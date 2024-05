Confira o horóscopo para o seu signo no feriadão de Corpus Christi

Virginia Gaia 29/05/2024 - 21:57 Para compartilhar:

O feriado prolongado chega mesmo com jeito de virada! É o fim de um mês, o início de outro e a Lua Minguante chega com tudo, passando do signo de Peixes – o último do zodíaco – para o signo de Áries, o primeiro da roda zodiacal. Tão relaxante e místico quanto energético e prático, o intervalo para descanso promete reciclar as energias profundamente!

Nada mal para uma pausa cuja duração, ao menos no calendário brasileiro, não se repetirá até o final de 2024. Então, o feriadão tem mesmo astral de renovação completa, abrindo espaço para todos os tipos de fim de ciclo e viradas de página na vida. Quer desprender-se de algo? De padrões emocionais que se repetem até aquele exercício de desapego solidário de peças do armário, o céu favorece os que entendem o significado da expressão: o tempo não para!

Tempo, tempo, tempo…. Quanto tempo tem o tempo? Pois é, esse misterioso pai de todo o universo e da experiência humana na Terra é tão sábio quanto incompreendido. E é com esse espírito que o astral clama por um olhar mais reflexivo, ajudando a desacelerar os acelerados, colocando até os mais apressados para acalmar os ânimos. Com a Lua diminuindo sua iluminação dos domínios piscianos, ao longo da quinta-feira, dia 30, e da sexta-feira, dia 31, para depois avançar pelos territórios arianos, no sábado, dia 1°, e no domingo, dia 2, o céu quer realmente promover uma espécie de expurgo geral.

Por isso, vale aproveitar o intervalo na agenda de trabalho, não somente para relaxar, mas também para se preparar para novos começos com mais energia. Então, dê espaço para atividades introspectivas, mas também ative o seu corpo e faça algo que nutra a alma com vontade de fazer mais e com mais vontade!

Assim, há espaço para a meditação e também para a corrida. E o céu favorece os caseiros na mesma medida em que dá boas ideias aos boêmios. Só não vale ficar parado ou reclamando do que não dá para mudar: na vida, é preciso fazer uma coisa de cada vez!

E assim, o tempo e o espaço, que são relativos por natureza, podem se curvar diante do desejo pelo autodesenvolvimento e pela superação. Coisa que deixaria até Einstein de cabelos – ainda mais – em pé!

Observe: apesar de já estar chegando somente durante a madrugada ao céu, vale a pena tentar localizar a Lua Minguante ao longo do feriado, pois ela se aproximará de dois planetas visíveis a olho nu. Na noite da quinta-feira, dia 30, para a sexta-feira, dia 31, com menos 50% de iluminação, a rainha da noite ascenderá ao Leste, por volta das 0h30, ao lado do planeta Saturno e em meio à Constelação de Aquário. Já na madrugada do domingo, dia 2, para a segunda-feira, dia 3, o nosso satélite natural surgirá no horizonte Leste, depois das 2h30. Com cerca de 20% do corpo iluminado, a Lua estará pouco acima de Marte, o planeta vermelho, na Constelação de Peixes.

Áries: aproveite o feriado para renovar as energias, ariano. Cuide do seu corpo e da sua alimentação.

Touro: o astral está mais introspectivo para você, taurino. Procure dormir bem para poder colocar o seu sono em dia.

Gêmeos: aproveite a pausa semanal para estar próximo aos amigos e às pessoas queridas, geminiano. É hora de conversar e interagir!

Câncer: o feriado prolongado ajuda você a pensar no futuro, canceriano. Procure investir nos programas culturais.

Leão: o céu traz renovação para você, leonino. É hora de se transformar, buscar vencer os seus limites e ampliar os seus horizontes.

Virgem: os seus relacionamentos estão em alta, virginiano. É hora de estar em boa companhia e curtir bons momentos a dois.

Libra: esteja junto às pessoas que você gosta até nas pequenas coisas, libriano. O céu pede mais atenção às companhias no dia a dia.

Escorpião: busque os pequenos prazeres, escorpiano. O astral pede que você cuide mais de você, mas sem grandes luxos.

Sagitário: é hora de estar junto à família e às pessoas mais íntimas, sagitariano. Procure atividades lúdicas e leves para fazer em grupo.

Capricórnio: é hora de buscar ter mais compreensão dos temas íntimos, capricorniano. O céu pede mais diálogo e compreensão com quem você mais gosta.

Aquário: busque se entreter com várias atividades, mas evita gastar demais, aquariano. É importante administrar bem o que é seu.

Peixes: cuide de você, pisciano. O céu pede para você investir no seu bem-estar, buscando mais conforto no seu dia a dia.