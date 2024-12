Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 14 e 15 de dezembro

Virginia Gaia 14/12/2024 - 0:01 Para compartilhar:

Quem não gosta de um tempo livre para jogar conversa fora? Colocar o papo em dia é uma das melhores experiências que o ser humano pode ter. É simples e fácil, mas especial ao mesmo tempo. Neste fim de semana, dias 15 e 15 de dezembro, já em clima de contagem regressiva para as festas de final de ano, o astral está tão sociável quanto comunicativo, chegando até a ter uma pontinha de carência.

Assim, a Lua Cheia transborda, no domingo, dia 15, mesmo dia em que Mercúrio retrógrado muda sua direção aparente no céu, passando a avançar, novamente, em consonância com a sequência natural de signos zodiacais. Com o Sol no signo de Sagitário, a rainha da noite, no momento exato do seu ápice, estará no signo de Gêmeos, alinhada a Alnilam, a estrela Epsilon da Constelação de Órion .

Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no céu, será hora de dar valor ao tempo investido ao lado das pessoas mais importantes e especiais. Sob a influência do Sol nos domínios mais expansivos do zodíaco e a Lua Cheia nos territórios mais comunicativos, será mesmo hora de lembrar de quem faz diferença na sua vida. E, para isso, não é necessário luxo ou opulência!

Pegando carona com a mudança de direção de Mercúrio, vale mandar mensagem para aquela pessoa que ficou ali na lista de contatos pendentes por meses, mas que por algum motivo acabou ficando para depois. Como os últimos serão sempre os primeiros, então ainda dá tempo de fazer um aceno caloroso para essas relações que, mesmo não estando presentes o tempo todo, estão nos momentos mais importantes.

Eis aí o significado atrelado ao fato de a Lua Cheia acontecer ao lado da estrela central do famoso cinturão do mítico caçador retratado na Constelação de Órion. Aqui no Hemisfério Sul, as três estrelas que o desenham – Mintaka, Alnilam e Alnitak – são também conhecidas como “As Três Marias”, como se fossem realmente três amigas inseparáveis. Seja como for, como jóias de um cinturão mágico ou como um trio unido pelo afeto, esse desenho estelar joga luz ao que há de mais valioso na vida: as uniões e reuniões entre aqueles que se valorizam de forma recíproca.

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, podendo ser vista praticamente a noite toda, ao longo do fim de semana. Ao lado do planeta Júpiter, em meio à Constelação de Touro, na noite do sábado, dia 14, a rainha da noite passará à região delimitada pela Constelação de Auriga, na noite do domingo, dia 15.

Áries: esteja ao lado de quem você mais gosta, ariano. O fim de semana pede mais atenção à sua intimidade.

Touro: veja e reveja gente, taurino. Só tenha cuidado com as suas palavras, pois você está com a tendência de falar demais.

Gêmeos: é hora de ter foco, geminiano. O céu pede mais concentração em relação às suas prioridades.

Câncer: cuide de você e invista no seu bem-estar, canceriano. O céu pede mais atenção à sua saúde em um nível amplo.

Leão: encontre e reencontre as pessoas, mas não esqueça de cuidar também de você, leonino. É hora de você dar atenção aos outros, mas sem se desgastar.

Virgem: faça planos e esteja atento às boas ideias para o futuro, virginiano. Invista para o seu aprendizado.

Libra: cresça com novas experiências, libriano. O momento pede mais ousadia para desbravar novos conhecimentos.

Escorpião: é hora de cuidar mais de você, escorpiano. Invista na sua autoconfiança e não deixe de estar junto às pessoas mais próximas.

Sagitário: dê atenção às suas parcerias e pessoas mais próximas, sagitariano. Busque mais qualidade do que quantidade nas suas relações.

Capricórnio: coloque a vida em ordem, capricorniano. O céu pede mais foco e atenção ao que é essencial na sua vida.

Aquário: faça algo lúdico e prazeroso, aquariano. O momento pede mais diversão com quem é mais chegado.

Peixes: valorize a sua família e a sua privacidade, pisciano. É hora de buscar conforto com quem vale a pena.