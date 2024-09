Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana de 7 e 8 de setembro

Virginia Gaia 07/09/2024 - 2:19 Para compartilhar:

Este fim de semana, dia 7 e 8 de setembro, chega embalado em clima astrológico marcante e promete fortes emoções. Isso vale para todo o mundo, mas para os brasileiros há um sabor especial, pois o Brasil celebra o seu aniversário com um céu para lá de movimentado. Com a Lua Nova mergulhando nas profundas águas do signo de Escorpião, o astral evoca mistério e desejo por transformação, ativando o ponto mais alto do mapa astral que rege a identidade e o futuro da nação.

Do ponto de vista astrológico, o mapa astral do grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, representa o nascimento do País. Como um bebê que deixa o ventre da mãe, foi a partir do brado “independência ou morte” que o território brazuca rompeu o cordão umbilical com a matriz Portugal. Assim, de colônia à pátria independente, o Brasil nasceu com o Sol no signo de Virgem, ascendente em Aquário e Lua em Gêmeos.

De acordo com a técnica astrológica, o meio do céu do mapa astral do Brasil, que representa as relações com o poder e a imagem pública do país, é regido pelo signo de Escorpião. Então, com a Lua Nova passando por esse signo Fixo do elemento Água ao longo de todo fim de semana, a rainha da noite estará iluminando esses temas nas coordenadas astrológicas que guiam o destino do Brasil e de todos os brasileiros.

Haja coração! Seja você patriota ou não, independente de qualquer ideologia ou orientação política, o fato é que as comemorações deste 7 de setembro de 2024 prometem ânimos elevados. Os assuntos ligados ao governo e aos seus líderes devem estar ainda mais embalados pela emoção. Por isso, vale lembrar: ainda que o Brasil tenha a tendência de ter, de tempos em tempos, a ascensão de lideranças autoritárias – culpa do guerreiro planeta Marte, que ocupa posição de destaque no seu mapa astral – a história mostrou que esse tipo de governo sempre deixa marcas trágicas.

Por isso, é preciso agarrar-se ao que o Brasil tem de melhor, como o acolhimento à diversidade, em função do ascendente Aquário. Ou então à fé daquele que é brasileiro e não desiste nunca, algo bem típico de quem tem a Lua, em Gêmeos, em conjunção com Júpiter. Aliás, por falar no gigante gasoso, que é o patrono astrológico da educação, ele está completando uma volta completa no mapa astral do Brasil este ano, deixando seus temas ainda mais destacados.

Assim, vale aproveitar todo esse contexto não somente para descansar e celebrar o aniversário do Brasil, mas também para relembrar o quanto é importante educar-se politicamente. Afinal, nesses tempos nos quais todo mundo gosta de se engajar em discussões ideológicas acaloradas, é fundamental zelar pela democracia brasileira como se cuida de uma criança!

Observe: a Lua Nova ganha corpo, chegando quase aos 30% do corpo iluminado ao longo do fim de semana. Na noite do sábado, dia 7, e do domingo, dia 8, ela estará a Oeste, depois do ocaso solar. Passando da Constelação de Virgem à Constelação de Libra, a rainha da noite ficará alinhada às estrelas da austral Constelação de Crux, o popular Cruzeiro do Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand) m

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está cheio de profundidade, ariano. É preciso estar com as pessoas certas para poder se abrir e estabelecer boas parcerias.

Touro: os seus relacionamentos estão em destaque, taurino. É hora de agir ser franco e comunicar-se de maneira empática.

Gêmeos: cuide da sua rotina e invista na sua saúde, geminiano. É hora de valorizar as coisas simples e funcionais.

Câncer: a sua criatividade está em alta, canceriano. Não deixe de aproveitar isso, buscando maneiras simples de se divertir.

Leão: dê atenção à sua intimidade, leonino. É hora de cuidar da vida familiar e íntima para que você encontre equilíbrio interno.

Virgem: aproveite o fim de semana para arejar a mente e conversar com as pessoas, virginiano. O astral pede mais abertura às trocas intelectuais.

Libra: mantenha o foco e aproveite o fim de semana sem gastar muito, libriano. É hora de ser econômico e produtivo ao mesmo tempo.

Escorpião: você está inspirado, escorpiano. Aproveite para cuidar do seu corpo, da sua saúde e elevar a sua autoestima.

Sagitário: aproveite o intervalo semanal para descansar, sagitariano. É importante dormir bem e manter o bom humor.

Capricórnio: circule, veja gente e não deixe de estabelecer elos produtivos, capricorniano. Só tenha cuidado para não cobrar demais das pessoas.

Aquário: planeje o seu futuro, aquariano. O céu pede mais responsabilidade para que você encontre espaço para os seus sonhos.

Peixes: invista em programas culturais e mantenha a mente aberta, pisciano. É hora de crescer ouvindo diferentes visões e opiniões.