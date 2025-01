Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana dos dias 11 e 12 de janeiro

Sabe aquela conversa amiga que faz você se sentir em casa? Então, é assim que o astral deste fim de semana, dias 11 e 12 de janeiro, embala os encontros com gente que ajuda você a se sentir confortável. Então, pode entrar, tirar os sapatos, sentar no sofá e até abrir a geladeira. E se algum gato pular no seu colo, você não tem escolha: é partir para o abraço!

Pois é, familiaridade é sinônimo de intimidade. E, mesmo para quem tem dificuldade em relaxar, o espírito de “entre e fique à vontade” toma conta deste sábado e domingo. Então, não perca tempo e vá logo atrás de quem você sente saudades ou precisa colocar a conversa em dia. É assim que as melhores ideias e até os programas mais inesquecíveis acontecem. Sem pretensão e muita espontaneidade, as melhores conexões se materializam.

Quem dá esse tom tão amigável é a Lua Crescente, já quase Lua Cheia, passando do comunicativo signo de Gêmeos ao emocional signo de Câncer. E não somente isso: ao longo do fim de semana, o patrono da iniciativa, Marte, engata um harmonioso trígono com o rei do misticismo e do inconsciente, Netuno. Daí é que o mar está para peixe e o céu é daqueles capazes de fazer amor por telepatia.

Caso falte um cobertor de orelha, tem sempre como aquecer os pés agarrado com o vira-lata caramelo ao lado. Pois o amor de cão é tão sincero que é capaz de unir gatos pingados fora da lei! E olha que nem precisa de grandes preparativos ou muita cerimônia, já que tá liberado bancar o cachorro magro que se ajeita com pouco.

E é assim que a simpatia torna-se mais importante que a maestria. E que as boas companhias superam os eventos cheios de ostentação. Afinal, quem precisa de grandes investimentos quando as almas têm riqueza por si só?

Você aceita um cafezinho? Fica, vai? Puxe uma cadeira, sente para um dedo de prosa, que logo teremos bolinho de chuva e brigadeiro de colher!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente – quase Lua Cheia – estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite passará, ao longo do fim de semana, da Constelação de Auriga à Constelação de Gêmeos. Na noite do domingo, o nosso satélite natural se aproximará da longitude de Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior.

Áries: descanse, ariano. É importante cuidar da sua saúde psíquica, procurando dormir bem para acordar revigorado.

Touro: interaja com as pessoas, taurino. É importante trocar ideias com quem você se identifica para poder contemplar diferentes pontos de vista.

Gêmeos: você está com o magnetismo pessoal e também a intuição em alta, geminiano. Então, aproveite para estar junto às pessoas certas.

Câncer: cuide de você e também da sua espiritualidade, canceriano. É preciso estar com a intuição afiada para pegar as coisas no ar!

Leão: é hora de circular, ver gente, mas priorizar a qualidade do que a quantidade, leonino. O momento pede mais reflexão e introspecção.

Virgem: pense no longo prazo e invista nas relações que valem a pena, virginiano. É fundamental que você estabeleça prioridades.

Libra: ouça mais e fale menos, libriano. O céu pede mais compreensão e ajuda você a fazer bons acordos.

Escorpião: o astral está cheio de profundidade para você, escorpiano. Vença os seus medos e faça algo novo!

Sagitário: tenha ao seu lado quem você realmente pode confiar, sagitariano. O astral inspira relações mais profundas.

Capricórnio: faça algo leve e pense no seu futuro, capricorniano. É preciso saber com quem você pode contar daqui para frente.

Aquário: seja criativo para fazer algo realmente diferente, aquariano. É preciso avançar de forma mais saudável e equilibrada.

Peixes: o céu está cheio de energia e de sedução para você, pisciano. Aproveite o momento para estar com quem estimula o melhor em você.