Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 12 e 13 de outubro

O descanso semanal chega com uma pitada de fé e também um tanto de diversão! Engolindo o feriado dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, este sábado, dia 12, e o domingo, dia 13, têm um astral que combina fé, reflexão e diversão, especialmente em boa companhia.

Na versão laica do feriado, ou seja, para aqueles que não cultuam a santa beatificada pela Igreja Católica, é também Dia da Criança, o que evoca a importância da criança interna, que não morre – ou, pelo menos, não deveria morrer – em cada indivíduo. Quanto tempo faz que você não se permite ser um pouco mais leve? Se divertir, sem pensar muito nos problemas, ou até assumir uma postura de inocência perante a vida?

Desde os primórdios da psicologia e do surgimento da psicanálise, por obra do médico e psicoterapeuta Sigmund Freud, a infância ganhou lugar de destaque nos estudos sobre saúde mental. Hoje, mesmo em outras abordagens psicológicas não psicanalíticas, sabe-se que boa parte das experiências infantis acabam pavimentando o caminho para a vida adulta. Com o cérebro e o universo psíquico em formação, o ser humano absorve tudo que acontece à sua volta.

A partir daí, muitas crenças e padrões de funcionamento comportamental ganham sua pedra fundamental: para bem ou para mal. É por isso que ser criança é algo fundamental! E, mesmo depois de adulto, lidar com a criança que sobrevive junto ao amadurecimento é parte da experiência de todo indivíduo ao longo da vida.

Então, aproveite que a Lua Crescente avança pelos signos de Aquário e Peixes, indo da inovação ao sonho, para você também fazer algo diferente e muito criativo. Em boa companhia, é claro! No domingo, ainda tem o ingresso de Mercúrio nas profundas águas do signo de Escorpião, abrindo caminho para as revelações que vêm do inconsciente. Por isso, aproveite para viver prazeres simples e cultivar suas raízes emocionais de forma lúdica.

Afinal, pode parecer paradoxal, mas, quanto melhor é o contato com a criança que existe em você, mais maturidade haverá para as decisões sérias que a vida requer!

Observe: ganhando corpo ao longo do fim de semana, a Lua Crescente passará dos 80% de iluminação, na noite do domingo, dia 13. Ao Leste no céu, depois do pôr do Sol, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando abaixo do horizonte visível somente na manhã do dia seguinte. Passando da Constelação de Capricórnio para Constelação de Aquário, o nosso satélite natural se aproximará gradualmente ao planeta Saturno, também presente no conjunto estelar dedicado ao mítico aguadeiro celeste.

Áries: esteja com as pessoas certas, ariano. É preciso ser sociável na medida, sem exageros ou interações com gente que não acrescenta.

Touro: a sua mente está no futuro, taurino. Aproveite o descanso semanal para fazer planos, mas não se perca pelo excesso de expectativas.

Gêmeos: o fim de semana evoca novas experiências, geminiano. Esteja aberto ao novo para poder investir nos seus planos.

Câncer: olhe para dentro, mas não deixe de cultivar o bom humor, canceriano. É preciso se desprender de excessos.

Leão: os seus relacionamentos estão em destaque, leonino. Faça tudo em boa companhia, mas evite a dependência emocional.

Virgem: busque mais equilíbrio nas suas questões práticas, virginiano. É preciso organizar a rotina e estar próximo de quem você gosta.

Libra: o céu promete diversão se você fizer as apostas certas, libriano. Invista na espontaneidade.

Escorpião: coloque mais diversão na sua intimidade, escorpiano. Ainda que você esteja mais em casa e com a família, faça algo divertido.

Sagitário: aproveite o fim de semana para arejar a mente, sagitariano. Invista nos programas culturais e nas conversas agradáveis.

Capricórnio: tenha foco e evite prometer mais do que consegue cumprir, capricorniano. Você está cheio de ideias, mas precisa filtrar o que é prioritário.

Aquário: divirta-se, aquariano, mas evite gastar demais. É possível ter prazer sem perder o controle dos seus recursos.

Peixes: aproveite o fim de semana para descansar a mente e cuidar da espiritualidade, pisciano. Durma bem e priorize o seu bem-estar.