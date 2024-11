Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana do Dia dos Mortos

Virginia Gaia 01/11/2024 - 23:08 Para compartilhar:

Depois de mudar e de transformar algo, só há uma via: a que segue em direção ao futuro! É com esse espírito que o fim de semana embala as almas que sabem que, no Universo, a única certeza é o constante estado de impermanência. Neste sábado, dia 2, e domingo, dia 3, o céu abre espaço para novas experiências!

Qual a última vez que você tentou algo novo? Seja aprender uma nova atividade, conhecer um lugar inusitado ou engatar uma conversa com gente diferente, o momento pede mente aberta de corpo e alma! Depois da Lua Nova no signo de Escorpião, ávida por transformação, a rainha da noite avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Sagitário, no domingo, dia 3. Dessa maneira, o clima de mudança requer mais motivação em direção ao desconhecido.

Mas, além da Lua, Mercúrio também entra nos domínios do mítico arqueiro. Com isso, abre-se a temporada voltada à busca por conhecimento. Que tal desbravar novos conteúdos? Ou então jogar-se com tudo em novas e diversas influências culturais, seja por meio da música ou das artes visuais? Pense: saber mais e de diferentes formas nunca é demais! Então, invista em conteúdo!

Até porque gente com mente aberta é mais flexível, compreensiva e tolerante. E isso é uma mão na roda para lidar com algumas tensões que o céu também traz ao longo do intervalo semanal. No domingo, dia 3, o impetuoso Marte engata uma difícil oposição com o poderoso Plutão ao passo em que o sábio Júpiter parece querer desafiar o relacional Vênus. Pois, enfim, nada é perfeito na vida e nem mesmo o céu está livre de dores de cabeça e conflitos.

Por isso, é preciso ter em mente que o verdadeiro conhecedor é aquele que respeita os diferentes pontos de vista e jamais se coloca acima dos outros. Sabedoria é, afinal, fazer da vida um eterno processo de construção das próprias verdades sem invalidar as verdades alheias!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará de difícil visualização no céu noturno. No domingo, dia 3, a rainha da noite ficará brevemente próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol, ao lado de Antares, a estrela Alfa da Constelação de Escorpião, e pouco abaixo do planeta Vênus, que estará em meio às estrelas da Constelação de Serpentário. Bem pouco iluminado, o nosso satélite natural ficará abaixo do horizonte por volta das 20h30.

Áries: invista em bons papos e conversas profundas, ariano. É hora de desbravar novos territórios, conhecimentos e ambientes.

Touro: seja mais seletivo sobre quem você traz para a sua vida, taurino. O céu pede mais intimidade com quem está por perto.

Gêmeos: seja franco na hora de se comunicar, geminiano. É fundamental que você possa estabelecer laços sólidos.

Câncer: faça programas leves e saudáveis, canceriano. É hora de cuidar da sua rotina de maneira lúdica.

Leão: divirta-se, leonino. Aproveite que a sua sedução e poder de persuasão estão em alta para chegar mais longe.

Virgem: cuide da sua intimidade, virginiano. Aproveite o fim de semana para estar mais próximo da família.

Libra: nutra a sua mente, libriano. Aliás, invista em cultura e evite as conversas sem propósito com quem gosta de falar demais,

Escorpião: faça o que gosta, mas sem gastar muito, escorpiano. O momento pede mais gestão dos seus recursos.

Sagitário: cuide do visual e mantenha a autoestima lá em cima, sagitariano. É preciso estar mais confiante para ter mais atitude.

Capricórnio: você está introspectivo, capricorniano. Cuide da sua espiritualidade e do seu bem-estar de forma ampla.

Aquário: esteja com as pessoas e compartilhe bons momentos com os amigos, mas não deixe de ser seletivo, aquariano. O que vale é a qualidade!

Peixes: pense no seu futuro, pisciano. É preciso saber onde você quer chegar, sem abrir mão dos seus sonhos.