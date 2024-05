Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 21

Virginia Gaia 20/05/2024 - 22:06 Para compartilhar:

A Lua Crescente, já bastante iluminada e prestes a se tornar Lua Cheia, avança pelo enigmático e profundo signo de Escorpião. Com isso, o céu desta terça-feira, dia 21, tem um toque de magia, evocando os mistérios que vêm lá do fundo da alma! Então, é hora de perder o medo e aceitar as mudanças da vida.

Até porque vale pegar carona no ingresso recente do Sol no signo de Gêmeos e lembrar que, nessa passagem de tempo pela vida na Terra, é preciso estar aberto às experiências que o universo proporciona. Afinal, o que seria a vida se não uma grande sequência de eventos que nos tocam pela via dos sentimentos e das sensações? O que fará a grande diferença será, no final das contas, a maneira como cada indivíduo lida com esses acontecimentos ao longo de sua história.

Por isso, o céu deste segundo dia útil da semana, tradicionalmente dedicado desde a Antiguidade ao guerreiro planeta Marte, promove um mergulho no signo dos extremos. Não tem meio termo: é pegar ou largar, se jogar ou fugir de vez. Assim, essa passionalidade toda chega a ser quase uma contradição com o astral que ganha contornos cada vez mais geminianos e, portanto, mais abertos às experimentações diversas e sem exageros.

Por isso, ganha quem souber equilibrar bem essas duas tendências de maneira sábia. É para buscar o máximo de intensidade, mas sem deixar de lado o espaço para que as mais diversas situações possam ser experimentadas sem maiores danos. Porque viver a diversidade e a variedade é fundamental! Contudo, ainda assim, é importante considerar que, sob os domínios escorpianos, uma Lua quase em seu ápice não é afeita a tons pastel ou temperaturas mornas.

Então, nesta terça-feira, lembre-se de ser profundo e leve ao mesmo tempo! Porque, sim, é preciso achar o meio termo entre o desejo quase obsessivo e a necessidade de diversificar o que se vive. Porque a vida é a arte da ponderação, em meio às inúmeras formas de honrar os próprios desejos!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente que está quase Lua Cheia estará ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até depois das 5h30 da manhã da quarta-feira, dia 22. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite estará alinhada a Acrux, a estrela Alfa da austral Constelação do Cruzeiro do Sul.

Áries: cuidado com possíveis excessos, ariano. É preciso manter a calma e evitar se jogar demais nas situações.

Touro: invista nas boas parcerias e nos acordos produtivos, taurino. O céu pede para você saber dialogar.

Gêmeos: o dia promete ser agitado, geminiano. Cuidado com o excesso de otimismo na hora de incluir itens na sua agenda.

Câncer: mesmo que o dia seja corrido, é importante você conseguir se equilibrar, canceriano. Cuide de você!

Leão: dê atenção à sua vida íntima, leonino. Procure separar um tempo para a sua família e para os assuntos domésticos.

Virgem: evite a dispersão e a comunicação truncada, virginiano. É importante que você possa estabelecer boas conversas.

Libra: seja mais assertivo sobre onde você deve investir o seu tempo, libriano. O céu pede que você administre melhor os seus recursos.

Escorpião: cuidado com tanta intensidade, escorpiano. Use a sua intuição para perceber quem são as pessoas ao seu redor.

Sagitário: procure dormir bem para manter a mente descansada, sagitariano. É preciso olhar para dentro..

Capricórnio: esteja com as pessoas e nos ambientes certos, capricorniano. O céu pede para você usar o seu tempo de maneira hábil.

Aquário: o momento propicia o seu crescimento, mas é preciso saber dosar as coisas, aquariano. Mostre a sua capacidade de ser empático.

Peixes: busque ter mais compreensão de si mesmo e dos outros, pisciano. O céu ajuda você a crescer desde que você ouça a voz da experiência.