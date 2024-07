Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 16

Virginia Gaia 15/07/2024 - 22:23 Para compartilhar:

Nesta terça-feira, dia 16, o céu está propenso à sensibilidade extrema e tem até um toque de drama! A Lua Crescente avança, bela e formosa, pelo mais profundo dos signos do elemento Água: o peçonhento Escorpião. Formando um ângulo de 120° em relação ao Sol canceriano e também a Saturno e Netuno, em Peixes, a rainha da noite forma uma figura geométrica que, na metafísica astrológica, é chamada de Grande Trígono.

Para visualizar mais facilmente essa geometria celeste, pense em um círculo. Nesses 360° está localizado o zodíaco: os 12 signos que dividem o céu em 12 partes iguais. Então, com a Lua em Escorpião, o Sol em Câncer e a dupla de gigantes Saturno e Netuno, em Peixes, forma-se o desenho de um triângulo equilátero em meio às estrelas. A partir dessas relações matemáticas, os magos e matemáticos de uma tradição, que começa lá na antiga Suméria, passaram a interpretar os sinais celestes para entender a vida, aqui na Terra.

Então, com esse Grande Trígono, forma-se uma tríade misteriosa que mexe com as crenças humanas. E é nesse sentido que o astral transborda em sensibilidade. Da mesma forma que o entendimento das emoções fica favorecido, a descarga sentimental também ganha força e pode ganhar vazão das mais diversas formas: da paixão ao drama.

E vale lembrar que tudo isso acontece ainda sob o impacto da conjunção entre Marte e Urano, no signo de Touro, que é tão intensa e ansiosa quanto realista e está fincada com os pés no chão. Então, é como se o conjunto astrológico do momento realmente fizesse com que o universo mostrasse a realidade das coisas, mas também trouxesse o caldeirão da sensibilidade para fazer com que os acontecimentos sejam processados de dentro para fora.

Porque, no fim, a vida é feita muito mais do sentir do que daquilo que parece certo, concreto e delimitado. Afinal, sentimentos são mais do que imensuráveis: podem ser até infinitos!

Observe: chegando aos quase 80% de iluminação, a Lua Crescente alta e ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite cruzará a fronteira entre a Constelação de Libra e a Constelação de Escorpião. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará alinhada a Toliman, a estrela Alfa da austral Constelação do Centauro.

Áries: segure a ansiedade, ariano. O céu ajuda você a fazer as coisas, mas é preciso tomar cuidado com possíveis excessos.

Touro: saiba compartilhar as suas coisas da forma devida, taurino. O céu pede para você manter o foco na qualidade das suas relações.

Gêmeos: cuide de você e da sua saúde, mesmo com a rotina agitada, geminiano. O céu pede mais cuidado com o seu dia a dia.

Câncer: seja criativo e não desanime, canceriano. É preciso aplicar o que você tem de melhor em seu benefício.

Leão: cuide de você, leonino. É importante evitar sucumbir aos altos e baixos emocionais, procurando estar mais próximo das pessoas íntimas.

Virgem: a sua mente está agitada e muito fértil em relação às ideias, virginiano. É fundamental que você consiga filtrar o excesso de pensamentos.

Libra: é hora de manter o foco e fazer apostas mais certeiras, libriano. Seja mais direto sobre o que você quer para chegar mais próximo do que precisa.

Escorpião: aplique a sua sensibilidade de forma produtiva, escorpiano. É necessário que você saiba lidar melhor com as suas questões emocionais.

Sagitário: use bem a sua intuição, sagitariano. O céu pede também mais atenção às suas questões sutis e à sua espiritualidade.

Capricórnio: pense no seu futuro, capricorniano. É hora de fazer planos, mas lembre-se de que eles precisam ser direcionados de forma a respeitar suas necessidades íntimas.

Aquário: saiba exercer a liderança de forma estratégica, aquariano. É preciso ter paciência, evitando os rompantes emocionais.

Peixes: invista no conhecimento e no autoconhecimento, pisciano. O céu está sensível e pede atenção aos seus valores pessoais.