Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 1º e 2 de fevereiro

É fevereiro, mas neste ano ainda não é o mês do Carnaval, que só chegará em março. Então, parece que, para ser generoso, o céu abre este segundo mês de 2025 em pleno fim de semana e ainda capricha na geometria celeste. Com a sensibilidade à flor da pele, o astral sob a Lua Nova oferece ainda a união entre Vênus e Netuno, no signo de Peixes, como um presente à Terra.

Com a rainha da noite passando entre o signo de Peixes e o signo de Áries, iluminando esse belo encontro do patrono dos relacionamentos, Vênus, com o planeta mais místico do Sistema Solar, Netuno, o astral transbordar o afeto e a conexão que estão para além de meros encontros. É para perceber quem está na vida, firme e forte ao seu lado, pois as almas se complementam para além da matéria.

Na astrologia, Vênus sempre foi relacionado aos prazeres e à beleza, dado o seu brilho natural e também o seu caráter misterioso, uma vez que o planeta se ausenta do céu de tempos em tempos. Por conta desses ciclos de ocultação, dizia-se na antiga Mesopotâmia que esse belo corpo celeste era a morada natural de Inanna, a deusa da magia e da feminilidade, que descia ao submundo para encontrar o seu grande amor.

Por sua vez, Netuno foi descoberto somente em 1846, por meio de observações astronômicas e científicas. Em função de sua cor azul pronunciada, foi batizado com o nome do deus romano dos oceanos – Poseidon, entre os gregos – cujo simbolismo reflete a riqueza e os mistérios da alma, do inconsciente e das experiências religiosas. Dessa maneira, passou a ser representado pelo tridente e pela letra grega Psi, associados à psicologia.

Por isso, abrace o fim de semana de maneira leve, romântica e profundamente intuitiva. Afinal, não há nada melhor do que o amor para compensar as asperezas da dura vida cotidiana!

Observe: ganhando iluminação e se distanciando do Sol, a Lua Nova estará a Oeste, depois do pôr do Sol, ficando visível por pouco tempo ao longo de todo o fim de semana. Na noite do sábado, dia 1º, a rainha da noite estará pouco acima de Saturno, na Constelação de Aquário, e praticamente ao lado de Vênus, na Constelação de Peixes. Os dois planetas, assim como a Lua, poderão ser vistos até aproximadamente às 21h. Na noite do domingo, dia 2, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Peixes e alinhada a Diphda, a estrela Beta da Constelação de Cetus.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: entenda melhor os outros e a si mesmo, ariano. É preciso investir em interações sensíveis e relações profundas.

Touro: preste atenção aos sinais à sua volta, taurino. O céu pede mais foco às suas relações pessoais e também à sua intuição.

Gêmeos: planeje-se de forma realista, geminiano. É hora de você buscar se realizar unindo sonho e estratégia.

Câncer: invista em conhecimento e em cultura, canceriano. O momento pede mais ousadia para você chegar onde quer.

Leão: use a sua intuição e enfrente os seus medos, leonino. O momento pede inovação e renovação dentro de você.

Virgem: seja franco, mas tome cuidado com as palavras, virginiano. É hora de você estabelecer relações abertas ao diálogo.

Libra: divirta-se, libriano. O céu pede mais investimento na sua saúde e também na sua capacidade de encontrar prazer nas coisas simples da vida.

Escorpião: faça as coisas do seu jeito, escorpiano. O momento pede mais autenticidade e espontaneidade.

Sagitário: esteja mais com a família e cuide do seu bem-estar íntimo, sagitariano. É hora de você dar mais atenção a quem está perto.

Capricórnio: troque ideias, veja gente e seja mais direto sobre o que você quer, capricorniano. O momento pede mais diálogo.

Aquário: saiba onde quer chegar e não tenha medo de avançar, aquariano. O céu pede mais sensibilidade para identificar suas prioridades.

Peixes: cuide de você, do seu corpo e tome mais atitude para conquistar o que quer, pisciano. O céu ajuda você a concretizar sonhos.