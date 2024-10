Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana do dias 18 e 19 de outubro

Virginia Gaia 18/10/2024 - 19:14 Para compartilhar:

O fim de semana chega com Lua Cheia e muita vontade de ver gente! Neste sábado, dia 18, e domingo, dia 19, o astral embala as trocas sociais, as boas conversas e até os encontros mais ousados! Nessas interações, vale tudo – ou quase tudo -, desde que haja uma troca genuína de conhecimento e que a liberdade de expressão não seja afetada.

Depois de chegar ao ápice, a Lua Cheia avança pelo zodíaco, passando do sensorial signo de Touro para o comunicativo Gêmeos. Gradualmente ficando menos iluminada a cada dia, daqui para frente a rainha da noite evoca a maturação das promessas e desejos manifestados ao longo deste ciclo que começou, lá atrás, com a Lua Nova. Então, é hora de botar a boca ao mundo e dizer a que veio, estabelecendo vínculos sinceros com quem realmente vale a pena.

Afinal, o Sol ainda está sob os domínios de Libra e, junto com a Lua geminiana, está iluminando os acordos e laços que tendem a dar os melhores frutos. Por isso, o fim de semana incentiva festas, reuniões e encontros de todos os tipos, especialmente aqueles que tiverem a habilidade de reunir interesses em comum, já que a Lua engatará uma conjunção com o patrono da iniciativa social, Urano.

Sabe aquele grupo de amigos que tem um hobby ou uma paixão comum? Ou então aquela pessoa querida com quem você compartilha um gosto peculiar para alguma atividade específica? Com esse espírito de reunir os diferentes e transformar as reuniões entre semelhantes que o astral convoca os bons e velhos companheiros na vida, que não nos troca por nada!

Então, inspire-se nas suas paixões mais diversas e não deixe de acreditar que, por mais exótico que possa ser o gosto de uma pessoa, há sempre outro alguém também disposto a compartilhar tudo isso. E é por aí que novas uniões podem florescer com mais solidez e planos para o longo prazo.

Observe: ao longo do fim de semana, a Lua Cheia perde gradualmente iluminação, até que, na noite do domingo, estará com cerca de 80% do corpo iluminado. Em meio à Constelação de Touro e, aos poucos, se aproximando da divisa com a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite também ficará gradualmente mais próxima ao planeta Júpiter,

Áries: você está emotivo e também comunicativo, ariano. Então aproveite para ver pessoas com as quais você possa falar de você sem medo.

Touro: é hora de se divertir, investindo o seu tempo em algo produtivo, taurino. Agrade os sentidos, mas evite gastar muito.

Gêmeos: use a sua intuição para estabelecer relações com quem acolhe os seus sentimentos, geminiano. O céu pede mais atenção e iniciativa da sua parte.

Câncer: você está bastante sensível, canceriano. Então, seja mais seletivo para estar com pessoas que não demandem demais de você.

Leão: pense no futuro, leonino. É hora de priorizar as pessoas que realmente fazem diferença na sua vida e que tenham a intenção de construir algo mais sólido.

Virgem: invista em programas culturais, virginiano. O céu evoca o aprendizado e favorece as trocas intelectuais.

Libra: esteja aberto a novas ideias, libriano. É preciso saber aprender com as pessoas, estando sempre disposto a rever pontos de vista.

Escorpião: dê prioridade a quem sabe respeitar as suas necessidades pessoais e íntimas, escorpiano. Faça associações produtivas.

Sagitário: o fim de semana promete ser agitado, sagitariano. Circule, veja gente, mas não deixe de cuidar também da sua saúde.

Capricórnio: é hora de ser simples e cativante, capricorniano. O céu pede mais ação direcionada e prazer com o básico.

Aquário: aproveite o momento para estar mais próximo da família, aquariano. O céu evoca mais investimento na sua intimidade.

Peixes: você está mais introspectivo, pisciano. É importante, então, respeitar o seu ritmo e organizar os seus pensamentos.