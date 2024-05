Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 28

Virginia Gaia 27/05/2024 - 20:30 Para compartilhar:

Como conciliar as novas ideias com a consistência de pensamento e ação? Com esse espírito, o céu desta terça-feira, dia 28, abre espaço para as novidades, ao mesmo tempo em que avisa: quer inovar? Então faça algo realmente sólido, capaz de perdurar e de se mostrar útil no longo prazo.

No céu, a Lua Cheia gradualmente perde a iluminação enquanto avança pelo signo de Aquário. Em harmonia com o Sol e também com o planeta Vênus, no signo de Gêmeos, a rainha da noite amplia a circulação de ideias, as conversas e as trocas entre as pessoas. Em meio à tanta informação, é preciso saber discernir o que faz realmente sentido do que é apenas uma conjectura sem maior conexão com a realidade.

Afinal, nesses tempos de Júpiter em Gêmeos, o astral evoca a sabedoria na hora de lidar com a informação. Por isso, é sempre bom se perguntar: de que vale essa informação ou ideia? Ela acrescenta algo à questão ou às pessoas envolvidas? Qual a intenção de quem a promove? Será que há mais dados que estão ocultos? É esse tipo de questionamento que precisa estar cada vez mais em pauta daqui para frente.

Também o que adianta aquelas pessoas, especialmente no ambiente de trabalho, que parecem ter ideias ótimas, mas que dificilmente são postas em prática? Entre o ideal e o real, é preciso ter a capacidade de realização e o equilíbrio emocional para fazer acontecer. E é nesse embalo que o mental planeta Mercúrio flerta com o responsável senhor dos anéis, Saturno.

Como patrono da estrutura e dos limites, o último planeta visível a olho nu é também o cobrador e o ceifador da astrologia. Assim, nessa sua passagem pelo signo de Peixes, Saturno também está exigindo mais consciência sobre as consequências do que se faz. Ao acenar para Mercúrio, ele manda o recado: use as palavras de maneira consciente. Caso contrário, será necessário assumir as consequências por tudo o que pode ter sido apenas resultado de pensamentos jogados ao vento!

Observe: com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 22h30, ficando depois visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 29. Em meio à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste na mesma longitude de Sualocin e Rotanev, as estrelas Alfa e Beta, respectivamente, da Constelação de Delphinus (“O Golfinho”).

Áries: a sua sociabilidade está em alta, ariano. Procure então interagir com as pessoas e estar com gente interessante, mas sem se esquecer das responsabilidades.

Touro: planeje-se, taurino. O céu pede mais disciplina e sabedoria para você planejar o seu tempo e chegar onde você quer.

Gêmeos: entenda melhor os seus desejos e ambições geminiano. É preciso aprender com as pessoas mais experientes.

Câncer: é hora de saber desapegar e estar próximo das pessoas que realmente valem a pena, canceriano. Busque mais parcerias produtivas.

Leão: saiba conversar, dialogar e negociar, leonino. Seja nas relações pessoais ou profissionais, o astral pede mais atenção às parcerias.

Virgem: organize a sua agenda e tome cuidado para não assumir mais compromissos do que consegue dar conta, virginiano. O céu pede para você agir com mais disciplina.

Libra: seja criativo para encontrar novas soluções para antigos problemas, libriano. É hora de mostrar o que você tem de melhor.

Escorpião: cuide da sua vida íntima, escorpiano. O céu pede para você saber onde quer chegar no que for mais importante para você.

Sagitário: preste atenção no entorno para poder dizer as coisas certas, sagitariano. O céu pede mais responsabilidade com as palavras.

Capricórnio: organize bem o seu tempo e os seus recursos, capricorniano. É preciso ter foco para você chegar onde quer.

Aquário: cuide mais de você, da sua apresentação pessoal e visual, aquariano. É sempre bom se sentir autoconfiante.

Peixes: olhe mais para dentro e invista na sua saúde mental, pisciano. O astral pede mais atenção com o seu bem-estar em um nível amplo.