ter mais paz de espírito? Com a casa em ordem e bastante confortável, fica mais fácil receber as visitas. E isso vale para visitas no lar e também na alma.

Assim, o intervalo de descanso semanal é como um banho morno: aquece o corpo e nutre o espírito. Invista no autocuidado e, com isso, cuide melhor de quem você ama!

Observe: quase completamente iluminada ao longo de todo o fim de semana, a Lua Cheia praticamente cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o amanhecer. Na área entre a Constelação de Sagitário e a Constelação de Capricórnio, a rainha da noite se aproximará – na noite do domingo, dia 23, para a segunda-feira, dia 24 – da longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Áries: aproveite o fim de semana para descansar e pensar no futuro, ariano. O céu pede mais calma para você pensar nos próximos passos.

Touro: invista nos programas culturais, taurino. É hora de você expandir horizontes e ampliar o seu repertório de conhecimento.

Gêmeos: aproveite o fim de semana para deixar para trás quem não vale a pena e dar mais atenção às boas companhias, geminiano. O céu pede mais qualidade do que quantidade.

Câncer: converse, se relacione e troque ideias com quem você mais gosta, canceriano. Só não vale ficar demasiadamente carente.

Leão: invista em programas simples e saudáveis, leonino. Lembre-se: o mais importante é estar em boa companhia.

Virgem: divirta-se, virginiano. A sua energia está em alta e então será um bom momento para você sair e arejar a mente.

Libra: receba as pessoas mais próximas e invista na sua intimidade, libriano. O céu ajuda você a estreitar laços com quem realmente vale a pena.

Escorpião: faça algo que estimule a sua mente, escorpiano. É importante ter com quem trocar ideias e ampliar conhecimentos.

Sagitário: faça algo por você, se cuide, mas evite gastar demais, sagitariano. O astral ajuda você a ser econômico tendo conforto ao mesmo tempo.

Capricórnio: cuide do seu corpo e faça algo que ative a energia, capricorniano. É hora de separar um tempo para sentir-se renovado.

Aquário: procure descansar e dormir bastante, aquariano. O céu pede que você também dê mais atenção à sua espiritualidade.

Peixes: esteja com as pessoas e nos ambientes mais variados, mas lembre-se de priorizar o que é essencial para você, pisciano. Ouça conselhos, mas não perca o seu senso crítico.