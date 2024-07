Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 30

Virginia Gaia 29/07/2024 - 23:08 Para compartilhar:

É terça-feira, dia dedicado ao guerreiro Marte, de acordo com a tradição dos antigos magos caldeus. Desde os tempos da Babilônia, o segundo dia útil da semana chega intenso e cheio de energia. Neste 30 de julho, a pouco tempo de virar a folhinha do calendário para dar boas vindas ao mês do cachorro louco, o céu parece estar rosnando de vontade de resolver tudo!

Preparado para avançar sem olhar para trás? Pois é, o dia quer mesmo convocar os corações mais valentes para seguir em frente, com todo o vigor, mesmo que os pensamentos fiquem acelerados. Então, cuidado: nada de colocar pressão demais nos outros ou, pior ainda, absorver o clima de terror que algumas pessoas gostam de fazer à toa.

Com a Lua Minguante avançando a todo o vapor pelo signo de Gêmeos, a rainha da noite amanhece em ritmo acelerado, depois de passar a noite com Marte. Então, é melhor torcer para que a noitada lunar tenha absorvido o melhor do planeta vermelho, que é o seu ardente desejo sexual. Pois, caso contrário, se a rainha da noite tiver incorporado o caráter mais irritadiço do nosso vizinho no Sistema Solar, haja paciência para lidar com a onda de mau humor e de ansiedade por aí!

Para evitar desfechos com a pior das alternativas, deve-se recorrer ao conselho celeste supremo: ainda que os astros apontem possibilidades, quem faz a vida acontecer, aqui na Terra, são os humanos. Então, nada de tentar arrumar culpados externos para que sirvam como bode expiatório para todos os males inevitáveis.

E é com esse espírito de busca por sabedoria que a Lua Minguante se aproxima, ao longo do dia, do compassivo e espiritualizado Júpiter. Como maioral entre os planetas, ele sabe que é bobagem arrumar problema por pouco. No fim, quando cada um se preocupa em fazer o melhor, para si mesmo e para os outros, a cooperação surge naturalmente, ajudando todo mundo a fechar o mês das férias sem maiores prejuízos.

Lembre-se: a vida pode, muitas vezes, trazer desafios, mas ninguém merece a companhia daqueles que vivem de transferir culpa aos outros!

Observe: com menos de 20% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega ao céu durante a madrugada, apontando no horizonte Leste, depois das 3h30 da manhã da quarta-feira, dia 31. Na divisa entre a Constelação de Touro e a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite estará na mesma longitude de Capella, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico cocheiro celeste.

Áries: você está tão sensível quanto agitado, ariano. Por isso, tome cuidado com as palavras e com a sua comunicação.

Touro: é preciso saber onde você quer chegar para poder planejar melhor o caminho, taurino. Pense nos seus passos para crescer de forma gradual.

Gêmeos: use a sua intuição para agir de forma mais assertiva, geminiano. Só cuidado com possíveis excessos.

Câncer: olhe para dentro, canceriano. É preciso tomar cuidado para não se render ao mau humor, evitando companhias que pesam ao seu lado.

Leão: mantenha a paciência em alta para lidar com as pessoas, leonino. Procure oferecer ajuda para também ser ajudado.

Virgem: dê atenção às pessoas e procure fomentar boas relações com figuras de autoridade, virginiano. É preciso pegar leve e ir com calma.

Libra: é preciso dar voz à diversidade de opiniões, libriano. Evite falar demais e ouça com mais atenção quem pensa diferente de você.

Escorpião: dê atenção às parcerias mais fiéis, escorpiano. O céu pede mais atenção à sua capacidade de transformação mútua.

Sagitário: é hora de saber se expressar, mas evitar a carência, sagitariano. Procure manter boas parcerias, mas sem exigir demais.

Capricórnio: é preciso saber trabalhar bem em equipe, capricorniano. Seja paciente e não deixe de organizar o seu dia a dia.

Aquário: é hora de você mostrar o que tem de melhor, aquariano. No entanto, evite a ansiedade em querer tomar tudo para si.

Peixes: respeite o seu tempo para as coisas, pisciano. É preciso evitar sucumbir ao excesso de pressão interna e externa.