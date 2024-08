Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana de 31 de agosto a 1° de setembro

Virginia Gaia 30/08/2024 - 23:56 Para compartilhar:

O fim de semana chega com gosto de revisões radicais e mudanças de direção. E tudo isso fica ainda mais intenso se for combinado com aprimoramento pessoal e vontade de ser a melhor versão de si mesmo. Preparado para mergulhar fundo em tudo o que você tem de bom e que pode ser ótimo?

Isso acontece porque a Lua Minguante está em seus últimos estágios, ficando praticamente ausente do céu noturno, passando também pelos últimos graus do signo de Leão. Sob esse contexto que, por si só, já evoca a introspecção, o astral aponta caminhos para quem sabe que a vida é pautada pela constante busca da autossuperação.

Contudo, para além da fase lunar mais introspectiva em meio ao signo da expressão pessoal, outros acontecimentos astrológicos se destacam ao longo do fim de semana. O irreverente planeta Urano muda sua direção aparente, avançando no céu como se estivesse no sentido oposto à sequência natural de signos zodiacais. Atualmente passando pelos territórios do signo de Touro, o patrono da inovação social joga luz aos movimentos de massa e também à comunicação em larga escala, na internet e nos meios digitais.

Por sua vez, o pequeno notável do Sistema Solar, o planeta anão Plutão, muda de signo. Também em movimento retrógrado aparente desde maio, o regente astrológico do submundo, dos temas tabu e também do poder oculto, deixa o signo de Aquário para fazer sua última incursão nos domínios capricornianos. Até o dia 19 de novembro, quando Plutão – já de volta ao movimento direto – ingressa novamente em Aquário, esse senhor das entranhas sociais promete escavar as profundezas dos governos e de pessoas influentes mundo afora.

No plano pessoal, se você sabe qual a área da sua vida regida pelo signo de Capricórnio (de acordo com o seu mapa astral ), será o momento de fechar feridas abertas e consolidar aprendizados sobre temas de transformação pessoal revelados desde 2008. Então, vale aproveitar todo esse contexto para olhar para dentro, vencer medos e crescer com mais consciência sobre o que dá estrutura para o seu crescimento no longo prazo.

Por essas e por outras que esse intervalo para descanso semanal está para lá de especial, intenso e reformador. Tudo isso, é claro, para ensinar o que a vida oferece de melhor: a oportunidade de ser cada dia um ser humano melhor!

Observe: ausente do céu noturno por estar já muito próxima ao Sol, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco antes do amanhecer ao longo de todo o fim de semana. Dentre os planetas visíveis a olho nu, Saturno está quase chegando ao ponto onde estará em oposição ao Sol, o que faz com que sua observação fique facilitada. O gigante gasoso está cruzando o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, em meio à Constelação de Aquário.

Áries: é hora de ser criativo e se expressar de maneira espontânea, ariano. Contenha a ansiedade e pegue leve com você e com os outros.

Touro: cuide do seu bem-estar íntimo, taurino. É preciso estar em paz com os temas domésticos e familiares.

Gêmeos: organize a sua mente e evite as palavras soltas ao vento, geminiano. O céu pede mais concentração.

Câncer: é hora de estabelecer prioridades, canceriano. Aproveite o descanso semanal para organizar finanças e recursos.

Leão: invista na sua autoconfiança, leonino. É fundamental que você consiga ter iniciativa usando bem o seus instintos.

Virgem: é hora de cuidar da espiritualidade, virginiano. Cuide do seu bem-estar em um nível amplo.

Libra: esteja junto às pessoas que realmente fazem diferença na sua vida, libriano. É importante aprender com quem acrescenta.

Escorpião: pense no longo prazo, escorpiano. O momento pede mais estratégia para construir o seu futuro.

Sagitário: procure ouvir mais as opiniões sinceras e construtivas, sagitariano. É sempre hora de adquirir sabedoria.

Capricórnio: transforme-se, capricorniano. O astral testa os seus limites, então procure vencer seus medos.

Aquário: preste atenção nos seus relacionamentos, aquariano. É importante estar aberto ao diálogo para crescer em conjunto.

Peixes: dê atenção à sua rotina e à sua qualidade de vida, pisciano. Cuide da sua saúde e da sua alimentação.