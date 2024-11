Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana de 30 de novembro e 1º de dezembro

Virginia Gaia 29/11/2024 - 21:17 Para compartilhar:

Se é poder e mistério que você quer, então o céu deste fim de semana promete tudo isso e muito mais! Anunciando em alto e bom som a virada para o último mês de 2024, este sábado, dia 30 de novembro, e domingo, dia 1º de dezembro, dão o que falar com uma Lua Nova que é, literalmente, veneno puro.

Mas, calma, não precisa ter medo. Não estamos falando de veneno que mata, mas daquele que fortalece. Ou, pelo menos, se não curar serve para enfeitiçar! Com encanto, magia e muita profundidade, ainda há espaço para a sensualidade e a sedução, desde que não seja apenas fogo de palha: é preciso ter maturidade.

Isso porque a Lua Nova, que acontece na madrugada do sábado para o domingo, terá o Sol e a Lua de mãos dadas no filosófico signo de Sagitário, mas com essa dupla de luminares da astrologia alinhados a Antares, a estrela Alfa da Constelação de Escorpião. Sinalizando o coração do mítico aracnídeo, Antares é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes do céu. Sua cintilância em tom laranja-avermelhado se dá pelo fato de ela ser uma supergigante vermelha, ou seja, uma estrela já em estágio avançado de sua vida.

Localizada a cerca de 600 anos luz de distância da Terra, ela tem uma luminosidade visual de cerca de 10 mil vezes a do Sol, tendo entre 15 e 18 vezes a massa do nosso astro-rei. Com tantos números superlativos, seu simbolismo não poderia ser modesto. O nome “Antares” vem da junção do prefixo “anti”, que quer dizer “contra”, com o sufixo “Ares”, nome que batiza a versão grega do deus romano Marte. Isso porque dizia-se, na Antiguidade, que seu brilho vermelho rivalizava com o do planeta da mesma cor que é patrono do desejo sexual e da guerra.

Assim, a Lua Nova sagitariana recebe a influência desse poderoso ponto luminoso da Constelação de Escorpião, já que constelações e signos zodiacais não são a mesma coisa. Junta-se a essa configuração celeste de intensa renovação a oposição ao gigante planeta Júpiter, atualmente no signo de Gêmeos, e o poder e suas dinâmicas sociais ficam evidenciados, em todas as áreas.

Por isso, tenha cuidado com o que você deseja, pois há o risco de que os seus sonhos sejam realizados e, com isso, a chamada para a responsabilidade chega na mesma proporção!

Observe: com a chegada da Lua Nova, a rainha da noite estará ausente do céu noturno. O nosso satélite natural cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao lado do Sol e durante o período diurno, ao longo do fim de semana. Vale então aproveitar para localizar alguns dos planetas visíveis a olho nu. Júpiter ascende no horizonte Leste, em meio a Constelação de Touro, pouco depois das 19h, podendo ser visto depois até o amanhecer. Marte, por sua vez, surge no horizonte por volta das 22h30, em meio à Constelação de Câncer. Já Saturno, em meio à Constelação de Aquário, estará bem alto no céu, depois do ocaso solar, brilhando até depois da meia noite, quando passará da linha do horizonte Oeste.

Áries: ouse fazer algo novo, mas evite os excessos, ariano. O momento pede novas incursões culturais e a busco por conhecimento.

Touro: o céu está cheio de profundidade para você, taurino. Esteja ao lado de quem agrega, mas evite cobrar demais as pessoas.

Gêmeos: é hora de negociar seus interesses e agir de forma bem equilibrada, geminiano. Só tenha cuidado para não acabar falando demais.

Câncer: aproveite o fim de semana para descansar e cuidar de você, canceriano. O momento pede mais foco no seu dia a dia.

Leão: é hora de se divertir e buscar boas companhias, leonino. Seduza, mas não deixe a responsabilidade afetiva de lado.

Virgem: o astral pede mais atenção e foco em relação à sua família, virginiano. Cuide mais de você e das suas questões íntimas.

Libra: comunique-se com mais destreza e também com mais responsabilidade, libriano. É hora de o que você sente, mas sem exageros na fala.

Escorpião: tenha mais senso de prioridade, escorpiano. É preciso dar conta da sua vida material e prática, mas sem se afobar.

Sagitário: o astral do fim de semana traz renovação de energias para você, sagitariano. Aproveite o momento para cuidar da do corpo e até da aparência.

Capricórnio: procure descansar a mente e o espírito, capricorniano. O fim de semana pede mais cuidado com o seu bem-estar em um nível amplo.

Aquário: esteja com as pessoas que realmente valem a pena, aquariano. É preciso curtir bons momentos, mas de forma mais seletiva.

Peixes: faça planos para o futuro, pisciano. O céu pede mais responsabilidade e organização para que você chegue mais longe.