Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 15 e 16 de fevereiro

É o último fim de semana sob a influência do sociável Sol aquariano e a Lua Cheia avança brilhante pelo relacional signo de Libra. Com essa combinação na geometria celeste, não há dúvida: este sábado, dia 15, e o domingo, dia 16, incentivam os encontros, as amizades, as trocas entre os similares e também a receptividade aos diferentes.

Que tal aceitar um convite inusitado, agendar um passeio de última hora ou se declarar para quem você gosta? Só não vale ficar no lugar comum, fazendo mais do mesmo e com as mesmas pessoas. Aliás, para reforçar um tema que está cada vez mais popular em relação às dinâmicas sociais em plena era digital, já reparou como as pessoas estão cada vez mais fechadas em bolhas comportamentais?

Pois é, então vale tentar furar, ao menos um pouco, a sua bolha! Nem que seja para explorar algum conhecimento diferente, encontrar um olhar menos tendencioso para algum tema ou simplesmente ouvir mais quem pensa diferente. Você sempre terá as suas convicções, que também precisam ser ouvidas e respeitadas, é claro. Mas é com o exercício da escuta empática que o ser humano cresce como indivíduo.

O que não vale é sair por aí julgando as pessoas por estereótipos. Seja em função da religião, da raça ou da classe social: esses rótulos certamente servem de base para compreender algumas diferenças fundamentais, mas nada pode superar a percepção de que cada ser humano é único em sua complexidade.

Ah, e vale lembrar que, dentre essas caixinhas de estereótipos, também entram os signos zodiacais. Sim, e você está lendo isso em uma coluna sobre astrologia. É isso mesmo: não julgue as pessoas pelo signo! É deselegante, grosseiro e, acima de tudo, não tem fundamento na técnica astrológica. Não se pode esquecer que o que é chamado popularmente de “signo”, refere-se somente ao signo solar e todo indivíduo tem o zodíaco inteiro em seu mapa astral.

Então, neste fim de semana, esqueça os rótulos: abrace a complexidade e a diversidade com todo o seu amor!

Observe: ainda que esteja perdendo gradualmente a iluminação, a Lua Cheia manterá cerca de 80% do corpo iluminado ao longo do fim de semana. Ascendendo ao Leste por volta das 21h, a rainha da noite avançará pelos domínios da Constelação de Virgem, ficando visível até o amanhecer do dia seguinte. Na noite do domingo, dia 16, o nosso satélite natural estará próximo a Spica, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado à moça coletora, ao passo em que chegará gradualmente à mesma longitude de Arcturus, a estrela Alfa da Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: o fim de semana favorece os encontros sociais, ariano. Esteja próximo de quem você mais gosta.

Touro: cuide mais de você e da sua rotina, taurino. O fim de semana ajuda você a colocar o corpo e a mente em ordem.

Gêmeos: aproveite o descanso semanal para relaxar, geminiano. Cerque-se de quem você gosta e faça algo que agrade aos sentidos.

Câncer: o momento favorece as atividades íntimas e os encontros com quem está mais próximo, canceriano. É hora de trocar com as pessoas.

Leão: areje a sua mente com atividades prazerosas, leonino. O céu pede mais investimento em passeios e encontros produtivos.

Virgem: tenha senso de prioridade e use o seu tempo de forma produtiva, virginiano. Coloque a vida em ordem e também descanse.

Libra: cuide de você, do seu corpo e da sua saúde, libriano. Aliás, aproveite também o momento para investir na sua aparência.

Escorpião: você está introspectivo e bastante sensível, escorpiano. Invista no seu bem-estar e também na sua espiritualidade.

Sagitário: é hora de estar entre amigos, mas também de evitar os excessos, sagitariano. Valorize as pessoas certas.

Capricórnio: pense no futuro e faça planos bem estruturados, capricorniano. O fim de semana ajuda você a encontrar o seu caminho.

Aquário: seja flexível e ouça mais os diferentes pontos de vista, aquariano. O céu ajuda você a ampliar horizontes culturais e intelectuais.

Peixes: você está sensível e cheio de percepção sutil, pisciano. Use isso a seu favor e não deixe de ouvir a intuição.