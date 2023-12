Confira o horóscopo para o seu signo neste final de semana, 02 e 03

Virginia Gaia 01/12/2023 - 21:47 Para compartilhar:

“Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval” – diz a música que cola na cabeça, composta pela genial Rita Lee. Neste fim de semana, o primeiro do festivo mês de dezembro, o astral afeito ao prazer contrasta e, ao mesmo tempo, pretende achar os pontos comuns entre os relacionamentos que confortam e as paixões que fazem o coração acelerar.

A Lua Cheia avança pelo signo de Leão, permanecendo neste ponto quente do zodíaco o fim de semana todo. Assim, as atividades lúdicas de todos os tipos, das mais inocentes às mais maliciosas, estão favorecidas. Então, é hora de perceber o que esquenta o coração e alimenta o exercício criativo, em todos os níveis.

Sob esse contexto, o planeta regente do amor e dos relacionamentos, o brilhante Vênus, engata uma tensão com o patrono mais profundo e intenso da sexualidade e do inconsciente, Plutão. E é daí que o céu quer saber como anda a sua relação com o prazer, o amor e a sedução. Porque, venhamos e convenhamos, que não dá para ficar alimentando o ego de pessoas que não parecem estar na mesma sintonia ou que, pelo menos ao que parece, não estão com a mesma disposição, né?

Dessa maneira, o fim de semana pede mais uniões espontâneas, que não tem medo de adentrar nas camadas mais profundas do desejo humano. Afinal, nem todo sonho erótico precisa ser clichê, não é mesmo? Por isso, o astral lembra do quanto é importante estar aberto à exploração do diferente, do tabu e do incomum. Pois relacionamentos que só transitam por mais do mesmo estão fadados ao fracasso.

E para quem está solteiro, como fica? Bem, o céu lembra que amor próprio é o começo de tudo e até na relação consigo próprio é preciso ser honesto e vencer medos. Com isso, o espaço para as paqueras, os encontros e os novos amores está aberto. Afinal, quem não gosta de um novo alguém capaz de arrancar suspiros cheios de ousadia, não é mesmo?

Observe: no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, a Lua Cheia estará com cerca de 70% e 60% de iluminação, respectivamente, ascendendo ao Leste, pouco antes da meia-noite, para depois ficar visível até o amanhecer do dia seguinte. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite se aproxima gradualmente de Regulus, a estrela Alfa desse conjunto estelar, ficando ao lado desse ponto brilhante que marca o coração do felino celeste ao longo da madrugada da segunda-feira, dia 3.

Áries: divirta-se, ariano, mas tome cuidado com os excessos. É importante que você consiga relaxar, mas sem se desgastar

Touro: esteja mais em casa e com a família, taurino. Aliás, procure olhar para os detalhes e perceber a qualidade das relações nas entrelinhas.

Gêmeos: organize os pensamentos e procure ampliar horizontes, geminiano. Só tenha cuidado ao querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo.

Câncer: invista nas suas questões prioritárias, canceriano. Não adianta querer fazer tudo e acabar consumido pela ansiedade.

Leão: o seu carisma está em alta, leonino. Então, aproveite para se divertir e também para cuidar de você.

Virgem: procure dormir bem para manter o bom humor, virginiano. É preciso descansar e prestar atenção nos sonhos.

Libra: reúna as pessoas mais íntimas e evite quem não respeita muito a sua individualidade, libriano. É hora de aprofundar as parcerias de forma seletiva.





Escorpião: pense no futuro e tenha clareza sobre as suas metas, escorpiano. É fundamental que você encontre um foco para ser mais objetivo nas suas ações.

Sagitário: aproveite o fim de semana para mergulhar em eventos culturais, sagitariano. É importante que você esteja aberto ao novo.

Capricórnio: vença os seus medos, capricorniano. Aliás, o momento também é válido para que você seduza na medida certa.

Aquário: busque equilíbrio e faça as coisas em comum acordo com quem você mais gosta, aquariano. O céu pede mais diálogo.

Peixes: invista nos programas saudáveis, pisciano. É hora de você cuidar da sua rotina e também das pequenas coisa que fazem diferença na sua vida.

