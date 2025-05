Confira o horóscopo para o seu signo no feriadão do Dia do Trabalho

Se abril foi um mês agitado para você, então é bom estar preparado para maio, pois a geometria deste quinto período de 2025 promete não matar ninguém de tédio! O bom é que o mês começa logo com um feriado, para ajudar a colocar a mente em ordem, para depois promover ainda mais e mais mudanças a todo o vapor!

No céu, apesar de o Sol estar passando por sua temporada taurina, a dança dos planetas concentra muitos astros nos domínios do signo de Áries. Nos territórios do pioneiro entre os signos zodiacais, estão Mercúrio, Vênus, Saturno e Netuno, fazendo com que o desejo de conquistar e de virar páginas se materialize com todo o vigor.

Contudo, enquanto avança pelos graus do signo de Touro, o Sol ainda forma uma tensão com Plutão e Marte, como se quisesse testar o seu poder de autoridade e ainda forçasse alguns limites. Para dar ainda mais destaque a essa relação tão intensa, o poderoso e sombrio Plutão muda sua direção aparente no céu, ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre a partir do domingo, dia 4.

Com toda essa dança celeste, sem dúvida, os próximos dias reservam muita agitação. É para pensar sobre o trabalho, aproveitando o 1º de Maio, mas também para refletir sobre o futuro dele e o que fará diferença nos profissionais da próxima geração. Certamente, ideias apocalípticas em função do avanço da tecnologia são precipitadas, mas a convivência com os recursos de inteligência artificial será uma realidade.

Quem sabe, disso tudo, não surgem ideias para tornar a convivência no trabalho mais humana? Bem, se depender da disposição dos astros nesse momento, é hora sem dúvida de saber inovar nos negócios, mas sem perder a mão do cuidado com as pessoas. Afinal, mesmo em tempos de supercomputadores, o mundo é feito de vida e de gente como a gente!

Observe: ao longo do feriado, a Lua Nova ganhará corpo, passando dos cerca de 20% de iluminação até chegar à metade do corpo iluminado. Na noite de sábado, a rainha da noite estará ao lado de Marte, ambos em meio à Constelação de Câncer, formando uma bela conjunção. Se as condições atmosféricas ajudarem, o planeta vermelho poderá ser facilmente identificado com seu brilho alaranjado, junto ao nosso satélite natural.

Áries: seja mais você, ariano. Esteja preparado para mudanças e não deixe de fazer o que precisa ser feito, levando tudo com leveza e espontaneidade.

Touro: olhe para dentro, taurino. O momento ajuda você a entender as suas emoções, desde que você também esteja ao lado das pessoas certas.

Gêmeos: pense mais antes de falar, geminiano. O céu pede mais atenção aos seus passos e desejos antes de expor seus sentimentos.

Câncer: saiba o que você quer e então seja mais objetivo em relação às suas ideias, canceriano. O céu pede mais foco.

Leão: o fim de semana prolongado ajuda você a se cuidar melhor, leonino. Invista mais em você e não deixe de valorizar os seus pontos fortes.

Virgem: o céu favorece a introspecção e o cuidado com a sua espiritualidade, virginiano. É preciso colocar a mente em ordem!

Libra: busque ser mais seletivo em relação aos ambientes que você frequenta, libriano. O céu pede para você prezar mais pela qualidade das pessoas e lugares.

Escorpião: planeje-se melhor, escorpiano. O céu pede mais cuidado com os seus projetos, então seja mais organizado e construa com solidez.

Sagitário: amplie os seus horizontes, sagitariano. É fundamental que você aprenda com as pessoas e explore novos conhecimentos.

Capricórnio: esteja preparado para desapegar e mudar, capricorniano. É preciso deixar para trás o que não faz mais sentido.

Aquário: invista no diálogo e tenha relações mais equilibradas, aquariano. O céu pede mais parceria e senso de justiça nas suas interações sociais.

Peixes: busque atividades mais leves e saudáveis, pisciano. É hora de você cuidar do seu corpo e da sua saúde.