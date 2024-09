Confira o horóscopo para o seu signo no fim de semana de 14 e 15 de setembro

Da Redação 13/09/2024 - 23:57 Para compartilhar:

A Lua Crescente ganha corpo neste fim de semana ao passo em que ingressa, logo na manhã deste sábado, dia 14, no signo de Aquário. De mãos dadas com o transformador patrono do submundo, Plutão, a rainha da noite abraça o simbolismo do território zodiacal da inovação social.

Neste signo Fixo do elemento Ar também ao longo do domingo, dia 15, o nosso satélite natural evoca a renovação de ideias com o encontro da diversidade. Já em plena contagem regressiva para o Eclipse Lunar Parcial, que acontece na próxima terça-feira, dia 17, o astral aponta o que precisa ser transformado. Por isso, não se espante se situações do passado reaparecerem para serem resolvidas ao longo da próxima semana.

Desde os primórdios da civilização, os eclipses são observados como detonadores de promessas do destino. Os seus padrões de repetição ao longo do zodíaco formam o que foi denominado Ciclo de Saros, cuja agenda vem sendo registrada desde o Neolítico. Com modelos matemáticos e conhecimento científico que vem se sofisticando ao longo da história, o fato é que esses espetáculos naturais são mesmo sinônimo de fascínio.

Hoje, com a observação de outros planetas e sistemas estelares em nossa vizinhança, sabe-se que a presença de um satélite natural com as dimensões proporcionais às da nossa Lua em relação à Terra é algo bastante raro no universo. Com isso, os eclipses ganharam uma dose extra de significado à magia já atribuída pelos nossos ancestrais.

Na metafísica astrológica, eclipses representam momentos raros nos quais o passado e o futuro se misturam. Por isso, sua interpretação é tão profunda, capaz de resgatar o contato de pessoas distantes ou trazer assuntos antigos para que possam, ao menos, receber uma nova interpretação.

Então, com esse espírito, o fim de semana com Lua aquariana pré-eclipse evoca a reflexão sobre o que é preciso renovar! Esteja atento aos sinais e faça suas escolhas. O destino é implacável, mas a consciência é a luz que ilumina o caminho para o livre arbítrio.

Observe: chegando aos 90% de iluminação ao longo do fim de semana, a Lua Crescente estará alta e ao Leste, depois do pôr do Sol. Visível na área que corresponde à Constelação de Capricórnio, tanto no sábado como no domingo, o nosso satélite natural ficará visível quase a noite toda. Ao longo desse período, a rainha da noite se aproximará da longitude de Sadalsuud, a estrela Beta da Constelação de Aquário.

Áries: esteja com os amigos e lembre de quem apoia os seus sonhos, ariano. É hora de investir em relações mais leves e produtivas.

Touro: planeje-se, taurino. É hora de assumir mais responsabilidades e buscar maneiras de se desenvolver.

Gêmeos: invista em cultura e expanda horizontes, geminiano. O céu pede mais aventura e busca por diferentes influências.

Câncer: o astral traz profundidade para você, canceriano. O momento evoca transformação, então prepare-se.

Leão: é hora de notar as pequenas coisas que fazem a sua vida ser mais rica, leonino. Invista nas suas relações.

Virgem: cuide da sua saúde e bem estar, virginiano. É preciso ter foco para lidar com o seu dia a dia.

Libra: divirta-se, libriano. É preciso pegar leve e investir nas suas questões mais básicas para encontrar prazer.

Escorpião: olhe para dentro, escorpiano. O céu pede mais simplicidade e foco na sua intimidade.

Sagitário: troque mais com as pessoas, sagitariano. O fim de semana promete conversas produtivas.

Capricórnio: tenha foco e invista em você, capricorniano. O momento ajuda você a se planejar para o futuro.

Aquário: a sua intuição está aflorada, aquariano. Aproveite esse momento para pensar no futuro e se fortalecer no presente.

Peixes: aproveite o fim de semana para descansar a mente, pisciano. É preciso cuidar da alma, dormir bem e relaxar.