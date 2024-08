Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 27

Virginia Gaia 26/08/2024 - 23:21 Para compartilhar:

Uma das configurações celestes mais importantes do momento, a tensão formada entre os planetas Saturno, em Peixes, e Júpiter, em Gêmeos, ganha destaque nesta terça-feira, dia 27. Com a Lua Minguante passando pelos domínios geminianos, a rainha da noite leva todo o seu caráter mágico para a geometria que marca os grandes ciclos da vida, aqui na Terra.

Por isso, o dia pode começar com certa apreensão, mas também abre espaço para os ajustes do destino. Quem nunca se perguntou se algo na vida não aconteceu por algum motivo especial? Dar significado à experiência da passagem do tempo é um dos fundamentos da consciência humana, que aparece em diversas culturas que passaram a ver seus deuses entre as estrelas e observar o movimento dos astros.

Como Saturno e Júpiter definem os maiores ciclos de tempo observáveis a olho nu, eles são também os grandes transformadores por onde passam no mapa astral individual . Já no plano coletivo, essa dupla suscita a reflexão sobre as necessidades sociais emergentes. Saturno, o planeta mais distante que pode ser observado pelos olhos humanos e sem a ajuda de instrumentos tecnológicos, como telescópios, é o grande senhor desses processos de expurgo do destino.

Júpiter, por sua vez, por estar mais próximo à Terra do que Saturno, leva menos da metade de um ciclo saturnino para dar uma volta pelo zodíaco. Por isso, suas andanças funcionam como uma lente de aumento para os temas que precisam estar em foco em dado momento. Como, atualmente, esse gigante gasoso do Sistema Solar está sendo abraçado por Marte, o grande guerreiro, tudo tende a ser ainda mais intenso.

Então, com a Lua geminiana iluminando o abraço planetário de Marte e Júpiter, o dia pede sabedoria e atenção, pois atos imediatistas podem ter consequências no futuro a longo prazo. Por isso, lembre-se: nessa vida, nada é eterno, mas os sentimentos podem ser infinitos!

Observe: com cerca de 30% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste quase às 2h30 da manhã da quarta-feira, dia 28. Em meio à Constelação de Auriga, a rainha da noite estará próxima ao planeta Marte e alinhada a Betelgeuse, a estrela Alfa da Constelação de Órion, ficando depois visível até o amanhecer.

Áries: seja objetivo com as palavras, ariano. Aliás, é importante também estabelecer um bom filtro sobre o que você fala.

Touro: cuidado com a impulsividade nas questões materiais, taurino. Você precisa ter foco, mas evitar ser radical demais.

Gêmeos: seja empático para não ser rude com as pessoas, geminiano. Você está cheio de energia, mas precisa saber dosar as coisas.

Câncer: procure dormir bem para manter a saúde mental em dia, canceriano. É hora de usar a intuição de forma prática.

Leão: esteja com as pessoas, ouça as diferentes necessidades, mas cuidado para não julgar demais, leonino. É preciso ser hábil com as trocas sociais.

Virgem: faça acontecer, mas cuidado com a possibilidade de excessos, virginiano. O momento pede mais visão de longo prazo.

Libra: busque ter mais atenção em relação ao pensamento de pessoas diferentes de você, libriano. É importante exercer o seu talento para a diplomacia.

Escorpião: o astral está cheio de profundidade, escorpiano. É hora de olhar para dentro e de se transformar internamente, vencendo os seus medos.

Sagitário: saiba dialogar e expressar as suas necessidades, sagitariano. O momento exige franqueza e empatia ao mesmo tempo.

Capricórnio: é hora de fazer acontecer, capricorniano. O momento exige concentração e produtividade.

Aquário: a sua persuasão está em alta, aquariano. Aproveite então para vender as suas ideias para as pessoas que possam se interessar por elas.

Peixes: cuide do seu bem-estar interno, pisciano. É preciso estar sereno e confortável para poder tomar as melhores decisões.