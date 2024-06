Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 15 e 16 de junho

Virginia Gaia 14/06/2024 - 21:44 Para compartilhar:

O céu do fim de semana está para lá de sociável! Tem alguém que você não vê há tempos e está com aquela vontade de dar um abraço apertado? Agora é a hora! O astral deste fim de semana, dias 15 e 16 de junho, quer mais relacionamento e mais bate-papo, além de incentivar um mergulho na estética e na beleza. E, se tudo isso acontecer junto e misturado, fica melhor ainda!

Com a Lua Crescente avançando pelo signo de Libra, o astral evoca o equilíbrio e os encontros. Então, que venham os programas bem balanceados e as reuniões mais calorosas. Nesses domínios zodiacais que trazem o elemento Ar sobre a balança da igualdade, a rainha da noite fica em harmonia com o trio maravilha, que atualmente está todo tagarela no signo de Gêmeos.

O planeta Vênus, apesar de já ter chegado à conjunção exata com o Sol e agora estar gradualmente se distanciando do astro-rei, ainda segue completamente abraçado pela luz solar geminiana. Com isso, todos os temas venusianos ficam destacados, trazendo a oportunidade de mais consciência sobre o que traz harmonia para a vida, especialmente as boas conversas.

E essa brilhante dupla ainda está agarrada com Mercúrio, também em Gêmeos, onde o pequeno planeta mensageiro dos deuses se sente em casa. Assim, o astral ainda facilita o aprendizado e a troca de conhecimentos. Quer pedir algumas dicas valiosas para aquele amigo ou contato que está sempre antenado em tudo? Então, vá em frente!

Mas talvez a melhor parte desse belo flerte dos ares librianos e geminianos seja a possibilidade de apreciar a beleza em boa companhia. Assim, o céu também ajuda a quem quer mais arte na vida, seja com a música, a dança, o teatro, as artes plásticas ou até o bom e velho cineminha. Tem abraço mais gostoso do que aquele que traz cultura na bagagem?

Só não vale acabar sucumbindo à fofoca, que constitui o lado mais sombrio da comunicação exaltada. Pois, afinal, com tanta harmonia para falar de tudo, aquele que mantiver o foco em si mesmo será, sem dúvida, o que mais crescerá!

Observe: ganhando iluminação a cada dia, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Virgem ao longo de todo o fim de semana, a rainha da noite ficará visível até o início da madrugada. Na noite de domingo, o nosso satélite natural estará praticamente ao lado de Spica, a azulada estrela Alfa desse conjunto estelar, ficando também alinhada a Arcturus, a estrela Alfa da boreal Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: esteja com as pessoas mais queridas, ariano. O céu favorece os ambientes confortáveis e as pessoas amáveis.

Touro: aproveite o descanso semanal para cuidar da sua saúde, taurino. Busque atividades prazerosas e que promovam bem-estar.

Gêmeos: é hora de seduzir, geminiano. O seu poder de persuasão está em alta, então aproveite também para se cuidar melhor.

Câncer: esteja mais em casa e com a família, canceriano. O céu pede para que você direcione mais energia para a intimidade.

Leão: o astral favorece os encontros e os contatos, leonino. Só Não vale acabar falando demais ou querer monopolizar as atenções

Virgem: divirta-se com pouco, virginiano. É hora de colocar energia no que realmente vale a pena ou dá retorno.

Libra: cuide do seu corpo e até do seu visual, libriano. O céu incentiva a sua autenticidade e expressão pessoal.

Escorpião: cuide da sua mente, escorpiano. O céu pede para que você dê atenção à sua espiritualidade.

Sagitário: você está cheio de energia e com vontade de estar em diversos lugares ao mesmo tempo, sagitariano. Só tenha cuidado para não acabar se desgastando.

Capricórnio: aproveite o fim de semana para fazer planos, capricorniano. Só tenha cuidado para não acabar sonhando demais.

Aquário: invista nos programas culturais e até nas viagens, aquariano. O céu pede mais aventura.

Peixes: a sua intuição está muito aflorada, pisciano. Aproveite os dias de descanso para olhar para dentro.