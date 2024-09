Confira o horóscopo para o seu signo nesta terça, dia 3

Virginia Gaia 02/09/2024 - 22:35 Para compartilhar:

A semana está só começando, da mesma forma que a Lua Nova no signo de Virgem ainda está fresquinha para embalar esta terça-feira, dia 3. Trazendo muita oportunidade de renovação, de dentro para fora, a fase lunar embala quem quer fazer melhor, com mais vontade e até com um toque de ousadia.

E isso ganha forma, mesmo que o ambiente não seja dos mais convidativos à inovação, de maneira que oferece um convite para quem sabe que é nas pequenas coisas que começam as grandes mudanças. Para contrastar ainda mais os sonhos pessoais com a ação direcionada para a realização, o planeta Marte, que atualmente está nos últimos graus do mental signo de Gêmeos, engata uma tensa quadratura com Netuno, em Peixes.

Como nas demais quadraturas na astrologia, o ângulo de 90° formado entre diferentes corpos celestes costuma expor os conflitos existentes no simbolismo dos astros envolvidos. Assim, com o regente da ação contrapondo o patrono do inconsciente, a tensão entre Marte e Netuno serve de pano de fundo para revelar o que não evolui por medo ou por falta de iniciativa.

Definitivamente, esse é o momento de vencer um mal que acaba atingindo muita gente: a procrastinação. Afinal, são tempos do Sol virginiano, que é prático e resoluto por excelência. Se esse for o seu caso, não se culpe! Procrastinar é da vida e muita gente acaba tendo dificuldade para tirar ideias do papel.

É claro que não se deve deixar vencer pela tendência de deixar tudo para depois, mas também o excesso de autocobrança é o que conduz ao esgotamento psíquico, em quadros que estão, infelizmente, cada vez mais comuns, como o burnout ou a fadiga crônica. Então, neste segundo dia útil da semana, aproveite esse contexto astrológico para lembrar de tudo o que precisa de um empurrãozinho para acontecer, mas sem sucumbir às metas irreais autoimpostas.

Enfim, o negócio é começar: mesmo que no seu ritmo e no seu tempo!

Observe: ainda está muito próxima ao Sol, a Lua Nova estará a Oeste, pouco acima do astro-rei, depois do ocaso solar, mas ainda ofuscada pelo brilho solar. Então, vale tentar localizar o planeta Saturno, que se aproxima do ponto onde fará oposição ao Sol, estando bastante brilhante no céu noturno por esses dias. O gigante gasoso está cruzando o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, em meio à Constelação de Aquário.

Áries: seja prático, ariano. É hora de ter foco no dia a dia e se concentrar no seu cotidiano, sem descuidar da sua saúde.

Touro: o seu poder de persuasão está em alta, taurino. Aproveite para fazer contatos e convencer as pessoas do que você sabe fazer melhor

Gêmeos: cuidado com a ansiedade, geminiano. Procure dar atenção para a sua vida íntima para manter-se equilibrado.

Câncer: ouça mais e fale menos, canceriano. O dia pede discrição para que você consiga discernir melhor as coisas.

Leão: é hora de ser econômico e também produtivo, leonino. Saiba o que é prioridade e, então, aja de forma assertiva.

Virgem: mantenha a autoestima elevada, virginiano. Cuide do visual e faça de tudo para estar bem com você mesmo.

Libra: mesmo que o dia seja corrido, é preciso dar atenção para o seu bem-estar em um nível amplo, libriano. Procure ter um tempo para você.

Escorpião: planeje o seu futuro, mas não deixe de cuidar do presente, escorpiano. É fundamental que você consiga identificar onde deve estar daqui para frente.

Sagitário: exerça a sua liderança de forma saudável, sagitariano. É preciso ser tolerante e, ao mesmo tempo, objetivo.

Capricórnio: invista em novos conhecimentos, capricorniano. É hora de você estar aberto a diferentes visões e opiniões.

Aquário: perceba as coisas nas entrelinhas, aquariano. É hora de você separar o joio do trigo e agir de maneira estratégica.

Peixes: divida com as pessoas as decisões mais cruciais nesse momento, pisciano. É preciso dar voz a quem é parceiro.