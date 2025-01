Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 18 e 19 de janeiro

O fim de semana chega cheio de vontade de ver e estar com gente querida! Seja para se reconectar com pessoas presentes desde os velhos tempos ou para abrir novas possibilidades de relacionamento, o céu quer mais encontros ou reencontros. Que tal agendar aquele date tão aguardado ou então fazer aquele programa diferente com aquele amigo ou amiga do peito?

Então, vá em frente, aproveitando que o fim de semana acontece sob o ápice do inverno, no Hemisfério Norte, e também o ponto máximo do verão, no Hemisfério Sul. Com isso, está aberta a temporada aquariana no céu, já que o astro-rei ingressará, exatamente às 16h59 do domingo, dia 19, nos domínios do signo de Aquário. E como tudo isso acontece com a Lua Cheia passando do signo de Virgem ao signo de Libra, o clima sociável do intervalo para descanso semanal está garantido!

O simbolismo de Aquário está relacionado ao período do ano no qual o contexto natural é dos mais desafiadores. No Hemisfério Norte, onde está a matriz cultural da astrologia ocidental que tem origem greco-romana, o clima não está dos mais amigáveis. As fortes rajadas de vento trazem o frio que vem das geleiras e fazem tremer até a alma. Sob a neve, é preciso contar com o apoio dos vizinhos e das pessoas mais próximas, especialmente na Antiguidade, quando a ausência das tecnologias atuais tornava tudo mais difícil.

Dessa maneira, o simbolismo aquariano foi relacionado às amizades e às relações comunitárias. E é também por esse motivo que diz-se que Aquário é o signo da inovação social, já que sob os seus domínios estão a busca conjunta de soluções inovadoras para os problemas que a humanidade enfrenta desde sempre. Afinal, inovar requer uma boa dose de ousadia e, para isso, é preciso ter autoconfiança, algo que acontece naturalmente para quem tem a oportunidade de construir laços afetivos saudáveis.

Então, neste fim de semana, abrace o novo ao lado dos bons e velhos amigos. A vida fica mais doce quando se está em boa companhia!

Observe: com cerca de 70% e 60% do corpo iluminado, no sábado (18) e no domingo (19), respectivamente, a Lua Cheia ascende ao Leste somente depois das 22h, ficando depois visível até o amanhecer do dia seguinte. Em meio à Constelação de Virgem ao longo de todo o fim de semana, a rainha da noite terá ao Sul as estrelas da Constelação do Corvo, aproximando-se de Algorab, o elemento Delta desse conjunto estelar.

Áries: faça algo simples e em boa companhia, ariano. O céu estimula você a buscar programas leves e saudáveis junto com quem você gosta.

Touro: invista na sua alimentação e em uma rotina que ajude você a se cuidar melhor, taurino. É hora de expressar o melhor de você mesmo.

Gêmeos: busque a companhia da família e até das pessoas mais íntimas, geminiano. O céu pede mais diversão.

Câncer: engate conversas inteligentes e nutra a sua mente com coisas produtivas, canceriano. É sempre possível aprender coisas novas.

Leão: invista o seu tempo nas coisas certas, leonino. É fundamental que você consiga se concentrar no que é seu.

Virgem: cuide de você, do seu corpo e até da beleza, virginiano. O momento pede mais atenção com as suas necessidades pessoais.

Libra: a sua intuição está afiada, libriano. Por isso, preste atenção nos detalhes e esteja mais conectado com a sua voz interior.

Escorpião: é hora de buscar boas companhias e pensar no futuro, escorpiano. O céu abre espaço para novas pessoas e ambientes.

Sagitário: faça planos para o futuro e seja mais racional nas suas escolhas, sagitariano. O momento pede mais foco e direcionamento nas suas ações.

Capricórnio: expanda horizontes, capricorniano. É hora de você buscar novas experiências e companhias.

Aquário: esteja aberto a convites diferentes e até ousados, capricorniano. Aliás, celebre o ingresso do Sol no seu signo em alto estilo.

Peixes: é hora de aprofundar laços e saber com quem você pode contar, pisciano. O momento pede mais atenção às pessoas que estão ao seu lado.