Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 22 e 23 de fevereiro

É fim de semana, mas o céu quer mais planejamento e mais ação. Que tal aproveitar o intervalo semanal para se organizar para o que está por vir? Neste sábado, dia 22, e domingo, dia 23, o astral dá um empurrãozinho para quem precisa se motivar para começar algo. Sabe aquelas tarefas que estão meio enroladas por falta de iniciativa? Então, é hora de encará-las de vez!

No céu, a Lua Minguante dá o tom de reflexão e de fechamento de ciclo. Entretanto, ainda que o clima geral seja de sensibilidade aflorada, o momento pede mais ação e direcionamento em relação ao futuro. Isso acontece porque a rainha a noite, já bastante diminuta em seu brilho, ingressa no disciplinado signo de Capricórnio, embalando a mudança de direção aparente do planeta patrono da ação, Marte.

Retrógrado na perspectiva do observador terrestre , desde o início de dezembro do ano passado, o nosso vizinho avermelhado no Sistema Solar voltará a avançar no céu na mesma direção que a sequência de signos zodiacais. Na metafísica astrológica, essa mudança de direção carrega o simbolismo de que tudo o que poderia estar parecendo andar a passos de formiga, desde a virada para 2025, a partir deste domingo, dia 23, tomará o seu rumo de forma acelerada.

Nada mal para um ano que já começou cheio de novidades e ainda promete mais agitação. No caso do Brasil, onde a cultura local tende a postergar tudo para depois do Carnaval, o astral parece ter pressa. Por isso, fica o recado: evite enrolações e resolva o que pode ser resolvido. E nada de postergar ou procrastinar!

De qualquer forma, não é necessário alimentar a ansiedade. O fim de semana existe para dar uma trégua às tensões acumuladas durante a semana. Então, aproveite para arejar a mente e recarregar as energias para a semana que ainda está por vir!

Observe: chegando a menos de 20% de iluminação, a Lua Minguante ascende no horizonte Leste somente de madrugada. Em meio à Constelação de Sagitário ao longo de todo o fim de semana, a rainha da noite ficará alinhada às estrelas do arco do mítico arqueiro celeste que aponta sua flecha para o centro da Via Láctea.

Áries: o fim de semana chega com tudo para você, ariano. Descanse, mas não deixe de pensar no seu futuro.

Touro: invista em cultura e em conversas profundas, taurino. É importante manter o foco no futuro e nas oportunidades de aprendizado.

Gêmeos: é hora de saber desapegar, geminiano. Esteja ao lado de quem você confia e siga em frente com mais confiança.

Câncer: os seus relacionamentos estão em destaque, canceriano. Aproveite o momento para pensar e repensar as suas parcerias.

Leão: invista na sua saúde e no seu dia a dia, leonino. Procure manter uma rotina leve e prazerosa.

Virgem: use a criatividade para se divertir com pouco, virginiano. É preciso pegar leve e investir no que faz sentido para você.

Libra: organize a casa, os temas familiares e a sua vida pessoal, libriano. É importante dar atenção às pessoas certas.

Escorpião: preste atenção no entorno e evite expor ideias muito radicais, escorpiano. O céu pede para você saber ouvir para ser ouvido.

Sagitário: eleja prioridades e invista o seu tempo nas coisas certas, sagitariano. É preciso dar atenção ao que for fundamental.

Capricórnio: use a sua intuição para agir de forma mais assertiva, capricorniano. Posicione-se, mas sem entrar em conflito com os outros.

Aquário: cuide do seu bem-estar de forma ampla, aquariano. Aliás, aproveite para cuidar da sua vida interior e da sua espiritualidade.

Peixes: esteja junto das pessoas certas, pisciano. O céu pede mais trocas e aparições sociais mas com mais consciência e qualidade.