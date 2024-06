Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça-feira, dia 11

Virginia Gaia 10/06/2024 - 21:47 Para compartilhar:

Qual o seu desejo? Aliás, para melhor formular a pergunta: como anda o seu desejo? Sim, o céu desta terça-feira, em plena véspera do Dia dos Namorados, quer falar mais sobre sexo! Coincidência ou não, o fato é que na dança celeste dois planetas com simbolismo fortemente atrelado à libido, ao inconsciente e à sexualidade se enfrentam em um jogo de poder e sedução.

O primeiro deles é velho conhecido da humanidade, pois foi notado e designado como patrono da ação, da conquista e da guerra, desde os primórdios da civilização: Marte. Já o segundo foi descoberto na mesma época em que a formulação da teoria quântica permitiu a criação da bomba atômica: Plutão. Depois rebaixado a planeta anão, esse pequeno notável do Sistema Solar gosta realmente de testar os limites de tudo: da realidade, do inconsciente e também do poder!

Chegando ao aspecto exato de uma tensa quadratura, neste segundo dia útil da semana, esses dois prometem revelar os desejos mais íntimos e secretos, para o bem ou para o mal. E isso significa que os preparativos para o dia mais romântico do ano talvez precisem de uma pitada extra de ousadia. Isso porque quem deseja de verdade tenderá a expressar isso com toda a força. Contudo, aqueles com dificuldades para manifestar os seus desejos podem ficar ainda mais ansiosos!

Por isso, é fundamental lembrar: quando o assunto é o que se faz entre quatro paredes, quanto mais natural, melhor! Sim, pois não adianta querer ser performático quando o que está em jogo é o próprio prazer. Quer ser sexy? Então, seja você mesmo! Não é à toa que, na metafísica astrológica, a área de um mapa astral que simboliza as paqueras e a sedução é também a que delimita os talentos pessoais.

O bom é que, como o universo é sábio, a Lua Nova avança pelo expressivo signo de Leão, em harmonia com o belo e sedutor planeta Vênus e também com o grande doador de brilho e astro-rei Sol. Então, é como se a grande matriarca da Terra resolvesse usar aquela intuição feminina para apontar os caminhos para que todos – inclusive, as mulheres, que já foram tão reprimidas nessa área – possam buscar o prazer de forma natural e autêntica.

Dispa-se de preconceitos e entregue-se!

Observe: com quase 30% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, do pôr do ocaso solar, ficando visível até pouco depois das 22h. Em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite se aproximará gradualmente de Regulus, a estrela Alfa do mítico felino, ficando também na mesma longitude de Alfard, a estrela Alfa da Constelação da Hidra.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: o dia pode estar mais ansioso do que o habitual, ariano. Procure então reservar algum momento para cuidar melhor de você.

Touro: preste atenção nos seus instintos e nas suas necessidades emocionais, taurino. É hora de você buscar mais prazer na sua intimidade.

Gêmeos: fale o que pensa, mas lembre-se de ouvir antes, geminiano. O céu pede mais paciência na sua comunicação.

Câncer: seja prático na hora de organizar as suas finanças, canceriano. O céu pede mais calma e atenção com as suas questões práticas.

Leão: busque agir com naturalidade, leonino. No entanto, vale tomar cuidado para não acabar se expondo demais.

Virgem: cuide do seu bem-estar e não fique ansioso à toa, virginiano. É importante olhar para dentro, mesmo com a rotina corrida.

Libra: fale o que pensa, mas seja mais seletivo em relação às pessoas, libriano. Esteja com quem apoia os seus sonhos.

Escorpião: é hora de crescer, mas é preciso ir com calma, escorpiano. O céu pede mais planejamento.

Sagitário: ouça as pessoas mais velhas e experientes que você, sagitariano É fundamental que você esteja aberto a novas ideias.

Capricórnio: você está cheio de profundidade, capricorniano. Procure se conectar mais com você mesmo para chegar mais longe.

Aquário: seja mais diplomático, aquariano. É hora de usar a sensibilidade para perceber melhor as pessoas.

Peixes: use a sua criatividade no trabalho e procure pegar mais leve com você mesmo, pisciano. Mesmo que a rotina esteja corrida, não deixe de cuidar da saúde.